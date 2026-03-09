Una frase di Gabriel Garcia Márquez ci insegna a prenderci cura di chi ci è vicino

09Ci sono frasi che non si limitano a descrivere un’emozione, ma la mettono a nudo, costringendoci a guardarla dritto negli occhi. Tra queste, una delle più potenti appartiene alla penna di Gabriel García Márquez, il Maestro del realismo magico, che in poche parole è riuscito a sintetizzare uno dei sentimenti più complessi e struggenti dell’animo umano: la nostalgia.

Questa frase, tratta dal capolavoro “L’amore ai tempi del colera“, non è solo un aforisma malinconico. È un monito, una lezione di vita che Gabo ci regala per ricordarci che la distanza più incolmabile non è quella fisica, ma quella emotiva.

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai.

La nostalgia secondo Gabriel Garcia Marquez

Siamo abituati a definire la nostalgia come un sentimento rivolto all’indietro. Pensiamo alle vecchie fotografie, ai luoghi dell’infanzia, a un amore finito anni fa. La nostalgia è, per definizione comune, il dolore del ritorno mancato. Márquez, però, ribalta completamente questa prospettiva. Ci parla di una nostalgia che non ha bisogno di tempo, ma di spazio. Lo spazio millimetrico, eppure infinito, che separa due persone sedute sullo stesso divano.

Gabo ci insegna che la forma più crudele di solitudine non è il vuoto fisico, ma la distanza emotiva. Sentire la mancanza di qualcuno che è fisicamente presente è un’esperienza lacerante: è il paradosso di un’assenza che abita un corpo vicino. Questa frase ci insegna a distinguere tra la presenza (il semplice esserci) e l’appartenenza (la connessione profonda).

Il valore dell’impermanenza

La parte più dolorosa della citazione è quel “sapere che non l’avrai mai”. Questo “mai” non si riferisce solo a un amore non corrisposto o a una rottura imminente. È un monito sulla fragilità dei rapporti umani. Ci insegna che l’altro non ci appartiene mai veramente. Ogni persona è un universo a sé stante, e la pretesa di “possedere” qualcuno è l’inizio della fine di ogni legame autentico.

Márquez ci esorta, indirettamente, a celebrare il momento in cui la connessione esiste ancora. Se sappiamo che il peggior modo di soffrire è l’incomunicabilità nella vicinanza, allora dobbiamo fare di tutto per rendere quella vicinanza viva. Ci insegna l’importanza dell’empatia: mettersi nei panni dell’altro per evitare che quel “mai” diventi la nostra realtà quotidiana.

Riconoscere la “nostalgia del presente” è il primo passo per curarla. Gabo ci regala le parole per descrivere il nostro dolore, e nel farlo, ci indica la via d’uscita: tornare a parlarci, tornare a toccarci, tornare a essere presenti a noi stessi e agli altri.

In definitiva, Márquez non ci vuole solo rattristare: ci vuole scuotere. Ci insegna che l’amore e l’amicizia richiedono coraggio: il coraggio di essere vulnerabili, di abbassare le difese e di accorciare quelle distanze invisibili prima che diventino incolmabili.

Cosa ci insegna questa frase

Viviamo in un’epoca di “vicinanze digitali”. Siamo costantemente connessi, seguiamo le vite degli altri attraverso storie di pochi secondi, commentiamo, mettiamo like. Eppure, mai come oggi, il rischio descritto da Márquez è attuale. Quante volte, durante una cena, siamo seduti accanto a un amico, a un partner o a un genitore, ma siamo altrove, persi nello schermo di uno smartphone?

L’insegnamento di Márquez è un invito brutale e bellissimo alla consapevolezza. Ci avverte che il legame con l’altro non è un dato acquisito una volta per tutte, ma un fuoco che va alimentato costantemente. Se smettiamo di ascoltare, di guardare negli occhi, di cercare l’anima di chi ci sta accanto, creiamo quel vuoto pneumatico dove nasce la nostalgia del presente. Ci insegna che non basta occupare lo stesso spazio per essere insieme.

Leggere Márquez oggi significa fare un atto di resistenza contro l’indifferenza. Questa sua frase ci insegna che la cultura e la lettura possono essere strumenti di educazione sentimentale; ci aiuta a dare un nome a quel senso di disagio che proviamo quando sentiamo che un rapporto si sta sfilacciando.