70 belle Frasi sull’Amicizia, citazioni e aforismi da dedicare e condividere

L’amicizia rappresenta uno dei valori più nobili e fondamentali al mondo. L’amicizia è uno dei legami più forti e autentici che possiamo vivere. Trovare le frasi sull’amicizia giuste e appropriate può aiutare ad esprimere emozioni che spesso non si riescono a dire o scrivere a parole.

Che tu stia cercando una frase da dedicare a un amico speciale, una citazione famosa sull’amicizia vera o una frase breve e profonda da condividere sui social, sei nel posto giusto. In questa raccolta troverai le 50 frasi più belle sull’amicizia, perfette per ogni occasione: da un messaggio su WhatsApp a un post su Instagram, da un biglietto d’auguri a un semplice gesto d’affetto.

La Giornata mondiale dell’Amicizia

Molti mettono l’amicizia più in alto rispetto all’amore: non è un caso se, dal 2011, l’ONU ha istituito il 30 luglio di ogni anno la Giornata mondiale dell’Amicizia, una ricorrenza ideata per promuovere l’amicizia tra i popoli, le persone, le culture e i paesi al fine di sostenere sempre più la pace e costruire ponti che permettano di conoscersi reciprocamente.

Le frasi sull’amicizia più belle scritte dai Grandi Autori

Abbiamo raccolto le frasi sull’amicizia più belle, come una vera e propria antologia, cercando di proporre solo citazioni vere, intense e significative tratte dai grandi autori, poeti, filosofi, scrittori e artisti che hanno saputo dare voce ai sentimenti più autentici. Niente frasi banali o scontate: solo pensieri che colpiscono, fanno riflettere e restano impressi.

Il concetto di amicizia è bene sottolineare è molo ampio e complesso: abbraccia tematiche senza tempo come l’accoglienza, la solidarietà, la tolleranza tra popolazioni e culture. Ad essa sono stati dedicati aforismi d’autore e frasi da dedicare a chi vogliamo bene, ai veri amici.

1. Diversamente da quello che pensa la maggior parte della gente, una vera amica non è quella che corre da te quando stai passando un brutto momento. No, quello lo sanno fare tutti. Una vera amica è quella che apprezza la tua felicità anche se lei non sta bene.

– Sarah Ji

2. All’amico si deve dire la verità: senza di essa il nome di amicizia non vale più nulla.

– Aelredo di Rievaulx

3. Amico mio, tu e io rimarremo estranei alla vita, e l’uno all’altro, e ognuno a se stesso, fino al giorno in cui tu parlerai e io ti ascolterò, ritenendo che la tua voce sia la mia voce: e quando starò ritto dinanzi a te pensando di star ritto dinanzi a uno specchio.

– Khalil Gibran

4. Chi non riesce a concepire l’amicizia come un affetto reale, ma la considera soltanto un travestimento, o una rielaborazione, dell’eros, fa nascere in noi il sospetto che non abbia mai avuto un amico.

C. S. Lewis

5. Chi trascura di educare il proprio figlio all’amicizia, lo perderà non appena avrà finito di essere bambino.

– Charles Péguy

6. Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico.

– Oscar Wilde

7. È saggio applicare l’olio di una raffinata gentilezza ai meccanismi dell’amicizia.

– Colette

8. Gli amici si danno man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori.

– Luis Sepúlveda

9. Gli amici ti conosceranno meglio nel primo minuto dell’incontro di quanto gli estranei possano conoscerti in mille anni.

– Richard Bach

10. Il marchio della perfetta amicizia non è il fatto di essere pronti a prestare aiuto nel momento del bisogno, ma il fatto che, una volta dato questo aiuto, nulla cambia.

– C. S. Lewis

11. Ingegnatevi avere degli amici, perché sono buoni in tempi, luoghi e casi che tu non penseresti.

– Francesco Guicciardini

12. Le amicizie non si scelgono a caso ma secondo le passioni che ci dominano.

– Alberto Moravia

13. Quel che rende indissolubile le amicizie e ne raddoppia l’incanto è un sentimento che manca all’amore: la sicurezza.

– Honoré de Balzac

14. Quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire.

– Albert Camus

15. Se dovessimo costruire l’amicizia su solide fondamenta, dovremmo voler bene agli amici per amor loro e non per amor nostro.

