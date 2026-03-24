La frase sull’amore di Mogol e Battisti che insegna a essere liberi e a non tradirsi

C’è una frase sull’amore che è diventata iconica e rappresenta un’intera generazione. Scritta da Mogol e portata al successo da Lucio Battisti, questa frase ci spinge ancora oggi a riflettere sulla possibilità di affrontare la vita, l’amore e le relazioni con un’autentica libertà.

In un mondo che spesso ci vorrebbe conformi, soprattutto quando parliamo di relazioni, di legami, di storie d’amore, si finisce frequentemente per reprimere la propria essenza pur di evitare critiche, sottrarsi al pettegolezzo o, nei casi più drammatici, per scampare a violenze verbali e fisiche.

In un mondo che prigioniero è respiriamo liberi io e te

Questa frase, tratta dalla canzone di successo Il mio canto libero (1972), nasce in un clima di profondo mutamento della vita e della società italiana. Il testo da cui è tratta questa profonda pillola rivoluzionaria ha radici autobiografiche, infatti il grande paroliere e autore Mogol lo scrisse ispirandosi alla separazione dalla moglie e all’incontro con la pittrice e poetessa Gabriella Marazzi. In quel momento, scegliere un nuovo amore non era solo un fatto privato, era un atto di rottura sociale.

La frase di Mogol celebra l’amore contro le convenzioni

La frase sull’amore di Lucio Battisti e Mogol, in perfetta sintonia con l’intero componimento, non è solo una dedica romantica, ma una celebrazione del valore politico e sociale della passione. Stimola a emanciparsi dal “controllo sociale” per vivere un’esistenza libera dai condizionamenti esterni e dalle convenzioni.

Mogol scrisse queste parole in un momento di profonda transizione personale: la separazione dalla moglie e l’unione con la pittrice Gabriella Marazzi. All’epoca, una scelta del genere non era solo un fatto privato, ma un vero e proprio “scandalo” agli occhi di una società ancora intrisa di moralismo cattolico.

Il brano diventa così il manifesto di una libertà conquistata sul campo, dove l’amore funge da scudo contro le “mura” del pregiudizio. In quegli anni, scegliere di amarsi fuori dagli schemi tradizionali significava esporsi alla pubblica gogna.

“Respirare liberi” era dunque un atto rivoluzionario. Significava rivendicare il diritto alla felicità individuale contro il dovere del sacrificio imposto dalla collettività. Questa dualità, da un lato un mondo chiuso, sospettoso e oppressivo, dall’altro la possibilità di evadere attraverso un sentimento autentico, riflette le tensioni di un’Italia che stava faticosamente cercando di modernizzarsi.

La forza di questa frase sta nel fatto che non propone una libertà astratta, ma una libertà concreta e relazionale. Non si tratta di essere liberi da soli, ma di trovare qualcuno con cui costruire uno spazio autentico dentro un mondo che tende a uniformare.

“Respirare liberi” significa sottrarsi a tutte quelle dinamiche invisibili che regolano i comportamenti sociali: il bisogno di approvazione, la paura del giudizio, il timore di essere esclusi. Mogol coglie con straordinaria lucidità un meccanismo che oggi è ancora più evidente: spesso non siamo prigionieri di regole esplicite, ma di aspettative interiorizzate.

Una canzone di successo simbolo di una generazione

Pubblicata nel 1972 Il mio canto libero è una canzone di Lucio Battisti che 1424fa parte e chiude dell’omonimo album e rappresenta l’apice della maturità artistica del duo della canzone italiana e mondiale. L’album fu anticipato dal 45 giri Il mio canto libero/Confusione.

L’incipit del testo è una dichiarazione d’intenti che spazza via ogni ipocrisia:

Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va… e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d’amore… di vero amore.

Queste parole non sono astrazioni poetiche, ma frammenti di vita vissuta. Mogol scrisse il testo in un momento di profonda rinascita personale, dopo la separazione dalla moglie e l’incontro con la sua nuova compagna, la pittrice e poetessa Gabriella Marazzi.

Insieme a lei, Mogol diede vita a luoghi simbolo della musica italiana: acquistarono un vecchio mulino (trasformato nello storico studio di registrazione “Il Mulino”) e un cascinale immerso in quelle «rose selvatiche» che la canzone ha reso immortali.

La forza del brano fu tale da spingere Battisti a superare i confini nazionali. Oltre alla versione originale, impreziosita dai cori di Vanda Radicchi, Battisti incise il brano in quattro lingue, portando il suo messaggio di libertà in tutta Europa e negli Stati Uniti:

Questa proiezione internazionale dimostra che il tema del “sentimento che vola sulle accuse della gente” non era un’esigenza solo italiana, ma un bisogno universale di emancipazione che risuonava in ogni angolo del mondo occidentale.

Quando non si vive seguendo l’autenticità

“In un mondo che prigioniero è” emerge quando la cultura incasella l’agire collettivo, negando spazio ai desideri personali. Se nel 1972 la prigione era il conformismo di quartiere, oggi le sbarre sono fatte di algoritmi e social media. Restiamo prigionieri quando inseguiamo l’apparenza e la forma, quando la diversità diventa motivo di dileggio pubblico.

