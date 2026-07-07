Una frase di George Chapman sugli adulatori che si fingono amici

Con questa efficace metafora, il poeta e drammaturgo inglese George Chapman mette in guardia da uno degli inganni più antichi della natura umana: la difficoltà di distinguere un vero amico da chi si avvicina a noi soltanto per interesse. La frase, tanto breve quanto incisiva, si fonda su un’immagine immediatamente comprensibile. A prima vista il lupo e il cane possono apparire simili: appartengono alla stessa famiglia animale, condividono caratteristiche fisiche e comportamentali. Eppure la loro natura è profondamente diversa. Allo stesso modo, l’adulatore può assumere le sembianze dell’amico, ma le sue intenzioni sono radicalmente opposte.

Gli adulatori somigliano agli amici come i lupi ai cani.

George Chapman e il suo ammonimento

Questa riflessione conserva ancora oggi una straordinaria attualità. In una società nella quale i rapporti personali si intrecciano con interessi economici, professionali e sociali, riconoscere l’autenticità delle relazioni rappresenta una delle sfide più importanti per ogni individuo.

L’adulazione accompagna la storia dell’umanità fin dall’antichità. Nelle corti dei re, presso gli imperatori, nei palazzi del potere e persino nelle assemblee democratiche non sono mai mancati uomini pronti a lodare chi deteneva autorità nella speranza di ottenere favori, privilegi o protezione. L’adulatore non ricerca la verità né il bene dell’altro: il suo obiettivo consiste nel trarre un vantaggio personale attraverso parole piacevoli, complimenti esagerati e approvazioni spesso insincere.

L’amicizia, invece, si fonda su principi completamente diversi. Un vero amico desidera il bene dell’altro anche quando ciò comporta dire parole difficili da ascoltare. L’amicizia autentica non coincide con l’approvazione incondizionata, ma con la sincerità, la lealtà e il rispetto reciproco.

È proprio qui che la metafora di Chapman acquista tutta la sua forza. Il cane è da secoli il simbolo della fedeltà. Vive accanto all’uomo, lo accompagna, lo protegge e instaura con lui un rapporto di fiducia costruito nel tempo. Il lupo, pur essendo biologicamente molto vicino al cane, rappresenta invece la natura selvaggia, l’istinto e, nella tradizione culturale occidentale, anche il pericolo nascosto dietro un’apparenza familiare.

L’adulatore agisce nello stesso modo. Non si presenta come un nemico dichiarato. Se fosse apertamente ostile, sarebbe facile riconoscerlo e difendersene. Al contrario, egli assume il linguaggio dell’amicizia, utilizza parole affettuose, manifesta disponibilità e interesse, ma tutto ciò è finalizzato esclusivamente al proprio tornaconto.

La psicologia sociale spiega bene questo meccanismo. Gli esseri umani provano naturalmente piacere quando ricevono apprezzamenti. Sentirsi riconosciuti, stimati o lodati rafforza l’autostima e produce emozioni positive. L’adulatore conosce questa debolezza e la sfrutta abilmente. Egli comprende che un complimento, anche quando appare eccessivo, può abbassare le difese critiche della persona che lo riceve.

La differenza tra un complimento sincero e un’adulazione, tuttavia, è sostanziale. Il complimento nasce dall’osservazione autentica di una qualità reale. Può riguardare un risultato raggiunto, un gesto generoso, una competenza dimostrata o una caratteristica personale. L’adulazione, invece, tende all’esagerazione, alla ripetizione e all’opportunismo. Non mira a riconoscere un merito, bensì a conquistare il favore dell’interlocutore.

Già nell’antica Grecia, i pensatori osservavano come il potere fosse spesso circondato da persone incapaci di esprimere critiche sincere. Anche nella tradizione romana l’adulazione veniva considerata una delle peggiori forme di corruzione morale, poiché impediva ai governanti di conoscere la verità e favoriva decisioni fondate sull’illusione anziché sulla realtà.

Il lupo e la sua lunga tradizione

Chapman riprende questa lunga tradizione culturale e la sintetizza in un’immagine memorabile. Il lupo non diventa un cane soltanto perché gli somiglia esteriormente; allo stesso modo l’adulatore non diventa un amico soltanto perché usa un linguaggio amichevole.

