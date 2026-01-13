Frasi

43 tra le frasi più belle e commoventi della letteratura

Salvatore Galeone

13 Gennaio 2026

Scopri alcune tra le citazioni più struggenti della letteratura: frasi che hanno segnato generazioni di lettori per la loro capacità di descrivere il dolore, la perdita e l'amore.

Share on WhatsApp Share on Telegram Share on Flipboard Share on Pinterest
43 tra le frasi più belle e commoventi della letteratura

Le frasi più belle e struggenti della letteratura, capaci di emozionare e tradurre in parole sensazioni uniche. Una delle cose che i libri sanno far meglio è raccontare il dolore, quello che causa e il cambiamento che spesso porta con sé. La “Commedia” di Dante parte dallo smarrimento di un uomo, “I promessi sposi” da un amore che non può realizzarsi, “Delitto e castigo” di Dostoevskij da un omicidio, giusto per fare qualche esempio. I grandi scrittori hanno saputo raccontarci la sofferenza umana, raccontandoci così anche la nostra.

Perché queste frasi ci colpiscono ancora oggi?

Rileggendo queste righe (che siano di Dostoevskij, della Rowling o di Fitzgerald), notiamo un filo conduttore: la capacità della letteratura di dare un nome a sentimenti che spesso non riusciamo a esprimere. Come abbiamo visto con “Il piccolo principe” o nei romanzi di Murakami e John Green, la parola scritta funge da ponte tra la nostra solitudine e l’esperienza universale del vivere.

Le frasi più belle e commoventi della letteratura da leggere e condividere

Ecco allora 43 tra le citazioni più commoventi e iconiche della letteratura mondiale scelte dalla community di Buzzfeed.

1. “Dobby non ha padroni. Dobby è un elfo libero, e Dobby è venuto a salvare Harry Potter e i suoi amici!”
– Harry Potter e i Doni della Morte, J.K. Rowling.

2. “Alzatemi in piedi, Jean Louise. Sta passando vostro padre.”
– Il buio oltre la sei pe, Harper Lee.

3. “Mi hai dato un ‘per sempre’ nei miei giorni contati, e non sai quanto ti sono grata.”
Colpa delle stelle, John Green.

4. “Ho visto un sacco di cose. Ho assistito a peggiori disastri del mondo… Ma ho visto anche gli esseri umani. Ho visto la loro grandezza e la loro mostruosità, e mi chiedo come possano essere entrambe le cose.”
– Storia di una ladra di libri, Markus Zusak.

5. “Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza sosta nel passato.”
– Il Grande Gatsby, F. Scott Fitzgerald.

6. “Per te, lo farei mille volte.”
– Il cacciatore di aquiloni, Khaled Hosseini.

7. “Se non è lui il verbo di Dio, allora Dio non ha mai parlato.”
– La strada, Cormac McCarthy.

8. “Ti cercherò, ti troverò e ti sposerò. E vivrò senza vergogna.”
– Espiazione, Ian McEwan.

9. “Mi sembrava di vedere un mondo nuovo che stava arrivando velocemente… Un mondo crudele, spietato.”
– Non lasciarmi, Kazuo Ishiguro.

10. “No, Lennie. Io non sono arrabbiato con te. Non lo sono mai stato, e non lo sono ora. Questo è quello che voglio che tu sappia.”
– Uomini e topi, John Steinbeck.

11. “Non ci sono cose grandi o piccole, se fatte con amore.”
– Piccole Donne, Louisa May Alcott.

12. “In vano ho lottato. Non è servito a nulla. I miei sentimenti non possono essere repressi. Dovete permettermi di dirvi quanto ardentemente vi ammiri e vi ami.”
– Orgoglio e Pregiudizio, Jane Austen.

13. “Tutto ciò che ho sempre desiderato era che qualcuno mi amasse.”
– Il colore viola, Alice Walker.

14. “Eppure, a volte, se sono costretto a guardare indietro, mi sembra di vedere solo un lungo, infinito sentiero di cenere.”
– Resti del giorno, Kazuo Ishiguro.