Mogol sembra qui dialogare con l’esistenzialismo di Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Per Sartre, l’essere umano è “gettato” in un mondo senza guida; la prigione è il determinismo sociale che limita l’autenticità. Per Camus, l’uomo deve trovare la libertà nonostante l'”assurdo” di un mondo soffocante. Ancora oggi, per molte donne, questa prigione continua a esistere sotto forma di aspettative soffocanti o condizioni di disagio da cui l’evasione resta l’unica soluzione possibile.

Il “mondo prigioniero” non è soltanto un sistema esterno, ma diventa una condizione interiore. È il momento in cui iniziamo a guardarci con gli occhi degli altri, a giudicarci secondo parametri che non ci appartengono.

Oggi questa dinamica è amplificata: non è più solo il contesto sociale a imporre modelli, ma un flusso continuo di immagini e narrazioni filtrate che creano un senso costante di inadeguatezza.

In questo scenario, l’autenticità diventa un atto controcorrente. Non perché sia difficile in sé, ma perché richiede di rinunciare a qualcosa di molto potente: l’approvazione.

Evadere dalla prigione grazie al vero amore

“Respiriamo liberi io e te” è la creazione di uno spazio vitale senza restrizioni esistenziali. La frase suggerisce che bisogna saper osare per spezzare le catene. Qui riecheggia l’idea di autenticità di Martin Heidegger: in un mondo dominato dalla “chiacchiera” e dalla routine, solo un’esperienza intima e vera può restituirci un senso.

Serve coraggio per respirare la propria essenza e aumentare l’autostima. Oggi, troppa finzione “vestita di libertà” genera un isolamento che uccide la passione. Cerchiamo la perfezione, dimenticando che i difetti sono vezzi bellissimi. Dobbiamo riscoprire un amore senza artefici, facendo esplodere i sensi per donare il massimo del bello.

L’amore, in questa prospettiva, non è fuga dalla realtà, ma uno spazio in cui la realtà può essere vissuta senza maschere. Non è un rifugio passivo, ma una costruzione attiva di senso.

“Respirare liberi io e te” implica reciprocità: non basta sentirsi liberi, bisogna anche permettere all’altro di esserlo. È qui che si gioca la differenza tra un amore autentico e una relazione che finisce per replicare le stesse dinamiche di controllo del mondo esterno.

Il vero amore non aggiunge vincoli, ma li scioglie. Non chiede di adattarsi, ma di emergere. Non riduce, ma amplifica.

Lucio Battisti e Mogol hanno contribuito a cambiare la mentalità di intere generazioni. Oggi, in un’epoca di relazioni liquide e schermi digitali, c’è un disperato bisogno di un nuovo “canto libero” e di una vita che torni a essere, finalmente, autentica.

La libertà è non tradirsi

Il messaggio de Il mio canto libero oggi non è solo attuale. È più difficile da accettare. Perché viviamo in un tempo in cui la libertà è ovunque dichiarata, ma raramente vissuta fino in fondo. Possiamo scegliere chi essere, come mostrarci, cosa dire. Eppure, dentro questa apparente apertura, continuiamo a muoverci con cautela, come se ogni scelta dovesse comunque passare attraverso lo sguardo degli altri.

Non è più il mondo a imporre regole rigide come negli anni ’70. Il passaggio più sottile è che quelle regole le abbiamo interiorizzate. Non abbiamo più bisogno di qualcuno che ci giudichi apertamente, perché abbiamo imparato a farlo da soli.

E così, quasi senza accorgercene, iniziamo ad adattarci. Non in modo evidente, ma attraverso piccoli spostamenti continui: diciamo meno di quello che pensiamo, mostriamo solo ciò che può essere accettato, restiamo dentro situazioni che non ci rappresentano più per evitare di rompere equilibri. È in questi micro-compromessi quotidiani che si costruisce la vera prigione.

Per questo la frase di Mogol è ancora così potente: non parla di una libertà teorica, ma di una libertà concreta, che si gioca nella vita reale. Non è un ideale, è una scelta che si rinnova ogni giorno, spesso controcorrente.

“Respirare liberi” non significa fare ciò che si vuole, ma smettere di vivere secondo ciò che gli altri si aspettano da noi. E l’amore, in questo scenario, diventa qualcosa di molto diverso da come spesso lo immaginiamo. Non è un rifugio dal mondo, ma il luogo in cui non serve più difendersi dal mondo. Non è uno spazio in cui adeguarsi, ma uno spazio in cui finalmente coincidere.

Quando è autentico, l’amore non chiede di cambiare per essere accettati. Non impone ruoli, non restringe, non aggiunge pressione. Al contrario, toglie tutto ciò che è superfluo, fino a lasciare emergere ciò che siamo davvero.

È qui che la libertà diventa reale: quando non dobbiamo più scegliere tra essere noi stessi ed essere accettati. E forse è proprio questo il punto più profondo che questa canzone ci lascia.

La libertà non è uscire dal mondo. È smettere di farsi definire da tutto ciò che ci circonda. Non è ribellarsi a tutto. È non tradirsi nelle scelte che contano, anche quando è scomodo, anche quando espone, anche quando costa.

E l’amore, quando è autentico, non è quello che ci protegge dal mondo, ma quello che ci restituisce a noi stessi. Non è qualcuno con cui stare. È qualcuno davanti al quale non serve più spiegarsi, giustificarsi, adattarsi. Qualcuno con cui, finalmente, si può smettere di recitare.

Perché alla fine, la vera prigione non è fuori. È ogni volta che scegliamo di essere diversi da ciò che siamo. Grazie Mogol e Lucio Battisti, per il regalo che avete donato all’umanità.