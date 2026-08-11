Una frase di Gotthold Ephraim Lessing sulle ragioni del cuore

Con questa frase, tratta dalla commedia Minna di Barnhelm di Gotthold Ephraim Lessing, si afferma una concezione della parola fondata sulla spontaneità e sull’autenticità. Il pensiero è apparentemente semplice: quando una persona ha qualcosa di vero da dire e ciò che dice nasce direttamente dal sentimento, non è necessario costruire in anticipo un discorso elaborato. Il cuore trova da sé le parole necessarie. La lingua diventa allora quasi una conseguenza naturale dell’emozione, e la sincerità può risultare più efficace di qualunque esercizio retorico.

«Quando il cuore può far sentire la sua voce non c’è bisogno di preparare il discorso»

Gotthold Ephraim Lessing e la sua Minna di Barnhelm

La frase tedesca «Wo das Herz reden darf, braucht es keiner vorbereiten» insiste proprio sulla possibilità che al cuore sia consentito di «parlare». Non si tratta, naturalmente, di intendere il cuore in senso anatomico, ma come sede simbolica dei sentimenti, dell’autenticità e della partecipazione emotiva. Quando il cuore prende la parola, il discorso non ha bisogno di essere preparato perché possiede già una forza che deriva dalla verità dell’esperienza. Le parole non sono più uno strumento costruito artificialmente per convincere qualcuno: diventano il mezzo spontaneo attraverso cui un sentimento si manifesta.

Lessing, scrittore, filosofo e drammaturgo tedesco del Settecento, colloca questa riflessione all’interno di una commedia teatrale, Minna di Barnhelm, nella quale la parola ha naturalmente un ruolo fondamentale. Il teatro è infatti il luogo in cui i personaggi devono esprimere attraverso il dialogo ciò che provano, ciò che desiderano e ciò che cercano di nascondere. La frase assume quindi un particolare rilievo proprio perché nasce in un’opera costruita sulla relazione fra personaggi, sentimenti, equivoci, orgoglio e dichiarazioni.

L’idea di Lessing può essere letta innanzitutto come una difesa della sincerità contro l’artificio. Preparare un discorso significa spesso scegliere con attenzione le parole, ordinarle, eliminare le esitazioni, prevedere le reazioni dell’interlocutore. Questa preparazione può essere necessaria in molti ambiti della vita: nella politica, nell’insegnamento, in una conferenza, in una cerimonia o in una comunicazione ufficiale. Ma esiste una particolare categoria di parole per le quali l’eccessiva preparazione può diventare addirittura un ostacolo: sono le parole attraverso cui esprimiamo i sentimenti più profondi.

Dire «ti amo», chiedere perdono, ringraziare sinceramente qualcuno, confessare la propria riconoscenza o comunicare un dolore sono atti linguistici nei quali l’autenticità conta spesso più dell’eleganza. Una frase semplice può avere una forza straordinaria se chi la pronuncia crede realmente in ciò che sta dicendo. Al contrario, anche il discorso più raffinato può apparire vuoto se manca una partecipazione autentica. La frase di Lessing mette dunque in evidenza una distinzione essenziale tra parola pensata per apparire e parola nata per comunicare.

Questo non significa, però, che Lessing consideri inutile la preparazione del discorso in assoluto. La citazione non deve essere interpretata come una condanna della retorica o della cura linguistica. Preparare ciò che si deve dire può essere indispensabile quando occorre trasmettere informazioni complesse, sostenere un’argomentazione o parlare in pubblico. Il significato della frase riguarda soprattutto quelle situazioni in cui il sentimento autentico costituisce il contenuto fondamentale del messaggio. In questi casi, l’eccessiva costruzione formale rischia di creare una distanza tra ciò che si prova e ciò che si comunica.

Il contrasto tra cuore e discorso preparato può essere interpretato anche come un contrasto tra spontaneità e artificio. Il discorso preparato appartiene alla dimensione della costruzione: prima si pensa ciò che si vuole dire, poi si scelgono le parole, infine si organizza il messaggio. La voce del cuore segue invece un movimento inverso: prima esiste il sentimento, poi nasce la necessità di esprimerlo. Le parole vengono dopo l’emozione e sono determinate da essa.

È proprio questa immediatezza a conferire alla parola del cuore una particolare credibilità. Quando una persona parla sotto l’impulso di un sentimento sincero, può anche esprimersi in modo imperfetto, interrompersi, ripetersi o scegliere parole semplicissime. Eppure l’interlocutore può percepire immediatamente la verità di ciò che viene detto. Le esitazioni, in questo caso, non sono necessariamente difetti: possono diventare il segno stesso dell’autenticità.

