20 frasi di Natalia Ginzburg che ci insegnano l’importanza delle radici e della verità

Protagonista indiscussa del Novecento letterario italiano, Natalia Ginzburg ha saputo trasformare la cronaca familiare in un’epica universale, regalandoci riflessioni che, a distanza di decenni, continuano a risuonare con una modernità disarmante.

Dopo aver esordito nel 1933 con il racconto “I bambini”, pubblicato dalla rivista “Solaria”, le sue opere successive le han permesso di occupare un posto di primo piano nella Letteratura del ‘900.

20 frasi più belle di Natalia Ginzburg

Abbiamo selezionato alcune delle citazioni più iconiche tratte dalle sue opere maggiori, come “Lessico famigliare“, “Le voci della sera” e i suoi saggi indimenticabili.

1. Era quello il tempo migliore della mia vita e solo adesso che m’è sfuggito per sempre, solo adesso lo so.

2. I sacrifici non hanno alcun premio, e le cattive azioni non sono punite, ma anzi a volte lautamente retribuite in successo e denaro.

3. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere.

4. Ogni passione amorosa è imperfetta se non la illumina lo sguardo ilare, acuto e penetrante della conoscenza.

5. Il vero amore per le nostre opere conserva sempre un occhio ironico e ilare.

6. Si annoiava a cercare nel fondo delle cose e delle parole e voltarle e rivoltarle.

7. Non si amano soltanto le memorie felici. A un certo punto della vita, ci si accorge che si amano le memorie.

8. L’importante è camminare e allontanarsi dalle cose che fanno piangere.

9. Purtroppo è raro riconoscere i momenti felici mentre li stiamo vivendo. Noi li riconosciamo, di solito, solo a distanza di tempo.

10. Era in lui la paura, il vortice dell’imprevisto e dell’inconoscibile, che sembrava orrendo alla lucidità del suo pensiero.

11. Le parole non si cancellano, rimangono dentro come cicatrici.

12. La famiglia è un groviglio di voci, di silenzi e di vecchie battute che nessuno capisce più.

13. Tutte le parole che si dicono in una casa restano attaccate ai muri.

14. La felicità sembra sempre niente, è come l’acqua, e si capisce solo quando è perduta.

15. Si viveva in una confusione piena di affetto e di brontolii.

16. C’erano cose che non dicevamo mai, eppure erano chiare a tutti.

17. La quotidiana solitudine è l’unico mezzo che noi abbiamo di partecipare alla vita del prossimo.

18 Il male che noi facciamo sembra niente, sembra acqua fresca mentre lo facciamo. Se no, la gente non lo farebbe, starebbe più attenta.

19. Di solito si dice che queste cose si fanno per ingannare il tempo: in verità si fanno per ingannare il silenzio.

20. Ognuno si sforza sempre di indovinare cosa fanno gli altri e si tormenta sempre a immaginare la verità e si muove come un cieco nel suo mondo oscuro tastando a caso le pareti e gli oggetti.

Cosa ci insegnano le parole di Natalia Ginzburg

Oltre la bellezza estetica della sua prosa asciutta e precisa, Natalia Ginzburg ci lascia un’eredità intellettuale ed emotiva preziosa. Dalle sue parole impariamo lezioni universali come quella sull’identità e il linguaggio condiviso: la lezione più grande di “Lessico famigliare” è che noi siamo le parole che abbiamo condiviso con chi amiamo.

Un soprannome, un modo di dire sbilenco, una citazione ripetuta fino alla noia dal nonno: sono questi i mattoni della nostra identità. Ginzburg ci insegna che, anche quando una famiglia si disperde o le persone non ci sono più, finché sopravvive quel “codice segreto” linguistico, il legame resta intatto. Ci insegna a dare valore alle piccole tradizioni verbali, perché sono il vero antidoto all’oblio.

La Ginzburg ci insegna con le sue opere la forza della verità senza ornamenti, invitandoci alla schiettezza. La sua scrittura non cerca il “bello” accademico, ma il “vero”. Ci insegna che per raccontare il dolore, la guerra o l’amore al posto di aggettivi altisonanti servono sostantivi precisi. Imparare da lei significa riscoprire l’onestà intellettuale: guardare le cose per quello che sono, senza cercare di abbellirle o nasconderle dietro giri di parole.

La Ginzburg ci insegna Il valore del silenzio e della solitudine, ci mostra come il silenzio possa essere una forma di comunicazione profonda o, al contrario, un rifugio per non affrontare la realtà. Ci insegna che stare soli con se stessi è il primo passo per riuscire, davvero, a stare con gli altri senza invadere il loro spazio o proiettare su di loro le nostre mancanze.

Nelle sue storie non esistono famiglie perfette o eroi senza macchia. Ci sono “brontolii”, “confusioni”, “male fatto come fosse acqua fresca”. Questa accettazione dell’umana fragilità è immensamente liberatoria. Ci insegna che l’amore non deve essere privo di conflitti per essere autentico e che la felicità, pur essendo fugace come l’acqua, va onorata proprio nella sua natura effimera.

Natalia Ginzburg oggi: perché rileggerla

Leggere oggi Natalia Ginzburg significa fare un atto di resistenza contro la superficialità. Le sue frasi ci chiedono di fermarci, di ascoltare il riverbero delle pareti di casa e di prestare attenzione a ciò che diciamo e a come lo diciamo. Perché, come lei stessa ci ha ricordato, le parole restano. E sta a noi scegliere quelle che meritano di abitare i nostri muri e i nostri cuori.