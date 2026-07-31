Una frase di Jean de La Fontaine ci dice una triste verità

Poche frasi della letteratura europea hanno raggiunto la notorietà della celebre affermazione con cui Jean de La Fontaine apre una delle sue favole più famose, Il lupo e l’agnello (Le loup et l’agneau), pubblicata nel primo libro delle Fables. Letta superficialmente, questa sentenza potrebbe sembrare una cinica constatazione: chi possiede maggiore forza ha sempre ragione.…

Poche frasi della letteratura europea hanno raggiunto la notorietà della celebre affermazione con cui Jean de La Fontaine apre una delle sue favole più famose, Il lupo e l’agnello (Le loup et l’agneau), pubblicata nel primo libro delle Fables. Letta superficialmente, questa sentenza potrebbe sembrare una cinica constatazione: chi possiede maggiore forza ha sempre ragione. In realtà, il significato della frase è molto più profondo e, soprattutto, profondamente ironico.

Jean de La Fontaine non celebra affatto la legge del più forte; al contrario, la denuncia con straordinaria lucidità, mostrando come il potere, quando è privo di giustizia, finisca spesso per travestire la violenza con le apparenze della ragione. Dietro questa breve affermazione si cela una riflessione universale sulla natura del potere, sulla manipolazione della verità e sull’eterna lotta tra la forza e il diritto.

«La raison du plus fort est toujours la meilleure.» «La ragione del più forte è sempre la migliore.»

Da Esopo, passando per Fedro, fino a Jean de La Fontaine

La favola dalla quale la citazione è tratta riprende un motivo antichissimo, già presente nelle favole di Esopo e successivamente in quelle di Fedro. La trama è semplice e proprio per questo estremamente efficace. Un lupo incontra un agnello che sta bevendo tranquillamente l’acqua di un ruscello. Il predatore desidera divorarlo, ma invece di aggredirlo immediatamente cerca una giustificazione. Accusa l’agnello di intorbidire l’acqua che egli sta bevendo. L’agnello risponde con calma che ciò è impossibile, perché si trova più a valle e quindi l’acqua scorre dal lupo verso di lui. L’argomentazione è perfettamente logica, ma il lupo non si lascia convincere.

Cambia allora accusa: sostiene che l’agnello lo abbia insultato mesi prima. L’agnello replica di non essere ancora nato in quel periodo. Il lupo modifica ancora la propria tesi, attribuendo la colpa al padre dell’agnello o ai suoi parenti. Qualunque risposta razionale venga fornita, il lupo trova un nuovo pretesto. Alla fine conclude il dialogo con un atto di forza: uccide e divora l’agnello.

L’intera favola dimostra come la frase iniziale non rappresenti una regola morale, bensì la descrizione di un abuso. Il lupo non ha realmente ragione; possiede semplicemente il potere di imporre la propria volontà. La sua forza fisica rende inutile qualsiasi dimostrazione logica dell’agnello. La Fontaine denuncia così una realtà che attraversa tutta la storia dell’umanità: troppo spesso chi detiene il potere pretende di trasformare i propri interessi in verità indiscutibili.

Il valore della citazione risiede proprio nella differenza tra avere ragione ed essere dichiarati vincitori. La ragione appartiene all’ambito della verità, della giustizia e dell’argomentazione. La forza appartiene invece al dominio della coercizione. In una società giusta le due dimensioni dovrebbero coincidere: chi ha ragione dovrebbe prevalere grazie alla validità delle proprie argomentazioni. Nella realtà, tuttavia, accade spesso il contrario. Il potere economico, politico o militare riesce talvolta a imporsi anche quando le sue motivazioni sono infondate. La Fontaine osserva questo fenomeno con grande lucidità e lo rappresenta attraverso l’immagine, semplice ma potentissima, del lupo e dell’agnello.

La straordinaria modernità della favola deriva proprio dalla sua capacità di superare il contesto animale per parlare direttamente della società umana. Il lupo rappresenta tutte le forme di autorità che abusano del proprio potere. Può essere un sovrano tirannico, un giudice corrotto, un potente senza scrupoli, ma anche qualsiasi individuo che utilizzi la propria posizione di superiorità per schiacciare chi è più debole. L’agnello, al contrario, incarna l’innocenza, la fragilità e la fiducia nella ragione. Egli crede che basti dimostrare la verità dei fatti per ottenere giustizia. Scopre invece che, quando il potere è già deciso a colpire, la logica non basta.

