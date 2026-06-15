William Blake, nato a Londra il 28 novembre 1757, è stato un poeta, un pittore e un artista incisore di grandissimo talento. Largamente sottovalutato mentre egli era in vita, oggi l’opera di Blake è considerata estremamente significativa e fonte di ispirazione sia nell’ambito della poesia sia delle arti visive.

Considerato al suo tempo pazzo per le sue idee stravaganti, attualmente è invece molto apprezzato per la sua espressività, la sua creatività e per la visione filosofica che sta alla base del suo lavoro. Blake ha svolto un ruolo cruciale per lo sviluppo del moderno concetto di immaginazione nella cultura occidentale. La sua convinzione che l’umanità possa superare i limiti a lei posti dai cinque sensi è forse il suo più grande lascito.

10 frasi e aforismi di William Blake sul coraggio di essere autentici

La sua convinzione che l’umanità possa superare i limiti a lei posti dai cinque sensi è forse il suo più grande lascito. Ma per comprendere a pieno la portata rivoluzionaria del suo pensiero, abbiamo selezionato alcune delle sue citazioni più famose e incisive. Ecco le frasi più belle di William Blake, accompagnate da una breve chiave di lettura per portarne il significato nella nostra vita di tutti i giorni.

1. L’immaginazione non è uno stato mentale: è l’esistenza umana stessa.

2. Coloro che reprimono il desiderio, lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da essere represso.

3. Quando le porte della percezione si apriranno tutte le cose appariranno come realmente sono: infinite.

4. Chi manca di coraggio è esuberante d’astuzia.

5. È più facile perdonare un nemico che un amico.

6. Una verità detta con cattiva intenzione batte tutte le bugie che si possono inventare.

7. La strada dell’eccesso porta al palazzo della saggezza.

8. Lo stolto non vede un albero allo stesso modo del saggio.

9. Sii sempre pronto a dire ciò che pensi, e il vile ti scanserà.

10. Chi non ha luce in viso, mai potrà essere stella.

Cosa ci insegnano le frasi di William Blake

Leggere e fare profondamente proprie le parole di William Blake significa intraprendere un vero e proprio viaggio di consapevolezza interiore. I suoi aforismi agiscono come autentici maestri di vita. Ma cosa ci insegnano, all’atto pratico, queste potenti folgorazioni verbali?

Prima di tutto, ci insegnano il valore dirompente, quasi divino, dell’immaginazione. In un mondo contemporaneo che ci spinge a essere sempre freddamente calcolatori e pragmatici, Blake ci ricorda che la fantasia non è una semplice via di fuga momentanea, né una distrazione passeggera o infantile, bensì la vera essenza dell’esistenza umana, l’unico vero strumento per toccare l’assoluto.

Attraverso i suoi versi carichi di vibrante energia, il poeta londinese ci esorta poi ad avere il coraggio di essere autentici: ci insegna a non reprimere mai i nostri desideri vitali per cercare di compiacere il conformismo o l’ipocrita morale altrui, ricordandoci spietatamente che l’astuzia manipolatrice è solo il triste nascondiglio dei pavidi e di chi non ha il coraggio di agire alla luce del sole.

Soprattutto, le sue frasi ci invitano a “spalancare le porte della percezione”: ci insegnano che, se riusciamo a liberarci dai preconcetti, dai pregiudizi e dalla limitatezza della pura razionalità logica, diventiamo in grado di cogliere l’infinito e l’eternità anche nelle cose più minuscole, in un granello di sabbia o in un fiore di campo. È un invito bellissimo, attuale oggi più che mai, a vivere la vita con immensa profondità, osando percorrere la propria strada per trovare una saggezza vera.

Ci insegna, infine, ad accogliere i contrasti naturali della vita – il bene e il male, l’innocenza e l’esperienza, la gioia e il dolore – perché “senza contrari non c’è progressione”, permettendoci di irradiare quella “luce” interiore che è indispensabile per poter brillare davvero in questo mondo.