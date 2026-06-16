Una frase di Italo Svevo sul potere che dà la libertà

Tra le molte riflessioni profonde contenute ne La coscienza di Zeno, il capolavoro di Italo Svevo, ve n’è una che colpisce per la sua apparente semplicità e per la sua sorprendente attualità. In questa frase, Svevo affronta uno dei temi più importanti della condizione umana: il rapporto tra libertà, desiderio, responsabilità e limite. «È libertà…

Tra le molte riflessioni profonde contenute ne La coscienza di Zeno, il capolavoro di Italo Svevo, ve n’è una che colpisce per la sua apparente semplicità e per la sua sorprendente attualità. In questa frase, Svevo affronta uno dei temi più importanti della condizione umana: il rapporto tra libertà, desiderio, responsabilità e limite.

«È libertà completa quella di poter fare ciò che si vuole a patto di fare anche qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la condanna all’astensione: Tantalo e non Ercole».

Italo Svevo e la visione liminare

A una prima lettura, il pensiero dello scrittore triestino può sembrare paradossale. Siamo abituati a considerare la libertà come la possibilità di fare esclusivamente ciò che ci piace, evitando tutto ciò che comporta sacrificio, fatica o rinuncia. Svevo, invece, propone una visione più complessa e più realistica. La vera libertà non consiste nell’essere esentati dagli obblighi, ma nella possibilità di scegliere pur accettando che la vita comporti inevitabilmente anche compiti meno graditi.

Per comprendere il significato della citazione bisogna ricordare il contesto generale de La coscienza di Zeno. Pubblicato nel 1923, il romanzo racconta le vicende del protagonista Zeno Cosini, un uomo incapace di prendere decisioni definitive, continuamente in lotta con sé stesso, con le proprie debolezze e con i propri desideri. Zeno è un personaggio moderno, tormentato dall’analisi interiore e dall’incertezza. Attraverso di lui Svevo esplora le contraddizioni dell’animo umano.

La frase sulla libertà nasce proprio da questa riflessione sull’esistenza. Per Svevo, vivere significa confrontarsi continuamente con scelte che non sono mai perfette. Ogni decisione implica vantaggi e svantaggi, piaceri e sacrifici. Pensare di poter eliminare completamente ciò che non ci piace equivale a coltivare un’illusione.

L’idea centrale della citazione è che la libertà autentica non coincide con l’assenza di vincoli. Al contrario, essa consiste nella capacità di agire all’interno dei limiti imposti dalla realtà. Una persona è davvero libera quando può perseguire i propri obiettivi e le proprie aspirazioni accettando però anche gli aspetti meno piacevoli che questi comportano.

Si pensi, ad esempio, allo studio. Un giovane può desiderare di diventare medico, insegnante, ingegnere o scrittore. Tuttavia il raggiungimento di questi obiettivi richiede impegno, disciplina e sacrificio. Nessuno può ottenere risultati senza affrontare momenti di fatica. Se la libertà consistesse soltanto nel fare ciò che piace, molti progetti importanti non verrebbero mai realizzati.

Lo stesso vale nel mondo del lavoro. Ogni professione presenta aspetti gratificanti e altri meno piacevoli. Chi ama il proprio mestiere non necessariamente apprezza ogni singola attività che esso comporta. Eppure accetta anche gli obblighi più gravosi perché fanno parte di un progetto più ampio e significativo.

Svevo suggerisce dunque una concezione matura della libertà. Essere liberi non significa vivere senza regole o responsabilità, ma possedere la possibilità di orientare la propria vita verso scopi scelti consapevolmente.

Particolarmente significativa è la seconda parte della citazione: «La vera schiavitù è la condanna all’astensione: Tantalo e non Ercole». Qui Svevo introduce due figure della mitologia classica che incarnano due condizioni opposte.

Tantalo, nella mitologia greca, fu condannato dagli dèi a una pena eterna. Immerso in un’acqua che si ritirava ogni volta che cercava di bere e circondato da frutti che si allontanavano quando tentava di coglierli, egli rappresenta il desiderio frustrato e l’impossibilità di soddisfare i propri bisogni. Tantalo vede ciò che desidera ma non può raggiungerlo.