La letteratura conosce moltissimi esempi di questa situazione. I personaggi letterari più convincenti non sono necessariamente quelli che parlano in modo più elegante, ma quelli nei quali esiste una corrispondenza fra parola e sentimento. Una dichiarazione d’amore, per esempio, può essere tanto più intensa quanto meno appare costruita. La difficoltà di trovare le parole può persino diventare parte del significato. Quando un’emozione è molto forte, infatti, il linguaggio può sembrare insufficiente; proprio per questo una frase breve può assumere un valore maggiore di una lunga spiegazione.

La citazione di Lessing invita così a riflettere anche sul silenzio. Se il cuore non riesce a parlare, oppure se ciò che si prova non è autentico, nessuna preparazione retorica può necessariamente sostituire quella mancanza. Il problema non è trovare la frase perfetta, ma possedere qualcosa di vero da comunicare. In questo senso, la frase contiene implicitamente una concezione della comunicazione nella quale il contenuto precede la forma.

La forza della citazione emerge particolarmente se si pensa alla differenza tra parlare a qualcuno e parlare di qualcosa. Quando si espone un argomento tecnico, la precisione terminologica è fondamentale. Quando invece si parla direttamente a una persona amata, a un amico, a qualcuno che abbiamo ferito o a qualcuno a cui dobbiamo gratitudine, la situazione è diversa. In queste circostanze l’interlocutore non ascolta soltanto le parole: ascolta la persona che parla. Cerca, dietro il discorso, il sentimento che lo ha generato.

Il cuore, nella tradizione occidentale, è da secoli associato alla verità interiore. Anche se oggi sappiamo che le emozioni hanno basi fisiologiche e neurologiche complesse, il linguaggio continua a usare espressioni come «parlare col cuore», «avere il cuore in mano», «dire una cosa di cuore». Sono formule che indicano una comunicazione percepita come autentica, non calcolata e non interessata. La frase di Lessing si inserisce perfettamente in questa tradizione simbolica.

C’è inoltre un aspetto paradossale nella citazione: proprio quando non si prepara il discorso, il discorso può risultare più efficace. Preparare le parole dovrebbe servire a comunicare meglio, ma quando l’oggetto della comunicazione è un sentimento profondo, una preparazione eccessiva può irrigidire la voce. Si rischia di trasformare l’espressione spontanea in una recita. Il cuore, invece, non deve necessariamente conoscere in anticipo il percorso che seguiranno le parole. Gli basta avere qualcosa di autentico da dire.

Questo principio può essere applicato anche alla scrittura, sebbene con una differenza importante. Uno scrittore può lavorare moltissimo sul testo, correggere, eliminare, riscrivere e perfezionare ogni frase, senza per questo perdere autenticità. La spontaneità del sentimento e la cura della forma non sono infatti necessariamente opposte. Un testo può essere attentamente elaborato e tuttavia conservare una voce sincera. Il vero problema nasce quando la forma prende il posto del sentimento e diventa un esercizio puramente ornamentale.

Lessing sembra dunque suggerire una gerarchia: prima viene ciò che si sente, poi ciò che si dice. Se il contenuto emotivo è autentico, la forma può essere semplice; se invece manca una partecipazione reale, nessuna costruzione verbale può garantire da sola la sincerità. La frase non celebra quindi la povertà del linguaggio, ma la sua capacità di diventare naturale quando è alimentato da un sentimento vero.

La citazione assume anche un significato particolare nel contesto della cultura illuministica alla quale Lessing appartiene. Il Settecento europeo attribuisce grande importanza alla ragione, alla chiarezza e alla capacità dell’individuo di liberarsi da convenzioni e artifici. Ma Lessing non riduce l’uomo alla razionalità: il sentimento, la libertà individuale e la verità dei rapporti umani hanno un ruolo centrale nella sua produzione teatrale e letteraria. La parola del cuore può quindi essere vista come una forma di autenticità personale contrapposta alle maschere sociali.

In definitiva, «Quando il cuore può far sentire la sua voce non c’è bisogno di preparare il discorso» è una frase che parla della forza della parola autentica. Non afferma che ogni discorso debba essere improvvisato, né che la preparazione sia inutile. Ricorda piuttosto che esistono momenti nei quali la sincerità vale più dell’eloquenza e nei quali una parola semplice può raggiungere l’interlocutore più profondamente di un discorso perfettamente costruito. Quando ciò che diciamo nasce da un sentimento reale, le parole possono anche essere imperfette, ma possiedono una qualità che nessuna tecnica retorica può fabbricare artificialmente: la verità.

Il cuore che parla non ha bisogno di dimostrare di essere eloquente. Ha bisogno soltanto di essere ascoltato. E forse è proprio questo il significato più profondo della frase di Lessing: nelle relazioni umane più autentiche, non è la perfezione del discorso a rendere credibile un sentimento, ma è la sincerità del sentimento a rendere vere le parole.