23 frasi di Edgar Allan Poe che ci insegnano a esplorare l’abisso per trovare la luce

Sebbene la sua vita e le sue opere siano posteriori rispetto al periodo del romanzo gotico vero e proprio, Edgar Allan Poe ha finito per essere considerato uno dei rappresentanti più importanti del genere gotico. Negli anni, la figura dello scrittore è stata omaggiata numerose volte nella cultura popolare, attraverso la letteratura, la musica, le produzioni cinematografiche e quelle televisive.

A lui è stato dedicato un premio annuale, conosciuto con il nome di Edgar Award, assegnato dall’organizzazione Mystery Writers of America, per decretare la miglior produzione narrativa, saggistica, televisiva, cinematografica o teatrale dell’anno, nell’ambito dei generi thriller, horror e giallo.

Edgar Allan Poe ha saputo trasformare l’oscurità in arte. Inventore del genere poliziesco, maestro del thriller psicologico e architetto dell’orrore letterario, Poe ha esplorato territori dove pochi avevano osato spingersi prima di lui. Ma ridurre la sua opera a semplici racconti di paura sarebbe un errore: Poe era un esteta, un cercatore di bellezza e un filosofo dell’insolito.

Gli aforismi di Edgar Allan Poe che ci insegnano a risalire dagli abissi

Il re del gotico Edgar Allan Poe è stato un profondo indagatore dell’animo umano. Attraverso i suoi versi e i suoi aforismi, ci ha lasciato una bussola per orientarci tra le ombre della mente, il mistero della morte e la potenza dei sogni. Scopriamo cosa possono insegnarci oggi le sue parole.

1. Quelli che sognano ad occhi aperti sono a conoscenza di molte cose che sfuggono a chi sogna addormentato.

2. Mi hanno chiamato folle; ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell’intelletto.

3. Dichiarare la propria viltà può essere un atto di coraggio.

4. L’ignoranza è una benedizione, ma perché la benedizione sia completa l’ignoranza deve essere così profonda da non sospettare neppure se stessa.

5. Tutto ciò che vediamo o sembriamo non è altro che un sogno all’interno di un sogno.

6. Non ho fiducia nella perfezione umana. L’uomo è ora più attivo, non più felice, né più intelligente di quando non lo fosse 6000 anni fa.

7. Se volete dimenticare qualcosa su due piedi non dovete far altro che scrivervi, su un pezzetto di carta, che è una cosa da ricordare.

8. La felicità non sta nella conoscenza, ma nell’acquisizione della conoscenza.

9. La morte di una bella donna è, indubbiamente, il tema più poetico del mondo.

10. Una profondità esagerata indebolisce il pensiero e ci rende perplessi.

11. Perché la tartaruga ha il passo sicuro, è questa una ragione per tagliare le ali dell’aquila?

12. I veri, i soli veri pensatori, sono gli uomini di ardente immaginazione.

13. Il tempo è un grande insegnante, ma purtroppo uccide tutti i suoi studenti.

14. Non c’è in natura una passione più diabolicamente impaziente di quella di colui che, tremando sull’orlo di un precipizio, medita di gettarvisi.

15. Dalle visioni captano sprazzi d’eternità.

16. Non è veramente coraggioso colui che teme di sembrare od essere, quando gli conviene, un vile.

17. Sono giovane e sono poeta (se l’amore per il Bello può rendere poeti) e desidero esserlo. Io sono irrimediabilmente poeta.

18. A volte, ahimè, la coscienza degli uomini si carica di un fardello tanto orribile che riusciamo a liberarcene solo nella tomba. Così l’essenza del crimine rimane avvolta nel mistero.

19. Come regola generale, nessuno scrittore dovrebbe far figurare il suo ritratto nelle sue opere. Quando i lettori hanno gettato un’occhiata alla fisionomia dell’autore, di rado riescono a mantenersi seri.

20. È veramente da mettere in dubbio che l’intelligenza umana possa creare un cifrario che poi l’ingegno non riesca a decifrare con l’applicazione necessaria.

21. Terrore e suspense si addicono alla brevità del racconto.

22. Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato.”

23. Empi il bicchier ch’è vuoto, vuota il bicchier ch’è pieno, non lo lasciar mai vuoto, non lo lasciar mai pieno.

Cosa ci insegnano queste frasi: il valore dell’inquietudine

Le parole di Edgar Allan Poe agiscono come uno specchio scuro in cui riflettere la nostra immagine più autentica, priva delle maschere sociali che indossiamo ogni giorno. Ma cosa ci insegnano concretamente queste lezioni nate tra le tenebre dell’Ottocento?

In primo luogo, Edgar Allan Poe ci insegna il coraggio della vulnerabilità. Quando afferma che ammettere la propria viltà è un atto di coraggio, ribalta la concezione eroica dell’uomo per riportarla su un piano di onestà intellettuale: solo accettando le nostre ombre possiamo sperare di dominarle. Oggi che viviamo nell’ossessione per la performance e la perfezione costante, Poe ci ricorda che l’errore, la paura e persino la “follia” sono componenti essenziali dell’intelligenza creativa.

Inoltre, lo scrittore di Boston ci invita a non temere la nostra immaginazione. Per Poe, chi “sogna ad occhi aperti” non è un pigro o un alienato, ma un esploratore che vede ciò che la razionalità pura non può cogliere. Ci insegna che la sensibilità è un dono prezioso, anche quando porta al dolore. Per Poe, la malinconia rappresenta un sentimento sublime che ci permette di percepire la bellezza del mondo in tutta la sua straziante caducità.

Infine, la sua riflessione sul tempo e sulla conoscenza ci offre una lezione di umiltà e curiosità. Poe ci suggerisce che la meta non è mai importante quanto il viaggio: la felicità risiede nello sforzo costante di imparare, non nel possedere verità assolute. Le sue frasi ci spronano a restare “aquile” capaci di volare alto, anche quando il mondo circostante preferirebbe vederci camminare con il passo rassegnato di una tartaruga. Leggere Poe oggi significa, in fondo, imparare ad abitare l’abisso senza caderci dentro, trasformando la nostra inquietudine in una forma purissima di consapevolezza.