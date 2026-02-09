24 frasi del professor Antonino Zichichi per capire il rapporto tra ragione e fede

Un faro di conoscenza sempre spiegata con semplicità, pacatezza e chiarezza. Era questo il professor Antonino Zichichi, celebre fisico italiano venuto a mancare all’età di 96 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica e culturale della Nazione. Anticonformista e non incline alle mode, il professor Zichichi ci lascia in eredità un immenso patrimonio fatto di scoperte e riflessioni che non riguardano soltanto la sfera scientifica, ma anzi approfondiscono principalmente l’eterno dualismo tra scienza e religione, tra ragione e fede.

Il pensiero del professor Antonino Zichichi

Il filo conduttore del pensiero del professor Zichichi è la sua visione del mondo, in cui la posizione di scienziato non è solo compatibile con la fede cattolica, ma ne è quasi un completamento necessario. Il tema centrale è il rifiuto del conflitto tra scienza e religione: secondo il professor Antonino Zichichi la scienza è lo strumento per decifrare la “logica del creato”.

La fede secondo il professore siciliano è la sorgente dei valori e della speranza. Zichichi sostiene che non esiste alcuna scoperta scientifica o teorema logico che neghi l’esistenza di Dio; al contrario, la complessità dell’universo suggerisce un progetto intelligente.

Per Zichichi, la scienza non è altro che un atto d’amore e di umiltà. L’attività scientifica è definita come “amore verso il creato”. Lo scienziato non è un conquistatore, ma un esploratore umile che cerca di leggere un linguaggio (quello matematico) scritto da qualcun altro.

Un altro punto cardinale del pensiero di Zichichi è l’antropocentrismo: l’uomo è visto come un essere unico, diverso dalle altre forme di vita perché possiede il dono della ragione e il bisogno intellettuale di decifrare le leggi dell’universo.

Per quanto riguarda l’ateismo, per il professor Zichichi non credere rappresenta comunque una “scelta di fede”. Poiché la scienza non può dimostrare l’inesistenza di Dio, l’ateo compie un “atto di fede nel nulla”, che secondo il professore siciliano sarebbe meno logico del credere in un Creatore.

23 frasi di Antonino Zichichi sul rapporto tra ragione e fede

Scopriamo il pensiero di Antonino Zichichi attraverso alcune sue celebri frasi, molte delle quali contenute nel libro “Perché io credo in colui che ha fatto il mondo“.

Frasi tratte dal libro “Perché io credo in colui che ha fatto il mondo”

1. Scoprire una verità scientifica è come mettersi a colloquio con il Creatore.

2. L’uso della Scienza ha bisogno di valori. La più grande e genuina sorgente di valori è la Fede.

3. La Natura e la Bibbia sono entrambe opera dello stesso Creatore. La Bibbia – diceva Galilei – è la parola di Dio. La Natura è invece la sua scrittura.

4. La Logica Matematica non ha mai scoperto un teorema che negasse l’esistenza di Dio. E non c’è una sola scoperta scientifica che possa portare alla negazione di Dio.

5. Abbiamo avuto il dono della Ragione: usiamola.

6. La Scienza è Amore verso il Creato. Essa rappresenta il desiderio intimo dell’intelletto umano di decifrare la Logica scelta da Colui che ha fatto il mondo. C’è quindi uno stretto legame tra Amore e Scienza: più forte di quello che c’è tra Amore e Arte.

7. Fede e Ragione sono i due pilastri sui quali costruire un mondo in cui tutti gli uomini possano veramente sentirsi fratelli, qualunque sia il colore della loro pelle e la geografia dei luoghi in cui sono nati.

8. Per chi ama e sente la Scienza, una scoperta scientifica, un’equazione parlano come un capolavoro d’Arte.

9. La Scienza è dono di Dio: chi ce l’ha è scienziato. Se non ha avuto il dono della Fede sarà uno scienziato ateo, se ha avuto il dono della Scienza e quello della Fede sarà uno scienziato credente. Dio non ha voluto dare a tutti il dono della Fede, esattamente come non a tutti ha dato gli altri doni.

10. Alla Scienza è imputabile una sola vera e grande colpa. Avere per troppo tempo permesso a scienziati finti o falliti di parlare come se fossero loro i veri rappresentanti della Scienza. É questa la ragione per cui l’immagine della Scienza è così distorta.

11. Un’opera d’Arte è punto di arrivo: nessuno potrà mai migliorare la Pietà di Michelangelo. Essa è una realtà legata totalmente al suo autore. Una scoperta scientifica è invece sempre migliorabile.

12. Scienza vuol dire studio della Logica del Creato. Ha inizio con un atto di Fede e continua attraverso l’uso della Ragione applicata alla sfera dell’Immanente.

13. Per atei e credenti il verdetto della Scienza è lo stesso: l’uomo è nettamente diverso da tutte le altre forme di materia vivente, in quanto è l’unico esemplare che senta il bisogno di, e riesce a, decifrare la Logica della Natura.

14. È l’Amore e soltanto l’Amore per il Creato la sorgente da cui nascono le grandi scoperte scientifiche.

15. La Scienza si presenta oggi, alla cultura del nostro tempo, come il baluardo più potente per corroborare di Verità quella Fede galileiana nella natura, quale portatrice delle impronte del Creatore.

16. L’uomo che ha Fede è fortunato. Chi non ha Fede è una persona cui manca qualcosa nel profondo della sua esistenza.

17. La Fede è speranza. L’uomo che abbandona questa speranza non è un uomo, è un disperato.

18. La Fede è inestirpabile. È fuori discussione che la Fede sia inestirpabile. Basta vedere come nei regimi dispotici nessuno riesca a cancellare l’uomo che prega.

19. Né la Scienza né la Logica permettono di concludere che Dio non esiste. Nessun ateo può quindi illudersi di essere più logico e più scientifico di colui che crede. Chi sceglie l’Ateismo fa quindi un atto di Fede: nel nulla. Credere in Dio è più logico e più scientifico che credere nel nulla.

Altre frasi del professor Antonino Zichichi

20. La Scienza esige umiltà intellettuale esattamente come la verità di Fede.

Scienza ed emergenze planetarie

22. Immaginate di avere una macchinetta dove metti un euro ed esce un panino e una macchinetta identica dove metti sempre un euro ed escono un milione di panini. Voi che scegliereste? Un milione, è chiaro. Ecco questo è il vantaggio dell’energia nucleare per il genere umano.

23. Le grandi rivoluzioni nella storia dell’uomo possono essere individuate nella scoperta del fuoco ed in quella della ruota. La prossima sarà quando imparerà ad usare la logica.

24. Sarei felice se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari. Centrali sicure e controllate, costruite da veri scienziati.