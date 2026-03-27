Frasi

Una frase di Roberto Vecchioni sulla vita e le sue sfumature

Patrizio Lo Votrico

27 Marzo 2026

Leggiamo assieme questa frase del cantautore e scrittore Roberto Vecchioni tratta dal suo romanzo "Le parole non le portano le cicogne".

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Una frase di Roberto Vecchioni sulla vita e le sue sfumature

Ci sono momenti in cui il confine tra ciò che siamo e ciò che viviamo si dissolve, lasciandoci nudi di fronte alla nostra stessa verità. Roberto Vecchioni, con la sensibilità del poeta che ha saputo cantare ogni sfumatura dell’anima, ci invita a guardare dentro quel crollo interiore che spesso temiamo. Non è la fine, ma l’unico mondo che possiede davvero il nostro senso e la nostra faccia

Questa sua citazione, tratta dal suo libro Le parole non le portano le cicogne si presta a molteplici riflessioni sull’esperienza umana, sulla relatività della percezione e sulla centralità del vissuto soggettivo nel dare significato alla realtà.

“Il mondo è un’interpretazione, una lettura, non una verità. Non è un problema di unità di misura piú o meno giuste, credibili: è questione di come stai, di come ti puoi difendere, delle forze che hai per tener su la tua costruzione, e nel momento del dolore non c’è scambio che tenga, non c’è alternativa. Il mondo che ti crolla dentro è l’unico che esiste perché ha il tuo senso, la tua faccia.”

Roberto Vecchioni e la relatività delle emozioni

Vecchioni mette in discussione l’idea di una verità unica e oggettiva, invitando a considerare il mondo come un’interpretazione personale. La realtà, secondo questa visione, non è un insieme di fatti assoluti ma un mosaico di percezioni e sentimenti che ogni individuo costruisce in base alle proprie esperienze, emozioni e stati d’animo. Questo approccio risuona con le teorie ermeneutiche e fenomenologiche, secondo cui la comprensione della realtà dipende sempre dall’osservatore.

L’affermazione che “Il mondo è un’interpretazione, una lettura, non una verità” ci porta a riflettere su quanto la nostra visione delle cose sia influenzata dal contesto culturale, dalle nostre convinzioni e dalle esperienze personali. In questa prospettiva, non esistono punti di vista assoluti ma solo interpretazioni, ciascuna valida e significativa nel proprio contesto.

La centralità dell’io e il peso del dolore

Il fulcro della riflessione di Vecchioni è il momento del dolore, quando tutto sembra crollare e l’unico mondo che esiste è quello che ognuno porta dentro di sé. In queste situazioni, le costruzioni mentali e le difese emotive diventano fondamentali per affrontare la crisi. Vecchioni sottolinea come non ci siano alternative o scambi possibili in quei momenti: il dolore è assoluto, totalizzante, e trasforma la percezione della realtà.

Questo richiamo alla centralità dell’io ricorda la filosofia esistenzialista di autori come Jean-Paul Sartre o Albert Camus, per i quali l’essere umano è al centro della propria esistenza e portatore di un senso unico e irripetibile. Il mondo esterno acquista valore solo attraverso il filtro personale, e nel dolore, più che mai, ci si trova soli di fronte a se stessi e alla propria visione della vita.

Costruzione e resilienza

Un altro aspetto significativo della citazione è l’idea della “costruzione”: il mondo che percepiamo è il risultato di un edificio interiore, costruito con le nostre forze e mantenuto in piedi nonostante le difficoltà. Questo suggerisce un richiamo alla resilienza, alla capacità umana di resistere e adattarsi anche nei momenti più difficili.

La metafora dell’edificio interiore ci invita a riflettere sul valore delle fondamenta che ognuno di noi posa nel corso della vita. Queste fondamenta sono fatte di esperienze, valori, legami affettivi e convinzioni. Quando il dolore irrompe, le crepe possono apparire, ma proprio in quei momenti si manifesta la nostra forza interiore e la capacità di ricostruire.

Il relativismo delle emozioni

Un elemento interessante nella citazione di Vecchioni è il riferimento alle “unità di misura”. In un mondo che spesso cerca di quantificare e standardizzare tutto, dalle emozioni alle prestazioni, Vecchioni ci ricorda che le esperienze umane non possono essere ridotte a misure oggettive. Il dolore, la gioia, la speranza e la disperazione sono emozioni profondamente personali, che non possono essere comprese appieno da chi non le vive direttamente.

Questo concetto è in linea con la psicologia contemporanea, che sottolinea l’importanza di riconoscere e rispettare la soggettività delle esperienze emotive. Ogni individuo reagisce in modo unico alle situazioni, e il valore delle emozioni non può essere ridotto a un confronto con parametri esterni.

Alla luce di queste riflessioni, la citazione di Vecchioni assume un valore universale. Ci invita a guardare dentro di noi, a riconoscere la nostra soggettività e a valorizzare le nostre esperienze come uniche e irripetibili. Allo stesso tempo, ci sprona a sviluppare la resilienza necessaria per affrontare i momenti di difficoltà, costruendo un mondo interiore che possa resistere agli urti della vita.

In un’epoca in cui siamo spesso spinti a conformarci a standard esterni e a cercare certezze assolute, Vecchioni ci ricorda che la vera forza sta nell’abbracciare la complessità della vita e nell’accettare che il mondo è, in ultima analisi, una nostra interpretazione. Questo messaggio, profondamente umano e filosofico, ci invita a vivere con consapevolezza e autenticità, trovando nella nostra unicità il senso del mondo.

 

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