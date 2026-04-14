Le frasi di John Fante che ci insegnano a credere nei nostri sogni nonostante gli insuccessi

Se a partire dagli anni ’90 John Fante è diventato uno scrittore di culto il merito è, oltre all’incredibile bellezza delle pagine dell’autore americano, il merito è di Charles Bukowski, che – come racconta in una vecchia prefazione a “Chiedi alla polvere” – trovò per caso sugli scaffali di una biblioteca una delle avventure di Arturo Bandini e se ne innamorò : “Rimasi fermo per un attimo a leggere, poi mi portai il libro al tavolo con l’aria di uno che ha trovato l’oro nell’immondezzaio cittadino“. Da quel momento in avanti i romanzi di John Fante sono stati pubblicati in tutto il mondo.

La pedagogia della polvere: cosa ci insegna davvero John Fante

L’eredità di John Fante risiede in una vera e propria filosofia della resistenza. Fante ci insegna che l’identità è un cantiere sempre aperto, un conflitto perenne tra chi siamo e chi sogniamo di diventare. Attraverso le sue pagine, impariamo che il fallimento è la sua materia prima: Arturo Bandini cade, sbaglia, si umilia, eppure non smette mai di guardare verso l’alto.

La lezione più preziosa è l’accettazione della propria “fame” – che sia di cibo, di amore o di riconoscimento – come motore immobile dell’esistenza. Fante ci invita a non vergognarci delle nostre radici, per quanto umili o dolorose, e a trovare la bellezza anche nel “realismo sporco” della quotidianità. In ultima analisi, ci insegna che essere umani significa essere imperfetti, ma che in quella stessa imperfezione risiede l’unica forma di verità possibile.

Le frasi di John Fante: lezioni di vita e di coraggio

John Fante ha messo a nudo l’anima di chi lotta per un posto nel mondo. Ma cosa hanno da dirci oggi le parole di Arturo Bandini, il suo alter ego letterario? Attraverso i passi più belli dei suoi capolavori, da “Chiedi alla polvere” a “Aspetta primavera, Bandini”, scopriamo quali sono le lezioni senza tempo che Fante ci ha lasciato in eredità.

1. Una sera me ne stavo a sedere sul letto della mia stanza d’albergo, a Bunker Hill, nel cuore di Los Angeles. Era un momento importante della mia vita; dovevo prendere una decisione nei confronti dell’albergo. O pagavo o me ne andavo: così diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato sotto la porta. Era un bel problema, degno della massima attenzione. Lo risolsi spegnendo la luce e andandomene a letto.

Al mattino mi svegliai, decisi che avevo bisogno di un po’ di esercizio fisico e cominciai subito. Feci parecchie flessioni, poi mi lavai i denti. Sentii in bocca il sapore del sangue, vidi che lo spazzolino era colorato di rosa, mi ricordai cosa diceva la pubblicità, e decisi di uscire a prendermi un caffè.

“Chiedi alla polvere”

2. Pregai; certo, pregai. Per ragioni sentimentali. Dio Onnipotente, mi dispiace di essere diventato ateo, ma hai mai letto Nietzsche? Ah, che libro! Dio Onnipotente, voglio essere onesto. Ti farò una proposta. Fai di me un grande scrittore e io tornerò alla Chiesa. A proposito, Signore, devo chiederti un altro favore: fa’ in modo che mia madre sia felice. Del vecchio non mi interessa; lui ha il suo vino e la sua salute, ma mia madre si tormenta sempre. Amen.

“Chiedi alla polvere”

3. Ho fatto un sacco di lavori al porto di Los Angeles perché la nostra famiglia era povera e mio padre era morto. Il mio primo lavoro, poco dopo la maturità, fu quello di spalatore di fossi. Di notte non potevo dormire per via del mal di schiena. Stavamo facendo uno scavo in un terreno, non c’era neanche un po’ d’ombra, il sole picchiava dall’alto di un cielo senza nuvole, e io giù in quella buca a scavare insieme con due cani da valanga che avevano una vera passione per lo scavo, sempre là a ridere e a raccontarsi barzellette, ridendo e fumando un tabacco puzzolente.

“La strada per Los Angeles”

4. La cucina: il vero regno di mia madre, l’antro caldo della strega buona sprofondato nella terra desolata della solitudine, con pentole piene di dolci intingoli che ribollivano sul fuoco, una caverna d’erbe magiche, rosmarino e timo e salvia e origano, balsami di loto che recavano sanità ai lunatici, pace ai tormentati, letizia ai disperati.

Un piccolo mondo venti-per-venti: l’altare erano i fornelli, il cerchio magico una tovaglia a quadretti dove i figli si nutrivano, quei vecchi bambini richiamati ai propri inizi, col sapore del latte di mamma che ancora ne pervadeva i ricordi, e il suo profumo nelle narici, gli occhi luccicanti, e il mondo cattivo che si perdeva in lontananza mentre la vecchia madre-strega proteggeva la sua covata dai lupi di fuori.

“La confraternita dell’uva”

5. Poi accadde. Una sera, mentre la pioggia batteva sul tetto spiovente della cucina, un grande spirito scivolò per sempre nella mia vita. Reggevo il suo libro tra le mani e tremavo mentre mi parlava dell’uomo e del mondo, d’amore e di saggezza, di delitto e di castigo, e capii che non sarei mai piú stato lo stesso. Il suo nome era Fëdor Michailovič Dostoevskij. Ne sapeva piú lui di padri e figli di qualsiasi uomo al mondo, e cosí di fratelli e sorelle, di preti e mascalzoni, di colpa e di innocenza.

Dostoevskij mi cambiò. L’idiota, I demoni, I fratelli Karamazov, Il giocatore. Mi rivoltò come un guanto. Capii che potevo respirare, potevo vedere orizzonti invisibili. L’odio per mio padre si sciolse. Amavo mio padre, povero disgraziato sofferente e perseguitato. Amavo anche mia madre, e tutta la mia famiglia. Era tempo di diventare uomo, di lasciare San Elmo e andarmene nel mondo. Volevo pensare e sentirmi come Dostoevskij. Volevo scrivere.

“La confraternita dell’uva”

6. Leggevo e leggevo, ed ero affranto e solo e innamorato di un libro, di molti libri, poi mi venne naturale, e mi sedetti li, con una matita e un lungo blocco di carta, e cercai di scrivere, fino a che sentii di non poter più continuare perché le parole non mi sarebbero venute come ad Anderson, ma solamente come gocce di sangue dal mio cuore.

“Sogni di Bunker Hill“