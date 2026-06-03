10 frasi di Molière che ci insegnano il potere dell’autoironia per vivere meglio

Attore, capo di una compagnia, e drammaturgo, Molière è stato uno dei più importanti scrittori di teatro di tutti i tempi. Nel vasto firmamento della letteratura mondiale, pochi autori hanno saputo maneggiare l’arma del ridicolo con la stessa precisione chirurgica di Jean-Baptiste Poquelin, passato alla storia come Molière.

Il grande drammaturgo francese è stato un acuto anatomista dell’anima umana, capace di spogliare i suoi contemporanei – e, di riflesso, tutti noi – dalle maschere dell’ipocrisia, della vanità e della falsità. Attraverso capolavori immortali come “Il Tartuffo”, “L’Avaro” e “Il malato immaginario”, ha trasformato la commedia in uno specchio in cui l’umanità è costretta a guardarsi, ridendo delle proprie miserie per provare a superarle.

L’eredità di un genio

Molière visse per il teatro e, letteralmente, morì per esso, colto da un malore fatale sul palco mentre interpretava proprio Il malato immaginario. Questo legame indissolubile tra la vita reale e la finzione scenica ha cementato il suo mito.

Leggere le sue frasi oggi rappresenta uno strumento di emancipazione intellettuale. I suoi pensieri continuano a fotografare la nostra società con una lucidità disarmante, ricordandoci che la natura umana, nei suoi vizi e nelle sue virtù, rimane splendidamente e tragicamente la stessa attraverso i secoli.

Frasi di Molière

Per riscoprire la genialità senza tempo di questo straordinario autore, ecco una selezione delle sue citazioni e dei suoi aforismi più celebri, frammenti di un mosaico che compone il ritratto eterno dell’umanità.

1. Quando la lasciamo fare, la natura si tira fuori da sola pian piano dal disordine in cui è finita. È la nostra inquietudine, è la nostra impazienza che rovina tutto, e gli uomini muoiono tutti quanti per via dei farmaci e non per via delle malattie.

2. Si può essere una persona perbene e scrivere brutte poesie.

3. Ah, che bella cosa è saper qualcosa.

4. È il pubblico scandalo ad offendere: peccare in silenzio è non peccare affatto.

5. Gli errori più brevi sono sempre i migliori.

6. Niente è uguale al tabacco; è la passione della gente a modo e chi vive senza tabacco non è degno di vivere.

7. Si muore una sola volta, ma per tanto tempo!

8. E vi garantisco che uno sciocco colto è più sciocco d’uno sciocco ignorante.

9. La grammatica, che può governare perfino i re.

10. Non c’è niente che valga quel che si ha; e si corre un gran rischio d’ingannarsi, quando si fa conto d’una fortuna che un altro vi conserva.

Cosa ci insegnano oggi queste frasi

Queste parole di Molière si rivelano una guida di straordinaria attualità, insegnandoci prima di tutto a smascherare l’ipocrisia del perbenismo di facciata e la superbia di una cultura ostentata ma priva di reale saggezza. Attraverso la sua lente meravigliosamente ironica, il drammaturgo ci impartisce una lezione fondamentale di autoironia e moderazione: ci insegna a guardare in faccia le nostre stesse debolezze, le fobie e le nevrosi quotidiane senza tragicità, ma con un sorriso salvifico, liberandoci dal peso soffocante del giudizio altrui e del conformismo imperante.

In un mondo che oggi più che mai premia l’apparenza, la rincorsa allo status e la teatralizzazione del sé, le sue riflessioni ci esortano a ricercare una verità disarmante e profonda, ricordandoci che la vera statura di un individuo si misura sulla sua onestà intellettuale e sulla capacità di restare autentici dietro il grande sipario della quotidianità.

Leggere Molière oggi significa regalarsi uno strumento straordinario di emancipazione intellettuale. Le sue opere e i suoi pensieri ci insegnano a sorridere di noi stessi per non disperare degli altri, a coltivare l’onestà e la schiettezza in mezzo alla simulazione generale e a ricordare che, dietro il grande sipario della quotidianità, siamo tutti attori in cerca di una verità più autentica.

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