Una frase di Seneca di buon auspicio per il primo giorno di scuola

Un augurio per il primo giorno di scuola nel segno di Seneca: vincere la paura dell’ignoto e osare, perché non si impara per la scuola ma per la vita.

Un aforisma di Seneca capace di ispirare studenti, ma anche insegnati e genitori. Settembre ha sempre un profumo particolare. È l’odore della carta nuova dei quaderni intonsi, della pioggia che ricomincia a rinfrescare le serate e, sopra ogni cosa, dell’attesa. Per milioni di studenti, insegnanti e famiglie, questo mese coincide con un rito di passaggio universale: il primo giorno di scuola che in Italia, per la maggior parte delle regioni, quest’anno coincide con il 14 settembre.

Un momento carico di emozioni contrastanti, in cui l’entusiasmo per il nuovo si mescola inevitabilmente con l’ansia dell’ignoto, la paura di non essere all’altezza o il timore di affrontare un anno denso di ostacoli.

Per trovare l’ispirazione giusta e trasformare questo nuovo inizio in un’avventura straordinaria, basta rivolgere lo sguardo al passato. Tra i pensatori dell’antichità, Seneca è senza dubbio colui che ha saputo tradurre le inquietudini dell’animo umano in insegnamenti senza tempo.

Per questo primo giorno di scuola, c’è una sua riflessione in particolare, tratto dalle “Lettere a Lucilio“, che merita di essere custodita come un amuleto nello zaino:

“Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili”.

Il primo giorno di scuola e il coraggio di oltrepassare la porta della classe

Quante volte, di fronte a un nuovo capitolo, a una materia complessa o a un traguardo sconosciuto, ci blocchiamo pensandolo troppo arduo? Il primo giorno di scuola racchiude proprio questo paradosso. La paura di non integrarsi in una nuova classe, di affrontare un professore severo, di non capire un argomento scientifico o semplicemente la pressione del giudizio altrui possono far apparire la sfida insormontabile.

Seneca, con la straordinaria lucidità che caratterizza la sua filosofia stoica, ribalta la prospettiva. Non è la difficoltà della prova in sé a fermarci, ma la nostra esitazione, il nostro timore di fare il primo passo. L’invito del filosofo romano è un’esortazione viscerale all’azione: superare la soglia dell’aula a testa alta e con l’animo curioso. Osare significa accettare il rischio dell’incertezza, comprendere che l’errore non è mai un fallimento definitivo, bensì il primo, indispensabile gradino di ogni reale percorso di crescita.

Un insegnamento non per la scuola, ma per la vita

Esiste un’altra intuizione straordinaria di Seneca, tratta sempre dalle “Lettere a Lucilio”, che si intreccia perfettamente con lo spirito con cui si dovrebbe varcare il cancello dell’istituto: “Non scholae, sed vitae discimus” (Non impariamo per la scuola, ma per la vita).

Troppo spesso il percorso scolastico rischia di venire ridotto a una sterile corsa ai voti, a un susseguirsi di verifiche, nozioni da mandare a memoria e performance da misurare. Seneca ci ricorda che lo studio non deve mai essere un fine a se stesso o un dovere burocratico. Andare a scuola significa costruire gli strumenti critici per interpretare il mondo, imparare a ragionare con la propria testa, sviluppare la propria sensibilità e coltivare l’empatia.

Ogni pagina di storia letta, ogni problema di matematica risolto, ogni verso poetico analizzato non serve soltanto a conquistare un bel voto sul registro, ma a scolpire l’uomo e la donna che saremo domani. La scuola è, prima di tutto, la palestra in cui si allena la libertà di pensiero.

Un augurio a tutta la comunità scolastica

Questo insegnamento è un pensiero che si estende a tutti coloro che rendono vivo il mondo dell’istruzione. Agli studenti, l’invito è quello di avere la curiosità di porre domande senza vergogna e il coraggio di osare. Non lasciatevi intimorire da ciò che a prima vista appare ostico; affrontate una pagina alla volta, consapevoli che ogni sforzo sta allargando i vostri orizzonti.

Agli insegnanti, la speranza è che Seneca sia d’ispirazione per la vostra vocazione. Come recita un altro celebre aforisma, insegnare non significa riempire un contenitore di nozioni, ma accendere una scintilla. Siate la guida che mostra ai ragazzi come la conoscenza non sia un peso da sopportare, ma la chiave più grande di emancipazione.

Ai genitori, va rivolto l’invito ad accompagnare i propri figli con pazienza e fiducia, ricordando loro che il valore di una persona non si riduce mai a una cifra su una scheda di valutazione, ma risiede nella passione e nell’impegno che mettono nel proprio percorso.

Che questo primo giorno di scuola sia dunque un felice inizio per tutti. Portate le parole di Seneca con voi come una bussola nei momenti di stanchezza. Abbiate il coraggio di osare, di fare il primo passo verso l’ignoto e di trasformare ciò che sembra difficile in un’occasione imperdibile di scoperta. Buon anno scolastico a chi impara, a chi insegna e a chi crede che la cultura sia ancora la più grande avventura della vita.

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