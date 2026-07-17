Una frase di Gianrico Carofiglio sulla forza della speranza

Questa citazione tratta da Ad occhi chiusi di Gianrico Carofiglio racchiude in poche righe una delle sensazioni più intense e universali dell’esperienza umana: la percezione della giovinezza come tempo delle possibilità illimitate. Non si tratta semplicemente di un ricordo nostalgico, ma della rappresentazione di uno stato dell’anima in cui il futuro appare ancora aperto, il mondo sembra attendere soltanto di essere conquistato e ogni sera porta con sé la promessa di qualcosa di straordinario. La forza di queste parole deriva proprio dalla capacità di evocare, attraverso immagini concrete e sensoriali, un sentimento che appartiene a quasi tutti: la convinzione, tipica degli anni giovani, che la vita possa ancora prendere qualsiasi direzione e che nulla sia davvero impossibile.

Gianrico Carofiglio, un magistrato sui generis

«L’aria vibrava delle nostre possibilità infinite, in quelle sere di primavera. Vibrava nei nostri occhi un po’ sfuocati dalla birra, sulle nostre pelli tese e abbronzate, sui nostri muscoli giovani. Sulla nostra voglia rabbiosa di tutto.» La ripetizione del verbo “vibrava” costituisce il cuore ritmico del brano. L’aria non è semplicemente presente: è attraversata da un’energia invisibile che sembra coinvolgere ogni elemento della realtà. Questa vibrazione non appartiene soltanto all’ambiente circostante, ma si trasferisce negli occhi, sulla pelle, nei corpi, fino a diventare una condizione esistenziale. È come se il mondo esterno e quello interiore coincidessero perfettamente, fondendosi in un’unica esperienza di entusiasmo e di vitalità.

La scelta della primavera non è casuale. Da sempre questa stagione rappresenta la rinascita, il risveglio della natura dopo il torpore invernale, il ritorno della luce e del calore. In letteratura la primavera è spesso il simbolo della giovinezza, dell’amore e della speranza. Carofiglio sfrutta questo patrimonio simbolico senza renderlo mai retorico. Le “sere di primavera” non sono soltanto uno sfondo temporale: diventano il momento privilegiato in cui tutto sembra possibile. La luce che si prolunga fino al tramonto, il clima mite, il desiderio di stare all’aperto e di condividere il tempo con gli amici trasformano quelle serate in uno spazio sospeso, quasi fuori dal tempo ordinario.

Uno degli aspetti più riusciti della citazione è il modo in cui l’autore alterna elementi poetici e dettagli estremamente concreti. Gli occhi “un po’ sfuocati dalla birra” introducono un’immagine quotidiana, quasi banale, ma proprio per questo autentica. Non c’è idealizzazione della giovinezza come età perfetta o eroica. Ci sono ragazzi che trascorrono una serata insieme, che bevono, ridono, osservano il mondo con quello stato di lieve euforia che amplifica le emozioni. Gli occhi leggermente offuscati non indicano una perdita di lucidità, quanto piuttosto un modo diverso di guardare la realtà, filtrata dall’entusiasmo e dalla leggerezza.

Anche la descrizione dei corpi contribuisce a costruire questa atmosfera. Le “pelli tese e abbronzate” e i “muscoli giovani” richiamano una stagione della vita nella quale il corpo sembra possedere una forza inesauribile. La giovinezza viene raccontata attraverso la sua fisicità, ma senza alcuna compiacenza. Il corpo non è oggetto di ammirazione estetica fine a se stessa: è il simbolo di un’energia disponibile, di una vitalità che ancora non conosce pienamente i limiti imposti dal tempo. In quelle parole si avverte la naturale fiducia che i giovani ripongono nelle proprie capacità fisiche e mentali, una fiducia che spesso solo gli anni successivi metteranno alla prova.

