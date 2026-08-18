La frase di Mogol e Battisti che ci insegna a vivere intensamente l’amore

Ci sono canzoni che, sfidando lo scorrere del tempo, smettono di essere semplici melodie per trasformarsi in vere e proprie poesie, inni generazionali capaci di scavare nell’animo umano con una precisione chirurgica e una delicatezza disarmante. Nel panorama della cultura e dell’arte italiana, il sodalizio tra Lucio Battisti e Giulio Rapetti, in arte Mogol, rappresenta un unicum inarrivabile.

Le loro parole, cantate e sussurrate da milioni di persone, continuano a vibrare nelle corde della nostra quotidianità, offrendoci conforto, risposte e preziosi spunti di riflessione.

Analizziamo uno dei versi più iconici, visivi e struggenti mai partoriti dalla penna di Mogol:

“Come può uno scoglio arginare il mare”

Si tratta di una metafora di una potenza evocativa straordinaria, tratta dal capolavoro musicale del 1972 Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi. Una frase che non è solo una carezza per l’udito, ma che racchiude in sé una saggezza profonda e universale sui sentimenti umani.

La genesi di un’emozione: la paura di amare ancora

Per comprendere appieno la portata letteraria e psicologica di questa frase, è necessario immergersi nell’atmosfera del brano. “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” è un viaggio intimo nei meandri dell’incertezza amorosa. Racconta il conflitto interiore di chi ha già amato in passato, ha sofferto per una rottura e, di fronte alla possibilità di un nuovo travolgente sentimento, si ritrova paralizzato dal terrore.

È la danza millenaria dell’esitazione: il cuore desidera lanciarsi, ma la mente, memore delle ferite ancora aperte (le “discese ardite e le risalite”), tira prepotentemente il freno a mano. Il protagonista vive un limbo emotivo fatto di sguardi trattenuti, di silenzi densi di significato e di quella spaventosa vulnerabilità che caratterizza ogni nuovo inizio. In questo scenario di stallo psicologico, Mogol riesce a catturare l’istante esatto in cui la barriera della diffidenza inizia inevitabilmente a sgretolarsi, e lo fa dipingendo un’immagine naturale di ineluttabile forza.

L’analisi del verso: la lotta tra la roccia e l’acqua

Analizziamo gli elementi di questo magnifico quadro poetico. Lo scoglio è duro, immobile, spigoloso e apparentemente inscalfibile. Simboleggia alla perfezione le nostre difese, le resistenze psicologiche, i muri di cinismo che innalziamo per proteggerci da un potenziale nuovo dolore. Lo scoglio è la nostra parte razionale, è l’illusione cieca di poter avere tutto sotto controllo, di poter decretare a tavolino: “non amerò mai più per non soffrire”.

Dall’altra parte, invece, c’è il mare: vasto, profondo, misterioso e in continuo, tumultuoso movimento. Il mare simboleggia l’amore, l’istinto, la passione e la vita stessa con il suo fluire inarrestabile e le sue correnti imprevedibili. La domanda retorica che Mogol pone all’ascoltatore – e a sé stesso – è tanto semplice quanto disarmante: per quanto uno scoglio possa essere imponente e coriaceo, potrà mai sperare di fermare l’infinita, straripante potenza dell’oceano? La risposta è un’ovvietà che sconcerta e commuove. L’acqua, col tempo, avvolge la pietra, la sovrasta, la smussa, ne ridisegna i contorni e, inesorabilmente, la sommerge.

Cosa ci insegna questa indimenticabile frase di Mogol e Battisti

Questa meravigliosa domanda poetica non è solo una brillante constatazione sulla natura dei sentimenti, ma si fa portatrice di una vera e propria lezione di vita.Questo verso immortale ci insegna prima di tutto la meravigliosa e spaventosa inutilità di combattere le nostre emozioni più autentiche. Molto spesso, nella nostra quotidianità, crediamo che erigere barriere, isolarci o nascondere ciò che proviamo in fondo all’anima sia un atto di forza e di autoconservazione. Ma Mogol ci ricorda che l’amore, quando è vero, impetuoso e totalizzante come una marea, non può essere contenuto dai nostri schemi mentali o dalle nostre paure pregresse.

Questo verso ci insegna ad abbandonare la pretesa del controllo assoluto. Voler controllare razionalmente i battiti del cuore è un’illusione che ci condanna all’aridità emotiva. Dobbiamo imparare, invece, ad arrenderci alla bellezza del rischio.

La cicatrice del passato (il motivo per cui lo scoglio è lì, rigido e sulla difensiva) non deve trasformarsi nella prigione del nostro futuro. La fluidità del mare ci invita ad accogliere l’imprevedibilità dell’esistenza, a lasciarci bagnare, travolgere e persino sommergere dall’emozione, perché è esattamente in quell’abbandono senza riserve che risiede la vera essenza del sentirsi vivi.

Infine, ci insegna che la vulnerabilità non è affatto una debolezza, bensì la condizione necessaria e imprescindibile per amare ed essere amati. Essere come il mare significa accettare di mutare, di essere pulsanti, capaci di rinnovarsi a ogni ondata; restare scoglio significa, prima o poi, inaridirsi ed essere lentamente consumati dall’erosione del tempo, senza aver mai davvero partecipato alla splendida danza della vita.

Il coraggio di tuffarsi

Oggi il monito di Mogol assume una rilevanza ancora maggiore. Nella realtà di oggi, tendiamo a voler calcolare tutto, comportandoci esattamente come quello scoglio che respinge tenacemente le onde. Temiamo di esporci per non perdere il nostro finto equilibrio.

Eppure, riascoltare oggi la voce graffiante e malinconica di Lucio Battisti intonare queste parole significa concedersi il lusso di guardarsi dentro con onestà. Quando sentiamo salire l’onda di un nuovo amore, la tentazione di indurirci come pietra sarà sempre forte: è il nostro istinto di sopravvivenza. Ma la poesia ci ricorda che non siamo nati per essere scogli solitari, grigi e immobili, ma per fonderci con l’immensità dell’acqua.

Il coraggio più grande, alla fine, non sta nel resistere strenuamente all’onda, ma nel tuffarvisi dentro a capofitto, lasciandosi trasportare verso orizzonti inesplorati. Perché amare, in fondo, è proprio questo: trovare il coraggio di smettere di essere scoglio, e tornare finalmente a essere mare.