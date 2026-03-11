10 frasi ironiche di Ennio Flaiano che ci insegnano a non prenderci troppo sul serio

Ennio Flaiano è stata una delle menti più brillanti, ciniche eppure profondamente umane del nostro Novecento. Scrittore, sceneggiatore, giornalista e “osservatore dei costumi” (celebre il suo sodalizio con Federico Fellini per capolavori come “La Dolce Vita” e “8½”), Flaiano ha saputo fotografare l’Italia e l’animo umano con una precisione chirurgica, utilizzando l’arma dell’aforisma per svelare le nostre contraddizioni.

Cosa ci insegna Ennio Flaiano: il valore del dubbio

Cosa resta, oggi, dell’eredità di Ennio Flaiano? Al di là della sua immensa produzione letteraria, Flaiano ci insegna prima di tutto il valore del dubbio. In un mondo di persone “piene di risposte” e di certezze incrollabili esibite sui social, Flaiano ci ricorda che la verità è spesso un arabesco e che l’intelligenza consiste nel sapersi fermare un attimo prima della presunzione.

Ci insegna che l’ironia non è uno scherzo leggero, ma una forma superiore di difesa e di comprensione. Attraverso il suo sguardo, impariamo che ridere di noi stessi non è un atto di debolezza, ma di estrema libertà. Flaiano ci ha mostrato come guardare in faccia il “mostro” della modernità, la stupidità che avanza, il conformismo, la burocratizzazione dei sentimenti, senza lasciarcene schiacciare, ma anzi trovando in questo caos il materiale per un sorriso amaro e consapevole.

Ci insegna, in definitiva, che la cultura non è un alibi per sentirsi migliori, ma uno strumento per restare umani.

Perché leggere Flaiano oggi

Leggere Flaiano oggi non è solo un esercizio di stile, ma una necessità per chiunque ami la letteratura come “specchio” del mondo. Le sue opere, da “Tempo di uccidere” (vincitore del primo Premio Strega nel 1947) a “La solitudine del satiro”, ci consegnano l’immagine di un uomo che non ha mai smesso di interrogarsi sul senso della nostra esistenza, con un’eleganza che raramente abbiamo ritrovato in altri autori.

Come diceva lui stesso: “La parola serve a nascondere il pensiero, il pensiero a nascondere la verità. E la verità fulmina chi osa guardarla in faccia.” Flaiano ha osato guardarla, e lo ha fatto per noi, regalandoci il filtro magico dell’ironia per non restarne bruciati.

Frasi di Ennio Flaiano per imparare l’arte dell’ironia

A distanza di anni, le sue parole non hanno perso un grammo della loro forza. In un’epoca dominata dalla velocità e spesso dalla superficialità, tornare a leggere Flaiano significa ritrovare una bussola. Per questo, abbiamo voluto raccogliere le sue riflessioni più celebri, quelle che continuano a offrirci una lezione di vita quotidiana.

1. Una volta credevo che il contrario di una verità fosse l’errore e il contrario di un errore fosse la verità. Oggi una verità può avere per contrario un’altra verità altrettanto valida, e l’errore un altro errore..

2. La stupidità ha fatto progressi enormi. È un sole che non si può più guardare fissamente. Grazie ai mezzi di comunicazione, non è più nemmeno la stessa, si nutre di altri miti, si vende moltissimo, ha ridicolizzato il buon senso, spande il terrore intorno a sé.

3. In amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare nessuno. All’occorrenza essere capaci di andare a letto con la propria moglie.

4. Da quando l’uomo non crede più all’inferno, ha trasformato la sua vita in qualcosa che somiglia all’inferno. Non può farne a meno.

5. I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri fanno volume.

6. La serietà è apprezzabile soltanto nei fanciulli. Negli uomini saggi è il riflesso della rinuncia.

7. Sei stato condannato alla pena di vivere. La domanda di grazia, respinta.

8. Il mio gatto fa quello che io vorrei fare, ma con meno letteratura.

9. Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla..

10. Il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso.

Scopri la frase di Ennio Flaiano che descrive gli italiani