Particolarmente significativa è l’espressione finale: “la nostra voglia rabbiosa di tutto”. L’aggettivo “rabbiosa” sorprende e colpisce. La voglia di vivere non è descritta come serena o pacata, ma come una forza impetuosa, quasi aggressiva. È il desiderio di sperimentare ogni esperienza, di conoscere il mondo, di non lasciare nulla di inesplorato. La rabbia, in questo contesto, non coincide con la violenza o con il rancore; rappresenta invece l’intensità di un bisogno, l’urgenza di vivere pienamente prima che il tempo possa sottrarre occasioni e possibilità. È la stessa impazienza che caratterizza molti giovani, convinti che il futuro debba arrivare subito e che ogni attesa sia un ostacolo insopportabile.

Questa “voglia di tutto” rappresenta forse uno degli elementi più universali della citazione. Ogni generazione sperimenta, in forme diverse, quella sensazione di apertura assoluta. I sogni professionali, gli amori, i viaggi, le amicizie, i progetti sembrano moltiplicarsi senza sosta. Le possibilità appaiono davvero infinite perché la vita non ha ancora imposto tutte le sue rinunce. È una percezione che non dipende tanto dalle reali opportunità disponibili, quanto dallo sguardo con cui si osserva il futuro. L’infinito di cui parla Carofiglio è prima di tutto uno stato mentale.

Naturalmente la memoria svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di queste immagini. La citazione è attraversata da una sottile nostalgia, ma si tratta di una nostalgia lucida, priva di sentimentalismi. L’autore non afferma che tutto fosse migliore allora. Piuttosto riconosce che esiste un momento dell’esistenza in cui il rapporto con il tempo possiede caratteristiche irripetibili. Solo dopo molti anni ci si rende conto di quanto fosse preziosa quella sensazione di avere davanti un orizzonte senza confini. La memoria seleziona alcuni dettagli – la birra, la pelle abbronzata, le sere di primavera – e li trasforma in simboli di un’intera stagione della vita.

Dal punto di vista stilistico, la scrittura di Carofiglio si distingue per la sua apparente semplicità. Le frasi sono lineari, il lessico è accessibile, eppure il risultato è profondamente evocativo. L’autore evita descrizioni elaborate o metafore complesse, preferendo immagini immediate che parlano direttamente all’esperienza del lettore. La ripetizione di “vibrava” crea una musicalità che accompagna il movimento delle emozioni, mentre l’elenco finale costruisce un crescendo che culmina proprio nella “voglia rabbiosa di tutto”. È una prosa che conserva una forte componente poetica senza mai perdere il contatto con la concretezza della realtà.

Questa capacità di fondere il particolare con l’universale costituisce uno dei tratti più riconoscibili della narrativa di Gianrico Carofiglio. Partendo da un ricordo personale, l’autore riesce a parlare a chiunque abbia vissuto l’intensità della giovinezza o ne conservi ancora il ricordo. Le immagini descritte non appartengono esclusivamente ai protagonisti del romanzo: diventano patrimonio emotivo del lettore, che vi riconosce frammenti della propria storia.

In definitiva, questa breve citazione di Ad occhi chiusi è molto più di una semplice descrizione di alcune serate trascorse tra amici. È una riflessione poetica sulla forza della giovinezza, sulla fiducia spontanea nel futuro e sulla straordinaria energia che accompagna gli anni in cui tutto sembra ancora possibile. La primavera, la birra condivisa, i corpi giovani e soprattutto quella “voglia rabbiosa di tutto” compongono un affresco intenso e autentico di un’età della vita che non coincide soltanto con un periodo anagrafico, ma con una particolare disposizione dello spirito.

Carofiglio ci ricorda che la vera ricchezza della giovinezza non consiste tanto nell’assenza di problemi o di paure, quanto nella capacità di percepire il mondo come uno spazio aperto, attraversato da possibilità ancora inesplorate. Ed è forse proprio questa convinzione, più ancora della forza fisica o dell’entusiasmo, il dono più prezioso che il tempo, inevitabilmente, tende a trasformare in memoria.