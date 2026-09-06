La frase di Victor Hugo che ci insegna ad affrontare la ripartenza dopo l’estate

Ripartire traendo ispirazione da Victor Hugo. Settembre ha un sapore del tutto particolare, quasi magico e malinconico al tempo stesso. Porta con sé il profumo pungente delle prime piogge sui marciapiedi ancora caldi, una luce che inizia a farsi più morbida e, soprattutto, la sensazione di un vero e proprio inizio.

Molto più del primo gennaio, è infatti il rientro dalle vacanze estive a scandire il ritmo emotivo e lavorativo delle nostre vite. Riponiamo negli armadi i costumi da bagno, la spensieratezza delle sere d’agosto e quel tempo felicemente sospeso che solo l’estate sa regalarci, per fare di nuovo i conti con la sveglia, le scrivanie, i banchi di scuola e la routine che ci attende.

Per molti, questo delicato momento di passaggio è accompagnato da un sottile velo di tristezza, la tanto temuta “sindrome da rientro”. Ci sentiamo spesso disorientati di fronte all’autunno che incombe. Eppure, ogni ripartenza è in realtà un foglio bianco, un capitolo inedito ancora da scrivere. Per trovare la giusta motivazione e salutare la fine dell’estate non con rassegnazione, ma con slancio vitale, ci viene in soccorso uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Victor Hugo, con un aforisma di rara potenza:

“Il futuro ha molti nomi. Per i deboli è l’irraggiungibile. Per i timorosi è l’ignoto. Per i coraggiosi è l’opportunità.”

La ripartenza come grande opportunità

La citazione è tratta da un discorso politico e filosofico pronunciato da Victor Hugo il 24 febbraio 1854 durante il suo esilio a Jersey, successivamente raccolto nel volume “Actes et paroles – Volume II: Pendant l’exil” (1852-1870). In queste parole, tanto semplici quanto dirette, lo scrittore francese racchiude una lezione di vita universale che si adatta in modo perfetto allo spirito del mese di settembre. Come guardiamo ai mesi che verranno? Quando l’estate chiude il suo sipario, il futuro immediato ci appare spesso come un fardello fatto di impegni, scadenze pressanti e stress quotidiano.

I “deboli” e i “timorosi” di cui ci parla Hugo sono coloro che si lasciano sopraffare dalla nostalgia del passato, ancorati a quell’estate appena trascorsa, guardando ai mesi a venire con ansia e paura della fatica. Ma Victor Hugo ci invita a un cambio di prospettiva radicale: ci esorta a tirare fuori il coraggio. Essere coraggiosi, a settembre, significa prendere tra le mani i buoni propositi nati sotto l’ombrellone e trasformarli in azione. Significa vedere nella ripartenza non un ritorno a una stanca monotonia, ma un’incredibile opportunità per rivoluzionare ciò che non ci piaceva della nostra vita prima di partire.

L’estate ci ha permesso di ricaricare le energie, di fare silenzio e chiarezza dentro noi stessi. Il rientro diventa allora il momento ideale per mettere a frutto questa energia accumulata. Ogni nuovo inizio porta con sé la possibilità di reinventarsi: che si tratti dell’avvio di un nuovo progetto lavorativo, dell’iscrizione a quel corso che rimandiamo da anni, o semplicemente dell’impegno a dedicare più tempo e cura ai nostri affetti più autentici.

Il coraggio di vivere il presente

La sfida che ci lancia Hugo è quella di affrontare il quotidiano con l’atteggiamento giusto. L’opportunità risiede nella nostra capacità di non subire il tempo che passa, bensì di diventarne gli unici veri padroni. Il coraggio di cui si parla è quello di chi, pur consapevole delle difficoltà e degli ostacoli che l’anno porterà con sé, decide di affrontarli con la determinazione di chi sa che ogni giornata può essere un mattone per costruire qualcosa di grande.

Chi era Victor Hugo

Nato nel 1802, Victor Hugo è universalmente riconosciuto come il padre del Romanticismo francese e uno dei giganti assoluti della letteratura mondiale. Conobbe il successo giovanissimo, consacrando la sua fama nel 1831 con il celeberrimo romanzo “Notre-Dame de Paris”. Intellettuale profondamente impegnato a livello politico e sociale, fu eletto deputato, ma le sue idee lo costrinsero a un lungo esilio durato dal 1851 al 1870. Proprio in quegli anni di lontananza dalla sua amata Parigi, la sua produzione letteraria raggiunse vette altissime, dando alla luce capolavori come “I miserabili”. Si spense nel 1885, celebrato da tutta la Francia.

Salutiamo dunque questa fine dell’estate senza rimpianti. L’autunno è alle porte e il futuro è di nuovo tra le nostre mani. Sta a noi scegliere che nome dargli: prendiamo in prestito il coraggio di Victor Hugo e facciamo in modo che sia, senza dubbio, la nostra più bella opportunità.