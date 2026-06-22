Una frase di Georgi Gospodinov sulla domanda che fa paura

Tra le molte pagine di Fisica della malinconia, uno dei romanzi più importanti, oltre a Cronorifugio, dello scrittore bulgaro Georgi Gospodinov, vi è un passaggio che colpisce per la sua apparente semplicità. L’autore scrive:

«Soffro di fobia nei riguardi di una domanda. Una domanda da incubo che ti può saltar addosso da dietro ogni angolo, nascosta nella bocca sdentata della vicina o biascicata da una venditrice di giornali. Ogni squillo del telefono è foriero di questa domanda. Il più delle volte è nascosta proprio nella cornetta del telefono: Come stai?»

Georgi Gospodinov e la fatidica domanda

A una prima lettura, queste parole possono sembrare paradossali. Come può una persona avere paura di una domanda tanto comune? Come può una formula di cortesia, pronunciata ogni giorno da milioni di persone, diventare addirittura una fonte di ansia e di inquietudine?

Eppure Gospodinov individua con straordinaria sensibilità una delle contraddizioni più profonde dell’esistenza contemporanea. Dietro la domanda «Come stai?» si nasconde infatti molto più di quanto sembri.

Nella vita quotidiana questa espressione è diventata quasi automatica. La pronunciamo senza riflettere, come parte di un rituale sociale consolidato. Chiediamo a un collega come sta, a un vicino come sta, a un amico come sta. Nella maggior parte dei casi non ci aspettiamo una risposta dettagliata. Le formule previste sono poche e rassicuranti: «Bene», «Tutto a posto», «Non c’è male».

La conversazione può così proseguire senza intoppi ma proprio questa apparente banalità è ciò che Gospodinov mette in discussione.

Per alcune persone, infatti, la domanda «Come stai?» non è affatto semplice. Essa costringe a confrontarsi con il proprio stato interiore, con le proprie fragilità, con le proprie paure e con tutto ciò che spesso si preferisce tenere nascosto.

Rispondere sinceramente può essere difficile.

Si può davvero spiegare in poche parole come si sta? È possibile riassumere emozioni, ricordi, speranze, delusioni e inquietudini in una risposta breve e immediata?

L’autore sembra suggerire che la complessità dell’essere umano sfugga inevitabilmente a una formula tanto sintetica.

L’immagine della «fobia» è volutamente ironica ma rivela una verità profonda. La domanda appare come una presenza minacciosa che può emergere ovunque: dietro un angolo, al telefono, nella voce di uno sconosciuto.

Ciò che spaventa non è la domanda in sé, bensì la difficoltà della risposta.

In questo senso la riflessione di Gospodinov si collega a uno dei temi centrali della sua opera: la malinconia.

La malinconia, nella sua scrittura, non è semplicemente tristezza. È una particolare forma di consapevolezza. È la percezione del tempo che passa, della fragilità delle cose, della distanza tra ciò che siamo e ciò che avremmo potuto essere.

Chi vive questa condizione sa che il proprio stato d’animo non può essere racchiuso facilmente in una definizione.

Come si potrebbe rispondere sinceramente a una domanda tanto semplice?

«Sto bene» potrebbe essere falso.

«Sto male» potrebbe essere insufficiente.

La realtà è quasi sempre più complessa.

Spesso convivono dentro di noi felicità e inquietudine, speranza e paura, entusiasmo e stanchezza. L’essere umano è un intreccio di emozioni contraddittorie che raramente possono essere sintetizzate in una formula immediata.

La citazione mette in luce anche una caratteristica della società contemporanea: la difficoltà di comunicare autenticamente.

Viviamo in un’epoca nella quale le interazioni sono frequenti ma spesso superficiali. Ci scambiamo continuamente messaggi, telefonate e saluti, ma non sempre troviamo il tempo o il coraggio di affrontare ciò che davvero proviamo.

La domanda «Come stai?» rischia così di trasformarsi in una convenzione sociale priva di reale ascolto.

Molte volte chi la pone non desidera veramente conoscere la risposta. Allo stesso modo, chi risponde non sente di poter esprimere sinceramente il proprio stato d’animo.

Si crea così una sorta di teatro quotidiano nel quale ciascuno recita il proprio ruolo.

Gospodinov osserva questo fenomeno con uno sguardo insieme ironico e compassionevole.

La sua non è una critica aggressiva. È piuttosto una riflessione sulla solitudine che spesso accompagna l’esistenza umana.

La paura della domanda nasce infatti anche dal timore di non essere compresi.

Che senso ha raccontare davvero come stiamo se sappiamo che l’interlocutore si aspetta soltanto una risposta convenzionale?

In questo aspetto la citazione possiede una dimensione universale.

Tutti, almeno una volta nella vita, si sono trovati di fronte a questa situazione. Ci sono giorni in cui la risposta «bene» sembra impossibile, ma nello stesso tempo non si ha la forza o la voglia di spiegare ciò che si prova.

Si sceglie allora la scorciatoia della formula standard, mantenendo intatta la distanza tra il mondo interiore e quello esterno.

L’immagine del telefono è particolarmente significativa.

Lo squillo diventa il simbolo dell’imprevedibilità della vita. Da una semplice chiamata può emergere improvvisamente quella domanda che obbliga a confrontarsi con se stessi.

Il telefono interrompe il silenzio e costringe a una risposta.

Non a caso Gospodinov parla di una domanda «nascosta nella cornetta». È come se la domanda attendesse pazientemente il momento giusto per manifestarsi.

Dal punto di vista letterario, la forza del brano deriva dalla capacità di trasformare un’esperienza ordinaria in una riflessione esistenziale. Questo è uno dei tratti più caratteristici della scrittura di Gospodinov.

L’autore parte spesso da dettagli minimi della vita quotidiana per arrivare a interrogativi profondi sulla memoria, sul tempo, sull’identità e sulla condizione umana.

La semplicità apparente delle sue immagini nasconde una notevole densità filosofica.

In fondo, la domanda «Come stai?» può essere interpretata come una delle grandi domande dell’esistenza. Non riguarda soltanto lo stato di salute o l’umore del momento. Invita implicitamente a interrogarsi su chi siamo, su come stiamo vivendo e sul significato che attribuiamo alla nostra esperienza, per questo motivo può risultare tanto difficile.

La riflessione di Georgi Gospodinov trasforma una formula quotidiana in una straordinaria meditazione sulla complessità dell’animo umano. La domanda «Come stai?» diventa il simbolo della difficoltà di raccontare se stessi, della distanza tra ciò che proviamo e ciò che riusciamo a comunicare, della fragilità che accompagna ogni tentativo di autentico incontro con l’altro. Attraverso poche righe, lo scrittore bulgaro ci ricorda che dietro le parole più comuni possono nascondersi le domande più profonde e che, talvolta, proprio le espressioni che utilizziamo ogni giorno sono quelle che rivelano meglio il mistero della condizione umana.