43 tra le frasi più belle e commoventi della letteratura

Le frasi più belle e struggenti della letteratura, capaci di emozionare e tradurre in parole sensazioni uniche. Una delle cose che i libri sanno far meglio è raccontare il dolore, quello che causa e il cambiamento che spesso porta con sé. La “Commedia” di Dante parte dallo smarrimento di un uomo, “I promessi sposi” da un amore che non può realizzarsi, “Delitto e castigo” di Dostoevskij da un omicidio, giusto per fare qualche esempio. I grandi scrittori hanno saputo raccontarci la sofferenza umana, raccontandoci così anche la nostra.

Perché queste frasi ci colpiscono ancora oggi?

Rileggendo queste righe (che siano di Dostoevskij, della Rowling o di Fitzgerald), notiamo un filo conduttore: la capacità della letteratura di dare un nome a sentimenti che spesso non riusciamo a esprimere. Come abbiamo visto con “Il piccolo principe” o nei romanzi di Murakami e John Green, la parola scritta funge da ponte tra la nostra solitudine e l’esperienza universale del vivere.

Le frasi più belle e commoventi della letteratura da leggere e condividere

Ecco allora 43 tra le citazioni più commoventi e iconiche della letteratura mondiale scelte dalla community di Buzzfeed.

1. “Dobby non ha padroni. Dobby è un elfo libero, e Dobby è venuto a salvare Harry Potter e i suoi amici!”

– Harry Potter e i Doni della Morte, J.K. Rowling.

2. “Alzatemi in piedi, Jean Louise. Sta passando vostro padre.”

– Il buio oltre la sei pe, Harper Lee.

3. “Mi hai dato un ‘per sempre’ nei miei giorni contati, e non sai quanto ti sono grata.”

– Colpa delle stelle, John Green.

4. “Ho visto un sacco di cose. Ho assistito a peggiori disastri del mondo… Ma ho visto anche gli esseri umani. Ho visto la loro grandezza e la loro mostruosità, e mi chiedo come possano essere entrambe le cose.”

– Storia di una ladra di libri, Markus Zusak.

5. “Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza sosta nel passato.”

– Il Grande Gatsby, F. Scott Fitzgerald.

6. “Per te, lo farei mille volte.”

– Il cacciatore di aquiloni, Khaled Hosseini.

7. “Se non è lui il verbo di Dio, allora Dio non ha mai parlato.”

– La strada, Cormac McCarthy.

8. “Ti cercherò, ti troverò e ti sposerò. E vivrò senza vergogna.”

– Espiazione, Ian McEwan.

9. “Mi sembrava di vedere un mondo nuovo che stava arrivando velocemente… Un mondo crudele, spietato.”

– Non lasciarmi, Kazuo Ishiguro.

10. “No, Lennie. Io non sono arrabbiato con te. Non lo sono mai stato, e non lo sono ora. Questo è quello che voglio che tu sappia.”

– Uomini e topi, John Steinbeck.

11. “Non ci sono cose grandi o piccole, se fatte con amore.”

– Piccole Donne, Louisa May Alcott.

12. “In vano ho lottato. Non è servito a nulla. I miei sentimenti non possono essere repressi. Dovete permettermi di dirvi quanto ardentemente vi ammiri e vi ami.”

– Orgoglio e Pregiudizio, Jane Austen.

13. “Tutto ciò che ho sempre desiderato era che qualcuno mi amasse.”

– Il colore viola, Alice Walker.

14. “Eppure, a volte, se sono costretto a guardare indietro, mi sembra di vedere solo un lungo, infinito sentiero di cenere.”

– Resti del giorno, Kazuo Ishiguro.

15. “Non so dove sto andando, ma so che sono sulla buona strada.”

– Sulla strada, Jack Kerouac.

16. “Volevo che vedessi cos’è il vero coraggio… È quando sai di essere battuto prima di iniziare, ma inizi lo stesso.”

– Il buio oltre la siepe, Harper Lee.

17. “Sei stato mio amico. Già questo è di per sé una cosa favolosa.”

– La tela di Carlotta, E.B. White.

18. “Non tutti quelli che vagano si sono persi.”

– Il Signore degli Anelli, J.R.R. Tolkien.

19. “Amare o aver amato, questo è sufficiente. Non chiedete nulla dopo. Non c’è altra perla da trovare nelle pieghe oscure della vita.”

– I Miserabili, Victor Hugo.

20. “Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni.”

– La Tempesta, William Shakespeare.

21. “Sei la mia persona preferita di sempre.”

– Eleanor & Park, Rainbow Rowell.

22. “E il resto è silenzio.”

– Amleto, William Shakespeare.

23. “È una cosa molto difficile, dover dire addio a qualcuno che non vuoi lasciare andare.”

– I passi dell’amore, Nicholas Sparks.

24. “Non importa quanto tempo passi, ci sono cose che non possono essere dimenticate.”

– L’ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón.

25. “Sarei venuto a prenderti. E se non fossi stato in grado di camminare, sarei arrivato a te strisciando.”

– Sei di Corvi, Leigh Bardugo.

26. “L’essenziale è invisibile agli occhi.”

– Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry.

27. “Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano).”

– Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry.

28. “Ho sempre avuto fame di affetto, io. E mi sarebbe bastato riceverne a piene mani anche solo una volta. Abbastanza da dire: grazie, sono piena, più di così non ce la faccio. Sarebbe bastato una volta, una sola unica volta.”

– Norwegian Wood“, Haruki Murakami.

29. “E tutto quello che ho amato, l’ho amato da solo.”

– Solo, Edgar Allan Poe.

30. “Non si vede bene che con il cuore.”

– Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry.

31. “Non si può toccare il fondo. Ho pensato molte volte di averlo fatto, ma poi ho scoperto che c’era un altro fondo sotto il fondo”

– Il giovane Holden, J.D. Salinger.

32. “Ti amo. Ti ho sempre amato. Ti amerò fino alla fine dei miei giorni.”

– Le pagine della nostra vita, Nicholas Sparks.

33. “Non dimenticare mai chi sei, perché certamente il mondo non lo dimenticherà.”

– Il Trono di Spade, George R.R. Martin.

34. “Io non t’ho spezzato il cuore, te lo sei spezzato da te e, così facendo, hai spezzato anche il mio.”

– Cime tempestose, Emily Brontë.

35. “Sia che tu stia con me o meno, sarai sempre l’unica per me.”

– Anna Karenina, Lev Tolstoj.

36. “Addio, mia cara, addio. Non dimenticarmi mai.”

– Addio alle armi, Ernest Hemingway.

37. “Accettiamo l’amore che pensiamo di meritare.”

– Noi siamo infinito, Stephen Chbosky.

38. “Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo.”

– Peter Pan, James M. Barrie.

39. “Io non voglio che tu perda tutte le cose che un altro potrebbe darti.”

– Io prima di te, Jojo Moyes.

40. “Se non ti aspetti niente dalle persone mai ti deluderanno.”

– La campana di vetro, Sylvia Plath.

41. “In Afghanistan esistono tanti bambini, ma non esiste più l’infanzia.”

– Il cacciatore di acquiloni, Khaled Hosseini.

42. “Qualche volta posso sentire le mie ossa sforzarsi sotto il peso delle vite che non sto vivendo.”

– Molto forte, incredibilmente vicino, Jonathan Safran Foer

43. “Stavo di nuovo piangendo, ubriaco del passato impossibile.”

– Lolita, Vladimir Nabokov