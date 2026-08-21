La frase di Cesare Pavese sul coraggio di saper cominciare per trovare la vera gioia di vivere

“L’unica gioia al mondo è cominciare”: la frase di Cesare Pavese sul coraggio di superare la paura e ritrovare la vera felicità nella vita.

C’è una frase di Cesare Pavese che racchiude in poche righe il senso più autentico del nostro stare al mondo: una riflessione capace di darci la forza di iniziare — o ricominciare — per poter ritrovare la gioia di vivere.

Succede spesso di avvertire una sottile urgenza interiore, una spinta a fermarci per capire dove stiamo andando e cosa vogliamo davvero. Che si tratti di buttarsi in una nuova relazione o in un’avventura lavorativa, di dare forma a un progetto chiuso nel cassetto, di coltivare nuove amicizie o di riaprire il cuore dopo una delusione, di fronte all’incertezza del futuro la tentazione più comune è quella di rifugiarsi nella propria zona di comfort.

Allo stesso modo, può accadere che tappe o legami importanti della nostra vita giungano al termine, lasciandoci spiazzati quando viene meno quella tranquillità e quel senso di protezione tipici della routine a cui eravamo abituati. La paura del fallimento e il peso dell’abitudine generano così una forma sottile di paralisi emotiva: ci percepiamo al sicuro, ma in realtà stiamo solo rinunciando a vivere.

È in una pagina del suo diario datata 23 novembre 1937, poi pubblicata nel volume postumo Il mestiere di vivere, che lo scrittore condivide una confessione intima di straordinaria modernità. Pavese ci suggerisce come la vera felicità non nasca dal raggiungere un traguardo o da una ricerca superficiale di novità, ma dalla capacità interiore di mantenersi aperti al cambiamento e di compiere quel primo, decisivo passo:

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. Quando manca questo senso – prigione, malattia, abitudine, stupidità –, si vorrebbe morire. È per questo che quando una situazione dolorosa si riproduca identica – appaia identica – nulla ne vince l’orrore.

Il mestiere di vivere: il diario autobiografico di un grande genio della letteratura

Pubblicato per la prima volta nel 1952 da Einaudi – a due anni dalla scomparsa dell’autore, a cura di Italo Calvino, Massimo Mila e Natalia Ginzburg -, Il mestiere di vivere è considerato uno tra i capolavori più nitidi e toccanti della letteratura confessionale del Novecento.

Iniziato nell’ottobre del 1935 durante il confino politico e continuato fino al 18 agosto 1950 (pochi giorni prima del suicidio), il diario rappresenta una vera e propria autobiografia in forma di appunti frammentari. Guardando a modelli illustri come lo Zibaldone di Giacomo Leopardi e il Secretum di Francesco Petrarca, Pavese trasforma queste pagine in un laboratorio intimo e in un colloquio costante con se stesso.

Lo scrittore vi annota, giorno dopo giorno, pensieri, aforismi, riflessioni sulla creazione letteraria e impietose analisi delle proprie fragilità. L’opera si presenta come una vera e propria “psicoanalisi letteraria”: un testo in cui l’autore affronta la solitudine, la disperata ricerca dell’amore, la trappola della routine e la costante presenza del dolore, rivelando la quotidiana fatica di imparare a stare al mondo.

Il 1937: il coraggio di ricominciare dopo la tempesta

Per comprendere l’energia e la lucidità che animano la celebre pagina del 23 novembre 1937, bisogna collocarla nel momento in cui Pavese la scrive. Lo scrittore ha ventinove anni e sta cercando di ricostruire la propria vita dopo un periodo drammatico. È rientrato a Torino da pochi mesi, dopo aver scontato la condanna al confino politico a Brancaleone Calabro inflittagli dal regime fascista, una pena affrontata anche per proteggere l’attivista Tina Pizzardo, la donna di cui è profondamente innamorato.

Al suo ritorno, ad attenderlo non c’è il riscatto sperato, ma una scoperta che gli spezza il cuore: Tina si è sposata con un altro. Schiacciato contemporaneamente dall’isolamento politico, dal crollo delle sue certezze sentimentali e dal timore dell’incompiutezza, Pavese si ritrova smarrito.

