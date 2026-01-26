Giorno della Memoria, 30 frasi e aforismi per riflettere sulla Shoah

Il Giorno della Memoria venne istituita ufficialmente dalla Repubblica italiana nel 2000 per ricordare l’orrore della Shoah. Si è scelta proprio questa data perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata rossa buttarono giù i cancelli di ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia.

Parlare di olocausto e campi di concentramento non è facile, ma è indispensabile farlo non solo in occasione del Giorno della Memoria, ma quotidianamente. Nonostante le lezioni della storia, sembra non si sia ancora fatto abbastanza per sensibilizzare tutti sull’importanza di non commettere altri orrori nei confronti di un Paese o di una popolazione.

Purtroppo la cronaca ci consegna ogni giorno degli esempi di cronaca che sembrano terribilmente simili a quanto accadeva in passato: ecco perché rileggere alcune frasi e citazioni su un tema così delicato come la Shoah rappresenta un obbligo morale per tutti.

Il valore della Memoria come “vaccino” contro l’indifferenza

Questo è il tema più urgente e contemporaneo, incarnato perfettamente dalle parole di Liliana Segre e Primo Levi. La memoria non è un esercizio nostalgico, ma un atto di difesa attiva. L’indifferenza è vista come il terreno fertile dove il male può tornare a crescere. Ricordare serve a mantenere le coscienze sveglie per evitare che gli “orrori del mondo” si ripetano sotto altre forme.

Per autori come Saramago, Borges e Rigoni Stern, l’uomo senza memoria è un “pover’uomo”. La memoria definisce chi siamo; è il “museo chimerico” (Borges) o la “letteratura privata” (Huxley) che ci permette di dare valore alla vita. Senza il passato, il presente perde significato e il futuro diventa impossibile da progettare.

Molte citazioni sulla Memoria sottolineano la funzione pedagogica della storia. Chi non ricorda è condannato a ripetere gli errori. La memoria è quindi un impegno etico, un “dovere verso i morti” ma soprattutto verso i vivi, per impedire che il “lupo dell’insignificanza” (Saul Bellow) entri nelle nostre vite.

Leggi anche: Giornata della Memoria, le frasi più belle tratte da “Il diario di Anna Frank”

Giorno della Memoria, le frasi e gli aforismi per riflettere sulla Shoah

Per ricordare l’orrore della Shoah e soprattutto l’importanza di non ripetere certi orrori e stragi, in occasione della Giornata della Memoria vi proponiamo una serie di frasi ed aforismi da tenere bene in mente.

1. Dimenticanza è sciagura, mentre memoria è riscatto.

Anneliese Knoop-Graf

2. La vera arte della memoria è l’attenzione.

Samuel Johnson

3. Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità? A che serve la memoria?

Primo Levi

4. Tutti lo sapevano, da quattro o cinque anni. Tutti lo sapevano. Lo sapevamo noi! Io e mia moglie l’abbiamo visto a Belgrado, abbiamo cominciato a vederlo a Belgrado. Nel 1941.

Giorgio Perlasca

5. Il progresso, lungi dal consentire il cambiamento, dipende dalla capacità di ricordare… Coloro che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo.

George Santayana

6. Perdere il passato significa perdere il futuro.

Wang Shu

7. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo.

Anna Frank

8. La memoria è determinante. È determinante perché io sono ricco di memorie e l’uomo che non ha memoria è un pover’uomo, perché essa dovrebbe arricchire la vita, dar diritto, far fare dei confronti, dar la possibilità di pensare ad errori o cose giuste fatte.

Mario Rigoni Stern

9. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.

Primo Levi

10. Noi siamo la nostra memoria, noi siamo questo museo chimerico di forme incostanti, questo mucchio di specchi rotti.

Jorge Luis Borges

11. La memoria è come il mare: può restituire brandelli di rottami a distanza di anni.

Primo Levi

12. Dove vien meno l’interesse, vien meno anche la memoria.

Goethe

13. A noi giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio.

Anna Frank

14. Tutti abbiamo bisogno della memoria. Tiene il lupo dell’insignificanza fuori dalla porta.

Saul Bellow

15. L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza.

Liliana Segre

16. La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La memoria è un presente che non finisce mai di passare.

Octavio Paz

17. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere.

José Saramago

18. Il futuro in ogni istante preme il presente perché sia una memoria.

Louis Aragon

19. Guardare indietro è un po’ come rinnovare i propri occhi, risanarli. Renderli più adeguati alla loro funzione primaria, guardare avanti.

Margaret Fairless Barber

20. La memoria si blocca. Ma è ancora lì tutta intera. Anche le cose più dimenticate si ripresentano, ma quando vogliono loro.

Elias Canetti

21. La memoria di ciascun uomo è la sua letteratura privata.

Aldous Huxley

22. Era ancora troppo giovane per sapere che la memoria del cuore elimina i brutti ricordi e magnifica quelli belli, e che grazie a tale artificio riusciamo a tollerare il passato.

Gabriel Garcia Marquez

23. La memoria ci presenta non ciò che scegliamo, ma ciò che le piace. Anzi, non c’è nulla che ci imprima così vivamente qualcosa nella memoria come il desiderio di dimenticarla.

Michel de Montaigne

24. La memoria è un essere capriccioso e bizzarro, paragonabile a una giovane ragazza: ora rifiuta in modo del tutto inaspettato ciò che ha dato cento volte, e poi, quando non ci si pensa più, ce lo porta da sé.

Arthur Schopenhauer

25. Se Dio esiste, dovrà chiedermi scusa.

Scritta apparsa su un muro di Auschwitz

26. La domanda: Ditemi dove era Dio, ad Auschwitz. La risposta: E l’uomo dov’era?

William Clarke Styron

27. La nostra voce, e quella dei nostri figli, devono servire a non dimenticare e a non accettare con indifferenza e rassegnazione, le rinnovate stragi di innocenti. Bisogna sollevare quel manto di indifferenza che copre il dolore dei martiri! Il mio impegno, in questo senso, è un dovere verso i miei genitori, mio nonno, e tutti i miei zii.

Elisa Springer

28. Le guerre negano la memoria dissuadendoci dall’indagare sulle loro radici, finché non si è spenta la voce di chi può raccontarle. Allora ritornano, con un altro nome e un altro volto, a distruggere quel poco che avevano risparmiato.

Carlos Ruiz Zafón

29. La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza.

Liliana Segre

30. Il destino dei sopravvissuti alle persecuzioni tedesche testimonia fino a che punto sia decaduta la coscienza morale dell’umanità.

Albert Einstein