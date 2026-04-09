21 frasi di Eugenio Montale che ci insegnano a superare il male di vivere

Poeta, scrittore, giornalista Eugenio Montale ha conquistato il mondo con suoi celebri versi e con quello stile inconfondibile con cui sapeva raccontare le sue esperienze di vita, spaziando dalla sognante bellezza dell’amore al crudo tema della guerra.

Le frasi del premio Nobel per la letteratura, cariche di una bellezza scabra e di una verità che a tratti fa male, ci insegnano una lezione fondamentale: la dignità del limite. In un mondo che ci spinge costantemente verso l’apparenza e il successo facile, Montale ci ricorda che la saggezza risiede spesso in ciò che non siamo e in ciò che non vogliamo.

Le sue parole sono un invito a restare umani anche di fronte al “male di vivere”, insegnandoci che la vera forza non sta nell’evitare il dolore, ma nel guardarlo negli occhi con onestà, cercando quel “varco” che, seppur raro, dà senso all’intera esistenza.

La sua poetica

Attraverso la poesia, seppe scrivere del male di vivere, raccontando un dolore universale attraverso la sua visione individuale. Il suo pensiero si identifica con una solitudine dell’animo, in un mondo in cui ogni presenza non ha valore né significato. La scelta dei suoi soggetti poetici ricade sulle piccole cose, quelle che ogni uomo può trovare accanto a sé in ogni momento, indipendentemente dall’estrazione sociale.

Tra le sue opere si ricordano “Ossi di seppia”, pubblicato nel 1925 e “Le Occasioni”, una raccolta di poesie pubblicata nel 1939.

Il poeta della disillusione e della speranza discreta

Leggere Eugenio Montale oggi significa fare i conti con la modernità. Nato a Genova nel 1896, il poeta ha attraversato il secolo scorso testimoniando i grandi traumi della storia e la crisi dell’uomo contemporaneo. Ma se la sua poetica è spesso associata a un pessimismo cosmico, c’è molto di più tra le pieghe dei suoi versi. C’è una ricerca costante di una “maglia rotta nella rete” che ci permetta di scappare dalla prigione della monotonia e della sofferenza.

Vedere il mondo attraverso le cose

Per Montale, i sentimenti non si spiegano a parole, ma si mostrano attraverso gli oggetti. È quello che la critica chiama “correlativo oggettivo”. Se vogliamo parlare di dolore, non serve usare aggettivi altisonanti; basta descrivere un “rivo strozzato” o una “foglia riarsa”. Questa concretezza rende la sua poesia universale e incredibilmente moderna.

Montale ci sprona a non cercare risposte preconfezionate. In un’epoca di rumore incessante, lui esalta la “ragione di chi tace”. Ci suggerisce che la verità non si trova nelle grandi ideologie, ma nei piccoli dettagli, in quei momenti di sospensione in cui sembra che la realtà stia per rivelarci il suo segreto.

Le frasi di Eugenio Montale per restare umani anche di fronte al “male di vivere”

Ecco una raccolta delle citazioni più iconiche del poeta ligure, frammenti di pensiero che continuano a illuminare il nostro presente.

1. È ancora possibile la poesia?

2. L’uomo d’oggi ha ereditato un sistema nervoso che non sopporta le attuali condizioni di vita. In attesa che si formi l’uomo di domani, l’uomo d’oggi reagisce alle mutate condizioni non opponendosi agli urti bensì facendo massa, massificandosi.

3. Ho imparato una verità che pochi conoscono: che l’arte largisce le sue consolazioni soprattutto agli artisti falliti.

4. Io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo.

5. Essere sempre tra i primi e sapere, ecco ciò che conta.

6. Se l’aria mi raccontasse di te vorrei perdermi per sempre nel vento, lì ascolterei le tue parole e i tuoi sospiri, lì sarei vicino alla tua anima e al calore del tuo cuore.

7. Penso

che se tu muovi la lancetta al piccolo

orologio che rechi al polso, tutto

arretrerà dentro un disfatto prisma

babelico di forme e di colori.

8. Molti affetti sono abitudini o doveri che non troviamo il coraggio di interrompere.

9. Voi, mie parole, tradite invano il morso

secreto, il vento nel cuore soffia.

La più vera ragione è di chi tace.

10. Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

11. Piuttosto che fermarsi a mezza via, val meglio non cominciare.

12. L’uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla a piccole dosi. Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione ‘sine qua non’ di piccole e intermittenti felicità.

13. L’uomo è come il vino: non tutti invecchiando migliorano, alcuni inacidiscono.

14. Abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo.

15. La scienza del cuore non è ancora nata, ciascuno la inventa come vuole.

16. Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

17. Occorrono troppe vite per farne una.

18. Il mio coraggio fu il primo dei tuoi prestiti e forse non l’hai saputo.

19. Spesso il male di vivere ho incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato.

20. Ma in attendere è gioia più compita.

21. Tutte le immagini portano scritto: ‘più in là’.

Perché rileggere Montale oggi

Oggi leggere Montale rappresenta una boccata d’ossigeno. Ci dà il permesso di essere fragili, di sentirci “fuori posto”, di ammettere che la vita è difficile. Ma, allo stesso tempo, ci offre la consolazione dell’arte. Come lui stesso ammise durante il discorso per il Nobel: “La poesia è un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo”.

Rileggere queste frasi non è un esercizio di malinconia, ma un atto di resistenza. Ci insegna a cercare la bellezza nelle crepe, a valorizzare i legami che ci hanno permesso di “scendere milioni di scale” e a mantenere viva la curiosità per ciò che sta “più in là”. Eugenio Montale ci lascia in eredità uno stoicismo etico: la capacità di restare in piedi, con dignità, anche quando il mondo intorno sembra crollare.

Lasciamoci guidare dai suoi versi per ritrovare quel barlume di luce che, anche nel buio più fitto, continua a brillare tra le righe della grande letteratura.