È proprio di fronte alle macerie di questo doppio fallimento che nasce la sua reazione più alta: comprendere che l’unico modo per non farsi annientare dalla rassegnazione, dalla stasi o dall’abitudine è rivendicare il valore supremo del “cominciare”. La sua non è una gioia facile o spensierata, ma un atto di resistenza vitale per continuare a vivere.

La forza vitale di “cominciare, sempre, ad ogni istante”

Cesare Pavese, nel prosieguo della celebre annotazione del 23 novembre 1937, compie uno scavo concettuale straordinariamente rigoroso, avvertendo la necessità di sgombrare il campo da qualsiasi fraintendimento edonistico o superficiale.

Lo scrittore specifica subito che la sua esaltazione del “cominciare” non equivale affatto a un elogio della vita da viveur, intesa come costante rincorsa di novità effimere, piaceri passeggeri e distrazioni sregolate.

Con una lucidità quasi paradossale per il senso comune, Pavese sembra indicare come vi sia infinitamente più abitudine, meccanicità e conformismo nel collezionare avventure occasionali che nel sostenere un impegno duraturo e profondo, come un buon matrimonio o una scelta di vita definitiva.

La novità esteriore cercata per il gusto dell’evasione non è un reale inizio, ma soltanto una maschera sotto cui si nasconde la più pervasiva delle routine.

Per lo scrittore torinese, il vero nucleo etico dell’esistenza risiede in un imperativo spietato quanto salvifico: l’obbligo di buttarsi a capofitto nella realtà, accettando preventivamente la fatica, la vulnerabilità e l’inevitabile sofferenza che ne derivano.

Pavese interpreta senza appello il meccanismo di difesa descritto con il verbo inglese to shrink, il rannicchiarsi, il ritrarsi timoroso, il coltivare una “riserva mentale” che impedisce di donarsi o di rischiare fino in fondo. Sostrarsi al peso delle decisioni per paura di farsi male non protegge l’individuo, ma lo condanna a una forma di atrofia emotiva.

È immensamente preferibile soffrire per aver avuto l’audacia di “fare sul serio”, piuttosto che preservarsi intatti in un’immobilità sterile che ha tutto il sapore della sconfitta.

Questa distinzione svela la straordinaria modernità filosofica del pensiero pavesiano, capace di smascherare l’illusione contemporanea che confonde la fuga dalle responsabilità con la vera libertà. Il continuo cambiare rotta, il rifiuto di mettere radici o la paura di impegnarsi in un progetto concreto si rivelano per ciò che sono realmente: una sottile strategia di autodifesa.

La costante ricerca di “vie d’uscita” non è un segno di vitalità, ma una barriera eretta contro il rischio del fallimento e del dolore. Per Pavese, la libertà autentica non consiste nel non scegliere mai per mantenere aperte tutte le possibilità, ma nel coraggio di compiere una scelta reale e di sostenerne le conseguenze con dignità.

In questo quadro si inserisce la viscerale avversione dell’autore per la “ripetizione identica” del dolore e per l’abitudine, che egli colloca sullo stesso drammatico piano della prigione e della malattia. L’orrore supremo per l’essere umano non è la sofferenza accidentale, ma la sensazione di essere bloccati in un circolo vizioso in cui gli stessi errori, le stesse dinamiche e le medesime frustrazioni si riproducono all’infinito senza possibilità di evoluzione.

Scegliere di “cominciare, sempre, ad ogni istante” diventa così un radicale atto di liberazione e di igiene mentale: significa spezzare la catena della coazione a ripetere, rinunciare alle difese che ci pietrificano nel passato e rivendicare, ad ogni singolo risveglio, la possibilità di riscrivere il proprio rapporto con il mondo.

Il coraggio di cominciare nutre la gioia e la felicità

Per cogliere la portata rivoluzionaria di questa riflessione, occorre penetrare la struttura concettuale con cui Pavese costruisce la sua idea di rinascita, osservando da vicino le parole sceltissime che la compongono.

Quando lo scrittore afferma che l’unica gioia al mondo è cominciare, non usa il termine “gioia” in modo ingenuo o spensierato. Pavese rifiuta di identificare la felicità con il raggiungimento di un traguardo o con la nostalgia di un passato idilliaco.