– Charlotte Brontë

16. Un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e, nonostante questo, continua a frequentarti.

– Oscar Wilde

17. Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore.

– Dacia Maraini

18. L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’ altra : “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica!

– Clive Staples Lewis

19. Ragion d’essere dell’amicizia sono il bisogno reciproco e il mutuo aiuto.

– Matteo Ricci

20. L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, ma non è mai un’opportunità.

Khalil Gibran

21. Quando gli uomini condividono il pane condividono la loro amicizia.

Jean Cardonnel

22. L’amicizia è certamente il migliore balsamo per le piaghe di un amore deluso.

– Jane Austen

23. In amicizia non si può andare lontano se non si è disposti a perdonarsi scambievolmente i piccoli difetti.

Jean de La Bruyère

Frasi sull’Amicizia Vera: Quando il Legame è Autentico e Indistruttibile

L’amicizia vera è un dono raro e prezioso. In questa sezione abbiamo raccolto frasi sull’amicizia vera che raccontano la bellezza di un legame autentico, capace di resistere al tempo, alla distanza e alle difficoltà. Scopri le citazioni sull’amicizia più intense e profonde da condividere con chi occupa un posto speciale nella tua vita.

24. Una delle più gran consolazioni di questa vita è l’amicizia; e una delle consolazioni dell’amicizia è quell’avere a cui confidare un segreto.

– Alessandro Manzoni

25. Un amico è qualcuno che ti conosce come sei, comprende da dove sei venuto, accetta ciò che sei diventato e ancora ti invita a crescere.

– William Shakespeare

26. Un vero amico è colui che cammina al tuo fianco quando il resto del mondo se ne va.

– Walter Winchell

27. L’amicizia è come un’ombra sulla sera, cresce fino al tramonto.

– Jean de La Fontaine

28. Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, e la cosa migliore che tu possa essere.

– Douglas Pagels

29. Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori.

– Madre Teresa di Calcutta

30. La vera amicizia è come la fosforescenza: risplende quando tutto il resto si oscura.

– Rabindranath Tagore

31. I veri amici afferrano quasi tutto in un istante. Fanno a gara a capirsi e vivono in un mondo senza menzogne.

– Banana Yoshimoto

32. La vera amicizia si riconosce quando il silenzio tra due persone è confortevole.

– David Tyson Gentry

33. Il mio amico non è altro che la metà di me stesso; anzi, un altro me stesso. Perciò devo considerare l’amico come me stesso.

– Matteo Ricci

34. L’amore e l’amicizia sono come l’eco: danno tanto quanto ricevono.

– Aleksandr Ivanovič Herzen

35. L’amicizia non fa sconti, è un sentimento onesto: restituisce tutto ciò che si è seminato.

– Paolo Crepet

36. L’amicizia è quindi quella virtù che lega gli animi con una dolce alleanza d’amore e di più cose fa un’intima unione.

– Aelredo di Rievaulx

Le più Belle Frasi sull’Amicizia dei Grandi Filosofi

I filosofi di ogni epoca hanno riflettuto sull’amicizia, considerandola un valore fondamentale nella vita umana. In questa sezione, presentiamo una selezione delle più profonde e celebri frasi sull’amicizia, tratte dalle opere di pensatori come Aristotele, Epicuro, Cicerone e altri. Queste citazioni sull’amicizia offrono spunti di riflessione sul significato dell’amicizia vera, sulla sua importanza nella società e sul ruolo che essa gioca nel benessere individuale e collettivo.

Ecco alcune frasi sull’amicizia scritte dai più grandi pensatori classici e moderni: frasi e aforismi sull’amicizia senza tempo e sempre valide.