La storia offre numerosi esempi delle conseguenze dell’adulazione. Molti sovrani, convinti della propria infallibilità perché circondati da cortigiani ossequiosi, hanno preso decisioni disastrose. Quando nessuno osa esprimere un’opinione diversa, gli errori si moltiplicano. La critica costruttiva scompare, sostituita da un consenso artificiale che finisce per isolare chi detiene il potere dalla realtà.

Questo fenomeno non riguarda soltanto la politica. Anche nelle aziende, nelle associazioni, nelle scuole e perfino nelle famiglie può svilupparsi un clima nel quale prevale l’adulazione. Chi desidera ottenere un vantaggio evita di contraddire il superiore, ne approva sistematicamente ogni scelta e trasforma il dialogo in una continua ricerca di consenso.

L’amicizia autentica segue invece una logica opposta. Un vero amico è disposto anche a rischiare un’incomprensione pur di aiutare l’altro a evitare un errore. La sincerità, quando nasce dall’affetto, rappresenta una forma di rispetto molto più profonda della semplice approvazione.

Naturalmente questo non significa che ogni critica sia indice di amicizia, così come ogni elogio sia necessariamente adulazione. Il criterio fondamentale rimane l’intenzione. Chi desidera sinceramente il bene dell’altro alterna incoraggiamenti e osservazioni critiche secondo le circostanze. L’adulatore, invece, seleziona accuratamente le parole in funzione del vantaggio che spera di ottenere.

Nell’epoca dei social media la riflessione di Chapman assume nuovi significati. Le piattaforme digitali favoriscono spesso una ricerca continua di approvazione attraverso “mi piace”, commenti positivi e consenso immediato. In questo contesto può diventare più difficile distinguere il riconoscimento autentico dalla lusinga interessata. Le relazioni virtuali, talvolta costruite più sull’immagine che sulla conoscenza reciproca, possono alimentare dinamiche simili a quelle descritte dal poeta americano.

Anche nel mondo professionale la capacità di riconoscere gli adulatori costituisce una qualità importante. I dirigenti più competenti sanno circondarsi di collaboratori capaci di esprimere opinioni autonome e di evidenziare eventuali criticità. Un ambiente nel quale tutti concordano sempre con il responsabile non è necessariamente un ambiente efficiente; potrebbe essere semplicemente un luogo dominato dalla paura o dall’opportunismo.

La citazione invita anche a una riflessione personale. Ognuno dovrebbe chiedersi non soltanto se sia capace di riconoscere gli adulatori, ma anche se, talvolta, non rischi di assumere inconsapevolmente atteggiamenti adulatori verso qualcuno dal quale spera di ottenere un beneficio. L’adulazione, infatti, non nasce soltanto dalla malizia, ma può derivare anche dall’insicurezza, dal desiderio di essere accettati o dalla paura del conflitto.

La vera amicizia richiede invece coraggio. Richiede la disponibilità a essere sinceri senza ferire inutilmente, a sostenere senza manipolare, a lodare senza esagerare e a correggere senza umiliare. È una relazione costruita sulla fiducia reciproca, nella quale ciascuno sa di poter contare sull’onestà dell’altro.

In conclusione, la metafora proposta da George Chapman conserva una sorprendente forza espressiva. Come il lupo e il cane condividono alcuni tratti esteriori pur appartenendo a realtà profondamente diverse, così l’adulatore può imitare il comportamento dell’amico senza possederne le qualità essenziali. La vera amicizia non si misura dalla quantità di complimenti ricevuti, ma dalla sincerità, dalla lealtà e dalla capacità di cercare il bene reciproco anche quando ciò richiede parole difficili.

In un mondo in cui le apparenze possono facilmente ingannare, la lezione di Chapman invita a guardare oltre le parole e a osservare i comportamenti nel tempo. Sono infatti la coerenza, la fedeltà e la sincerità, più delle lodi e delle dichiarazioni affettuose, a rivelare chi è davvero un amico e chi, invece, indossa soltanto la maschera dell’amicizia.