Ercole, invece, è l’eroe delle dodici fatiche. La sua esistenza è segnata da prove difficili, da ostacoli e da immense fatiche. Tuttavia Ercole agisce, combatte, affronta il mondo e realizza imprese straordinarie.

Attraverso questo confronto Svevo afferma che è preferibile la condizione di chi affronta difficoltà e responsabilità piuttosto che quella di chi rimane paralizzato dall’impossibilità di agire. Meglio essere Ercole, costretto a lottare, che Tantalo, immobilizzato dal desiderio insoddisfatto.

E oggi?

Questa riflessione conserva una straordinaria attualità nella società contemporanea. Viviamo in un’epoca che spesso esalta la ricerca del benessere immediato e la soddisfazione istantanea dei desideri. La pubblicità, i social network e molti modelli culturali sembrano suggerire che la felicità coincida con l’eliminazione di ogni ostacolo.

Tuttavia l’esperienza dimostra il contrario. Le persone trovano spesso maggiore soddisfazione nel raggiungimento di obiettivi conquistati attraverso l’impegno piuttosto che nei piaceri ottenuti senza sforzo. La crescita personale nasce infatti dal confronto con le difficoltà, non dalla loro sistematica evitazione.

La figura di Tantalo può essere interpretata anche come simbolo di una condizione psicologica moderna: quella di chi desidera continuamente qualcosa senza mai impegnarsi realmente per ottenerla. Il rischio è quello di vivere in una perenne insoddisfazione, inseguendo possibilità che rimangono sempre irraggiungibili.

Ercole, al contrario, rappresenta l’accettazione della realtà. Egli sa che ogni conquista richiede fatica, ma proprio questa fatica conferisce valore ai risultati ottenuti. In questo senso la sua esperienza è più vicina alla vera libertà.

La citazione di Svevo contiene anche una critica implicita all’idea di perfezione. Molti individui rinunciano ad agire perché attendono condizioni ideali che non arriveranno mai. Aspettano il momento perfetto, il lavoro perfetto, la situazione perfetta. Ma la vita concreta è fatta di compromessi, di imperfezioni e di adattamenti continui.

La libertà consiste allora nel saper vivere all’interno di questa imperfezione. Non si tratta di rassegnarsi, ma di comprendere che la realtà non può essere modellata completamente secondo i nostri desideri. Chi accetta questa verità acquista una maggiore capacità di agire e di costruire il proprio percorso.

Dal punto di vista filosofico, il pensiero di Svevo si avvicina a molte riflessioni moderne sulla libertà. Numerosi pensatori hanno sottolineato che la libertà non è assenza di limiti, ma capacità di scegliere consapevolmente all’interno di essi. L’essere umano non può controllare tutto ciò che gli accade, ma può decidere come rispondere alle circostanze.

Anche per questo la frase mantiene una forte validità educativa. Essa insegna che la maturità consiste nell’assumersi responsabilità, nel sopportare sacrifici e nel perseguire obiettivi significativi nonostante le difficoltà. Chi pretende soltanto ciò che è piacevole rischia di diventare schiavo dei propri desideri; chi accetta anche ciò che è meno gradito conquista invece una forma più autentica di libertà.

La riflessione di Italo Svevo sulla libertà rappresenta una delle intuizioni più profonde contenute ne La coscienza di Zeno. Attraverso il contrasto tra Tantalo ed Ercole, lo scrittore ci invita a comprendere che la vera schiavitù non consiste nella fatica o nell’obbligo, ma nell’impossibilità di agire. La libertà autentica nasce dalla capacità di perseguire ciò che desideriamo accettando anche gli aspetti meno piacevoli della realtà. È una lezione che continua a parlare al lettore contemporaneo, ricordandogli che vivere significa scegliere, impegnarsi e affrontare le inevitabili difficoltà del cammino umano.