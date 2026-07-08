5 frasi di Omero tratte da “Illiade” e “Odissea” che ti aiuteranno a superare i momenti difficili

Se lanciassimo uno sguardo distratto alla nostra quotidianità, fatta di scadenze digitali, notifiche incessanti e relazioni che si consumano nello spazio di uno swipe, l’antica Grecia potrebbe sembrarci un pianeta sbiadito, popolato da eroi in armatura e divinità capricciose. Eppure, c’è un motivo se dopo quasi tremila anni siamo ancora qui a sfogliare l’Iliade e l’Odissea. Omero non parlava (solo) di guerre e di mostri marini; Omero parlava di noi. Noi specchiati nelle nostre fragilità, nelle nostre ambizioni e in quella perenne, faticosa ricerca di un posto da chiamare “casa”.

5 frasi di Omero tratte da “Iliade” e “Odissea” che ti faranno guardare la tua quotidianità con occhi diversi

In perfetto stile Libreriamo, dove amiamo rintracciare la bellezza della letteratura tra le pieghe della vita di tutti i giorni, riscopriamo cinque versi immortali del sommo poeta che si rivelano bussole fondamentali per navigare la complessità del nostro presente.

1. Sopporta, cuore mio: già altra cosa più infame sopportasti.

Odissea, Libro XX

2. Non c’è niente di più faticoso e misero dell’uomo, fra tutto ciò che respira e muove sulla terra.

Iliade, Libro XVII

3. Ciò che è fatto, lasciamolo stare, per quanto ci addolori, dominando per necessità l’animo nei petti.

Iliade, Libro XVIII

4. Gli dei non danno certo a tutti quanti i loro doni aggraziati, né la natura, né il senno, né l’eloquenza.

Odissea, Libro VIII

5. Nulla vi è di più bello e più nobile di quando l’uomo e la donna concordi nei pensieri governano la casa.

Odissea, Libro VI

Cosa ci insegnano queste frasi: 5 lezioni per il presente

Tutta la straordinaria modernità di questo autore si concentra in una serie di intuizioni folgoranti che, se lette oggi, sembrano scritte appositamente per guarire le nevrosi del ventunesimo secolo.

La prima grande lezione è quella della resilienza, racchiusa nel celebre verso dell’Odissea (Libro XX): “Sopporta, cuore mio: già altra cosa più infame sopportasti”. Quando tutto sembra crollare, Ulisse ci insegna a dialogare con noi stessi, ricordando al nostro cuore le battaglie passate che abbiamo già vinto per trovare la forza di fare il passo successivo.

A questa forza interiore si lega indissolubilmente il valore della compassione; nell’Iliade (Libro XVII), Zeus osserva i mortali ed esclama: “Non c’è niente di più faticoso e misero dell’uomo, fra tutto ciò che respira e muove sulla terra”. Questa accettazione della vulnerabilità universale è il primo passo verso l’empatia: ricordarci che non siamo soli nella nostra fatica quotidiana e che ogni persona che incrociamo sta combattendo la propria personale guerra.

Omero ci mette poi in guardia dalla trappola del rimpianto attraverso le parole di Achille (Iliade, Libro XVIII): “Ciò che è fatto, lasciamolo stare, per quanto ci addolori, dominando per necessità l’animo nei pett”». È un invito a smettere di sprecare energie psicologiche nel tentativo impossibile di riscrivere il passato, focalizzandoci invece su quello che possiamo costruire nel presente.

Allo stesso tempo, il poeta ci spinge a liberarci dal peso del confronto sociale e dall’illusione della perfezione, ricordandoci che “gli dei non danno certo a tutti quanti i loro doni aggraziati, né la natura, né il senno, né l’eloquenza” (Odissea, Libro VIII). Accettare che i talenti siano distribuiti con parsimonia ci permette di coltivare la nostra unicità senza rincorrere standard ideali tossici.

Infine, Omero ci regala la definizione più alta e moderna di amore e complicità, laddove scrive che “nulla vi è di più bello e più nobile di quando l’uomo e la donna concordi nei pensieri governano la casa” (Odissea, Libro VI). Non una passione distruttiva e passeggera, ma un’alleanza profonda e una condivisione d’intenti, l’unico vero porto sicuro capace di resistere a qualsiasi tempesta della vita.

Il manifesto della saggezza omerica

Leggere Omero oggi rappresenta un vero e proprio atto di ecologia mentale. In attesa di vedere al cinema la trasposizione cinematografica di Christopher Nolan dell’Odissea, le parole di Omero ci ricordano che le nostre paure, i nostri dubbi e i nostri desideri più profondi sono esattamente gli stessi da millenni. La prossima volta che vi sentirete sopraffatti dal peso della routine o smarriti in un mare di incertezze, provate a chiudere lo smartphone e ad ascoltare la voce di questo antico compagno di viaggio. Scoprirete che sa esattamente cosa state provando.