Citazioni sull’amicizia filosofiche da dedicare a chi vuoi bene

37. Ciò che è amico per noi sembra avere un grande valore, e così ci sembra anche ciò che è amico per il nostro amico.

– Aristotele

38. L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme.

– Democrito

39. L’amicizia percorre danzando la terra, recando a noi tutti l’appello di aprire gli occhi sulla felicità.

– Epicuro

40. Il simile è amico al simile: che, cioè, il solo buono è amico al solo buono, mentre il cattivo non contrae mai una vera amicizia né col buono né col cattivo.

– Platone

41. L’uomo d’animo sincero vive soprattutto nella saggezza e nell’amicizia, l’una bene mortale, l’altra bene immortale.

– Epicuro

42. L’amicizia supera in questo la parentela: nella parentela l’affetto si può eliminare, nell’amicizia no; infatti, tolto l’affetto viene meno l’amicizia stessa, la parentela rimane.

– Marco Tullio Cicerone

43. La virtù dell’amicizia non si trova in molti; e ciò che è in molti non è davvero amicizia.

– Aristotele

44. Tre tipi di amici sono utili, e tre tipi sono dannosi. Quando gli amici sono onesti, sinceri o intelligenti, sono utili. Quando gli amici sono falsi, adulatori o opportunisti, sono dannosi.

– Confucio

45. Non ho bisogno di un amico che cambia quando cambio e che annuisce quando annuisco, la mia ombra lo fa molto meglio.

– Plutarco

46. L’amicizia sembra più possibile tra coloro che sono uguali, e specialmente tra coloro che sono uguali in virtù.

– Aristotele

47. Bisogna mangiare insieme molti moggi di sale, perché il dovere dell’amicizia sia compiuto.

– Marco Tullio Cicerone

48. L’amicizia è animale da compagnia, non da gregge.

– Plutarco

49. L’amore generò il mondo, l’amicizia lo rigenererà.

– Friedrich Hölderlin

50. Volere e non volere le stesse cose, questa è la vera amicizia.

– Gaio Sallustio Crispo

51. L’amicizia è una forma di amore impregnata, intessuta di eticità.

– Francesco Alberoni

52. La lontananza e la lunga assenza vanno a scapito di ogni amicizia.

– Arthur Schopenhauer

53. L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme.

– Demócrito

54. La forma più elementare di Logica corrisponde a dire: patti chiari, amicizia lunga.

Antonino Zichichi

55. L’amicizia è un contratto con il quale c’impegniamo a rendere piccoli favori a qualcuno perché ce li contraccambi con favori grandi.

– Charles Louis Montesquieu

Frasi Brevi sull’Amicizia: le più belle da Condividere per i social e whatsapp

Ci sono frasi sull’amicizia brevi che riescono a racchiudere in poche parole tutta l’intensità di un legame vero e autentico. Perfette per un messaggio, un post sui social o una dedica speciale, queste citazioni raccontano quanto sia prezioso avere accanto un amico sincero. Scopri la nostra selezione di frasi sull’amicizia brevi, significative e ricche di emozione, ideali da condividere con chi conta davvero.

56. Amico è parola usuale, ma raro è un amico fedele.

– Fedro

57. Amicizia è uguaglianza.

– Pitagora

58. L’amicizia è rara perché è scomoda.

– Roberto Gervaso

59. Le vere amicizie sono eterne.

– Marco Tullio Cicerone

60. L’amicizia è Amore senza le sue ali.

– George Gordon Byron

61. Solidissima è l’amicizia fra gli uguali.

– Quinto Curzio Rufo

62. Il vincolo più sacro della società è l’amicizia.

– Mary Wollstonecraft

63. L’amicizia è il meno geloso degli affetti.

-Clive Staples Lewis

64. Amicizia vuol dire confidenza.

– Luigi Pirandello

65. L’amicizia è un grande amore che si evolve.

– Massimo Gramellini

66. L’amicizia è la migliore scala alla perfezione.

Aelredo di Rievaulx

67. Amico è con chi puoi stare in silenzio.

– Camillo Sbarbaro

68. L’amicizia è guardare da lontano e senza accostarsi.

– Simone Weil

69. L’amicizia è il massimo alimento della felicità umana.

– Prospero Viani