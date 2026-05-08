Una frase di Khalil Gibran per celebrare tutte le mamme

Una frase per celebrare un amore infinito: quello di una madre. C’è un linguaggio che non ha bisogno di parole, un alfabeto fatto di sguardi, protezione e dedizione assoluta. È quello della maternità che accomuna tutte le mamme, un legame che Khalil Gibran ha saputo spogliare di ogni retorica per restituircelo nella sua essenza più pura: quella di un amore che si fa ponte tra il cielo e la terra.

La Festa della Mamma rappresenta giornata speciale in cui si celebrano le madri e il valore della maternità. Per questo, vi proponiamo una frase del poeta Khalil Gibran sull’importanza dell’essere madre, la vera forza generatrice che sostiene l’intero universo.

“La parola più bella sulle labbra del genere umano è “Madre”, e la più bella invocazione è “Madre mia”. È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre.”

Il valore della maternità in una frase

Probabilmente è la parola che più pronunciamo nella nostra vita, quella che in molti hanno detto per la prima volta da piccoli: parliamo della parola “madre”, cinque lettere che esprimono appieno il concetto di vita: la madre è colei che genera, che da vita.

Madre è “fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono” secondo il poeta Gibran. Infatti, non esiste un amore incondizionato e pure tanto forte quanto quello di una mamma, capace di comprendere e perdonare tutto quello che fanno i propri figli: esiste un esempio più forte di amore senza pretese e aspettative se non quello di una madre.

Tutto ciò che troviamo in natura “parla della madre”. I fiori nascono dalle piante, le piante nascono dai semi, i cuccioli di orso e di qualsiasi altro mammifero nascono da una madre, che istintivamente è portata a prendersene cura e a difenderlo dai pericoli esterni.

Il concetto di nascita in natura è intrinseco a quello di madre: non a caso si parla di “madre natura” per indicare la comune personificazione della natura focalizzata intorno agli aspetti di donatrice di vita e di nutrimento, incarnandoli nella figura materna.

Non c’è amore più naturale e spontaneo di quello che una madre prova per il proprio figlio: ricordiamocelo ogni giorno, non solo una volta l’anno.

Mamme e femminilità

Nella società di oggi, spesso la maternità viene vista come un ostacolo alla femminilità di una donna: essa limiterebbe la propria realizzazione lavorativa, minerebbe irrimediabilmente la bellezza del corpo femminile, limiterebbe la vita sociale.

Quante volte è capitato di vedere donne costrette a scegliere tra la famiglia e la carriera, quante volte le donne sul posto di lavoro vengono scoraggiate dall’avere figli? La società infatti e i valori tradizionali che vi sono ancora inculcati trasmettono l’idea che se tu sei una donna lavoratrice non sarai di certo una buona madre. Nella società di oggi si tende a pensare che una donna senza figli abbia più opportunità di far carriera in confronto a chi ha figli, portando così le donne a scegliere fra famiglia e carriera.

Il discorso sociale contemporaneo spesso lascia sole le donne ad affrontare la vertigine della maternità. Questa solitudine si traduce spesso nelle madri in un senso di inadeguatezza e di colpa. E allora, è importante riappropriarsi del significato unico del termine madre e, per riprendere il pensiero di Khalil Gibran, convincerci tutti che non ci sia parola più bella sulle labbra del genere umano come quella di “Madre”.

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Il valore di essere mamme oggi

Le parole di Gibran ci insegnano che la maternità è molto più di un traguardo, di una tappa nel percorso della vita di una donna: quello di una madre è un viaggio infinito di generosità. Essere mamme significa accettare di essere l’arco da cui i figli, come frecce vive, vengono lanciati verso un futuro che non ci appartiene. È in questo distacco pieno d’amore, in questo sapersi fare ‘retrovia’ affinché la vita proceda, che risiede la forma più alta di divinità umana. Un miracolo quotidiano che, nel silenzio, continua a far girare il mondo.