15. “Non so dove sto andando, ma so che sono sulla buona strada.”
– Sulla strada, Jack Kerouac.

16. “Volevo che vedessi cos’è il vero coraggio… È quando sai di essere battuto prima di iniziare, ma inizi lo stesso.”
– Il buio oltre la siepe, Harper Lee.

17. “Sei stato mio amico. Già questo è di per sé una cosa favolosa.”
– La tela di Carlotta, E.B. White.

18. “Non tutti quelli che vagano si sono persi.”
– Il Signore degli Anelli, J.R.R. Tolkien.

19. “Amare o aver amato, questo è sufficiente. Non chiedete nulla dopo. Non c’è altra perla da trovare nelle pieghe oscure della vita.”
– I Miserabili, Victor Hugo.

20. “Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni.”
– La Tempesta, William Shakespeare.

21. “Sei la mia persona preferita di sempre.”
– Eleanor & Park, Rainbow Rowell.

22. “E il resto è silenzio.”
– Amleto, William Shakespeare.

23. “È una cosa molto difficile, dover dire addio a qualcuno che non vuoi lasciare andare.”
– I passi dell’amore, Nicholas Sparks.

24. “Non importa quanto tempo passi, ci sono cose che non possono essere dimenticate.”
– L’ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón.

25. “Sarei venuto a prenderti. E se non fossi stato in grado di camminare, sarei arrivato a te strisciando.”
– Sei di Corvi, Leigh Bardugo.

26. “L’essenziale è invisibile agli occhi.”
– Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry.

27. “Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano).”
– Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry.

28. “Ho sempre avuto fame di affetto, io. E mi sarebbe bastato riceverne a piene mani anche solo una volta. Abbastanza da dire: grazie, sono piena, più di così non ce la faccio. Sarebbe bastato una volta, una sola unica volta.”
Norwegian Wood“, Haruki Murakami.

29. “E tutto quello che ho amato, l’ho amato da solo.”
Solo, Edgar Allan Poe.

30. “Non si vede bene che con il cuore.”
– Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry.

31. “Non si può toccare il fondo. Ho pensato molte volte di averlo fatto, ma poi ho scoperto che c’era un altro fondo sotto il fondo”
– Il giovane Holden, J.D. Salinger.

32. “Ti amo. Ti ho sempre amato. Ti amerò fino alla fine dei miei giorni.”
– Le pagine della nostra vita, Nicholas Sparks.

33. “Non dimenticare mai chi sei, perché certamente il mondo non lo dimenticherà.”
– Il Trono di Spade, George R.R. Martin.

34. “Io non t’ho spezzato il cuore, te lo sei spezzato da te e, così facendo, hai spezzato anche il mio.”
– Cime tempestose, Emily Brontë.

35. “Sia che tu stia con me o meno, sarai sempre l’unica per me.”
– Anna Karenina, Lev Tolstoj.

36. “Addio, mia cara, addio. Non dimenticarmi mai.”
– Addio alle armi, Ernest Hemingway.

37. “Accettiamo l’amore che pensiamo di meritare.”
Noi siamo infinito, Stephen Chbosky.

38. “Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo.”
Peter Pan, James M. Barrie.

39. “Io non voglio che tu perda tutte le cose che un altro potrebbe darti.”
Io prima di te, Jojo Moyes.

40. “Se non ti aspetti niente dalle persone mai ti deluderanno.”
La campana di vetro, Sylvia Plath.

41. “In Afghanistan esistono tanti bambini, ma non esiste più l’infanzia.”
Il cacciatore di acquiloni, Khaled Hosseini.

42. “Qualche volta posso sentire le mie ossa sforzarsi sotto il peso delle vite che non sto vivendo.”
Molto forte, incredibilmente vicino, Jonathan Safran Foer

43. “Stavo di nuovo piangendo, ubriaco del passato impossibile.”
Lolita, Vladimir Nabokov

© Riproduzione Riservata