20 frasi di Isabel Allende che ci insegnano a non arrendersi mai

Le parole di Isabel Allende: un viaggio tra resilienza e memoria. Scopri cosa ci insegnano le frasi della scrittrice cilena su amore e forza interiore per non arrendersi mai.

Leggere Isabel Allende è un incontro ravvicinato con la forza bruta della vita. Con i suoi libri la scrittrice cilena è riuscita a raggiungere milioni di lettori: iniziò a scrivere fiabe per bambini nel 1974, ma il suo primo vero capolavoro è La casa degli spiriti, uscito nel 1983. Uno die suoi ultimi romanzi, “Violeta“, uscito nel febbraio 2022 nelle librerie italiane e rimasto in testa alle classifiche dei libri più venduti in Italia per molti mesi. In ogni suo romanzo emerge una verità fondamentale: non siamo mai vittime passive del destino, ma artigiani che possono ricucire le ferite del passato attraverso il racconto.

Attraverso le sue pagine, popolate da donne indomite, spiriti familiari e rivoluzioni silenziose, la scrittrice cilena ha costruito un ponte tra il reale e l’immaginario, insegnandoci che la parola è l’unica arma capace di sconfiggere l’oblio.

Le citazioni più iconiche di Isabel Allende per ritrovare se stessi

L’eredità letteraria della Allende è un inno alla resilienza. Le sue citazioni, diffuse e amate in tutto il mondo, rappresentano bussole per orientarsi nei momenti in cui il mare dell’esistenza si fa troppo agitato.

1. La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà.

(La vita secondo Isabel)

2. Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell’anima.

(Il gioco di Ripper)

3. Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte, la vita è puro rumore fra due insondabili silenzi.

(Paula)

4. Più invecchio e più mi sento ignorante. Solo i giovani hanno una spiegazione per ogni cosa.

(La città delle bestie)

5. Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo.

(Paula)

6. Non si può trovare chi non vuole essere trovato.

(La casa degli spiriti)

7. Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova.

(L’isola sotto il mare)

8. Non era fatta per i piccoli turbamenti, i rancori meschini, le invidie dissimulate, le opere di carità, gli affetti logorati, la cortesia amabile o le considerazioni banali. Era uno di quegli esseri nati per la grandezza di un solo amore, per l’odio esagerato, per la vendetta apocalittica e per l’eroismo più sublime.

(La casa degli spiriti)

9. È inutile ricoprire di terra le ferite psicologiche, bisogna farle respirare affinché possano cicatrizzare.

(Il quaderno di Maya)

10. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi, tutti i fili servono.

(Il quaderno di Maya)

11. Dalla stessa apertura da cui entra l’amore, s’intrufola la paura. Quel che ti voglio dire è che se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto.

(Il quaderno di Maya)

12. All’avvicinarsi dei diciassette anni il mio corpo raggiunse l’altezza definitiva e il mio viso prese l’espressione che mi avrebbe accompagnata fino a oggi. Allora smisi di scrutarmi nello specchio per paragonarmi con le donne perfette del cinema e delle riviste e decisi che ero bella per il semplice motivo che avevo voglia di esserlo.

(Eva Luna)

13. Così come quando si viene al mondo, morendo abbiamo paura dell’ignoto. Ma la paura è qualcosa d’interiore che non ha nulla a che vedere con la realtà. Morire è come nascere: solo un cambiamento.

(La casa degli spiriti)

14. La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio.

15. Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto G è nelle orecchie, chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo.

16. Le crisi e le avversità diventano spesso occasione di crescita interiore.

17. L’amore ci fa diventare buoni. Non importa chi amiamo, non importa nemmeno essere corrisposti o che la relazione sia stabile. È sufficiente l’esperienza di amare: è questa che ci trasforma.

18. La bellezza è un atteggiamento. Decisi che ero bella per il semplice motivo che avevo deciso di esserlo.

19. La scrittura è un tentativo disperato di preservare la memoria.

20. Dalla stessa apertura da cui entra l’amore, s’intrufola la paura. Se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto.

Cosa ci insegnano le parole di Isabel Allende

Le frasi di Isabel Allende ci insegnano, prima di tutto, l’etica della resilienza e il valore sacro della memoria. L’autrice ci ricorda ancora oggi che nulla è davvero perduto finché esiste qualcuno capace di raccontarlo. Le sue parole ci insegnano che il dolore non è una destinazione, ma un passaggio obbligato che, se attraversato con dignità, può diventare una fonte inesauribile di saggezza.

Dalle sue riflessioni emerge un invito costante all’autenticità: non occorre essere perfetti per essere straordinari, basta avere il coraggio di essere se stessi, accettando le proprie ombre e trasformandole in luce attraverso l’amore e la solidarietà.

Insegnano inoltre che la libertà è una conquista interiore, che inizia nel momento in cui decidiamo di non lasciarci definire dalle circostanze esterne o dalle paure degli altri. Per la Allende, ogni ferita è una medaglia e ogni addio è solo un nuovo modo di restare uniti a chi amiamo tramite il ricordo.

È un insegnamento di speranza ostinata: quella che non nega la tragedia, ma sceglie di ballarci insieme, trovando la bellezza anche tra le macerie.

Una voce che attraversa i confini dell’anima

Nata a Lima e cresciuta in Cile, Isabel Allende ha vissuto sulla propria pelle il peso della storia. Nipote di Salvador Allende, ha conosciuto l’esilio, la perdita della figlia Paula e la necessità di ricostruirsi da zero in terre straniere. Questa biografia intensa si riflette in ogni sua riga: non c’è teoria astratta nelle sue parole, ma esperienza distillata. Quando scrive di forza interiore, sta parlando della forza necessaria a lasciare la propria casa con una valigia piena di speranza e rabbia.

La sua poetica, spesso accostata al realismo magico, si distingue per una vocazione profondamente empatica e femminista. Le sue protagoniste sono donne che rompono gli schemi, che amano ferocemente e che rivendicano il diritto di essere padrone del proprio destino. Leggerla oggi significa riscoprire il potere della narrazione come atto di resistenza contro la banalità e l’indifferenza.

Per questo, le parole di Isabel Allende sono un invito a guardare oltre la superficie delle cose, a onorare i nostri “fantasmi” e a celebrare la vita in tutta la sua complessa e dolorosa bellezza. Perché, come ci insegna lei, l’unico vero fallimento è smettere di sperare e, soprattutto, smettere di amare.