Uno degli aspetti più raffinati della favola consiste proprio nel modo in cui il lupo costruisce le proprie accuse. Egli non agisce impulsivamente. Cerca invece di dare alla propria violenza una veste apparentemente legittima. Prima inventa un’offesa materiale, poi una colpa passata, infine una responsabilità ereditaria. Ogni volta che l’agnello smonta razionalmente le accuse, il lupo ne formula un’altra. Questo meccanismo è estremamente significativo. Jean de La Fontaine suggerisce che il potere ingiusto raramente si presenta come tale. Preferisce rivestirsi di motivazioni morali, giuridiche o politiche, trasformando il sopruso in apparente giustizia.

In questa prospettiva la favola diventa anche una riflessione sulla manipolazione del linguaggio. Il lupo utilizza le parole non per cercare la verità, ma per costruire un alibi. Il dialogo non è un confronto autentico, perché il suo esito è stato deciso fin dall’inizio. L’argomentazione viene ridotta a semplice strumento di propaganda. Ancora oggi questo meccanismo continua a manifestarsi in molte forme della comunicazione pubblica. Talvolta le parole vengono impiegate non per chiarire i fatti, ma per giustificare decisioni già prese o per influenzare l’opinione degli altri. La Fontaine aveva colto questo rischio con sorprendente anticipo.

La celebre frase iniziale assume quindi un significato profondamente critico. Dire che «la ragione del più forte è sempre la migliore» equivale a denunciare un mondo nel quale la forza pretende di sostituirsi alla giustizia. La sentenza va letta come un’amara constatazione, non come un principio da seguire. È il ritratto di una società nella quale il diritto rischia continuamente di essere subordinato al potere.

Oltre Esopo

Questa riflessione acquista particolare rilievo anche sul piano politico. La Fontaine scrive durante il regno di Luigi XIV, il cosiddetto Re Sole, in un’epoca caratterizzata da un forte accentramento del potere monarchico. Pur evitando critiche dirette, il favolista utilizza gli animali per affrontare temi delicati che sarebbe stato difficile esprimere apertamente. La favola diventa così uno strumento di riflessione civile. Attraverso il comportamento del lupo il lettore è invitato a interrogarsi sul rapporto tra autorità e giustizia, tra potere e responsabilità.

Ma la forza della citazione va oltre il suo contesto storico. Ogni epoca conosce situazioni nelle quali il più forte cerca di imporre la propria versione dei fatti. Questo può accadere nei rapporti tra Stati, nelle dinamiche economiche, nei conflitti sociali, perfino nelle relazioni quotidiane tra singole persone. Non sempre la forza è fisica. Può essere il denaro, il prestigio, l’influenza, il ruolo professionale o il controllo dell’informazione. Ogni volta che uno di questi strumenti viene utilizzato per soffocare il dialogo e impedire una ricerca sincera della verità, la favola del lupo e dell’agnello torna a rivelare tutta la propria attualità.

Allo stesso tempo, il testo di Jean de La Fontaine contiene anche un implicito invito alla vigilanza morale. Sapere che la forza può travestirsi da ragione significa imparare a distinguere l’autorità dalla giustizia. Non basta che un’affermazione provenga da chi detiene il potere perché essa sia automaticamente vera. È necessario continuare a valutare criticamente le argomentazioni, i fatti e le prove. La vera ragione non nasce dalla superiorità di chi parla, ma dalla solidità delle sue motivazioni.

Dal punto di vista stilistico, la genialità di Jean de La Fontaine consiste nella sua straordinaria economia espressiva. L’intera riflessione è racchiusa in una frase di poche parole, seguita da una favola breve ma perfettamente costruita. L’autore non ricorre a lunghe spiegazioni teoriche. Affida tutto alla forza simbolica degli animali e alla limpidezza della narrazione. Proprio questa semplicità ha consentito alla sua opera di attraversare i secoli, diventando patrimonio comune della cultura europea.

La celebre sentenza «La ragione del più forte è sempre la migliore» continua quindi a essere ricordata non perché esprima una verità morale, ma perché denuncia un’ingiustizia sempre possibile. Essa ci ricorda che la forza può vincere una battaglia, ma non trasforma automaticamente il torto in diritto. La vera giustizia nasce soltanto quando il potere accetta di sottoporsi alla verità e quando la ragione non viene misurata sulla base della forza di chi la sostiene, bensì sulla fondatezza delle sue argomentazioni. È questa la lezione, ancora attualissima, che La Fontaine affida alla sua immortale favola del lupo e dell’agnello.