La meta porta con sé la fine della spinta e l’immobilità della conclusione, mentre il ricordo appartiene a qualcosa che si è già spento. La gioia pura, al contrario, risiede esclusivamente nello slancio iniziale: è quell’energia primordiale che si sprigiona nel momento esatto in cui ci autorizziamo a rimettere in moto la nostra vita e l’orizzonte torna a spalancarsi sulle possibilità dell’avvenire.

La vera svolta concettuale si compie tuttavia nel passaggio successivo, dove lo scrittore definisce il vivere come un cominciare continuo, da attuare sempre e ad ogni istante. L’accoppiata di questi due avverbi cancella l’idea che l’inizio sia un evento raro, eccezionale o legato a tappe simboliche del calendario.

Cominciare diventa un’attitudine psicologica quotidiana, un esercizio costante di presenza e di libertà interiore. Significa riconoscere che ogni singolo secondo della nostra giornata possiede il potere intatto di azzerare la stasi, spezzare la rassegnazione e riscrivere il nostro atteggiamento verso la realtà, indipendentemente da quello che è successo un attimo prima.

Nella seconda parte del frammento, Pavese traccia una vera e propria mappa dei grandi nemici dell’esistenza, affiancando due condizioni tragicamente subite come la prigione e la malattia a due atteggiamenti dello spirito come l’abitudine e la stupidità.

Mettendo la routine passiva e la pigrizia mentale sullo stesso piano della reclusione e della sofferenza fisica, lo scrittore lancia una condanna spietata. L’abitudine e l’ottusità non sono banali difetti caratteriali, ma vere e proprie malattie dell’anima che tolgono l’aria e prosciugano il senso del vivere, fino a trasformare l’esistenza in una gabbia invisibile che fa desiderare la fine di tutto.

L’analisi della frase di Cesare Pavese si chiude toccando il punto più profondo e cupo della psicologia pavesiana: la definizione dell’orrore supremo, che nasce quando una situazione dolorosa si riproduce identica. Per lo scrittore, la sofferenza più devastante per l’essere umano non è la ferita accidentale, ma la coazione a ripetere, ossia quella sensazione angosciante di rimanere intrappolati in un circolo vizioso in cui gli stessi errori, le stesse dinamiche e le medesime delusioni si ripresentano all’infinito.

La citazione di Cesare Pavese si rivela così un potente manifesto di liberazione personale: compiere quel primo passo, accettare il rischio del nuovo e trovare il coraggio di iniziare rappresenta l’unico antidoto capace di spezzare la catena del passato e restituirci il sapore autentico della vita.

La grande lezione di Cesare Pavese per la nostra vita

La lezione che Cesare Pavese ci consegna attraverso questa pagina intensa e purissima va ben oltre il valore strettamente letterario o storiografico: è un monito d’amore per la vita, una vera e propria chiamata alle armi esistenziale che ci sprona ad abbandonare la posizione di spettatori rassegnati per tornare a essere i soli, autentici protagonisti del nostro destino.

Nella società contemporanea, dominata dall’ansia della prestazione e dal terrore del fallimento, rimaniamo spesso prigionieri delle nostre sventure o delle nostre scelte sbagliate, arrivando a credere che le ferite subite, i rifiuti incassati o le storie giunte al capolinea debbano definire per sempre la nostra identità. Ci adagiamo così nella nostalgia sterile di ciò che è stato o nella paralisi preventiva di ciò che potrebbe non andare come sperato, lasciando che il tempo scivoli via in una forma sottile e anestetizzante di rassegnazione.

Eppure, lo scavo interiore custodito nel diario dello scrittore torinese ci dimostra che il valore dell’esistenza non si misura affatto dai traguardi definitivi che riusciamo a collezionare, né dalle macerie che ci lasciiamo alle spalle lungo il cammino, ma dalla costante, inesauribile disponibilità del nostro cuore a rimettersi in viaggio. Scegliere di cominciare – che si tratti di intrecciare un nuovo legame, di reinventarsi in ambito professionale, di rispolverare un’antica passione o semplicemente di cambiare lo sguardo con cui osserviamo noi stessi – costituisce un atto di coraggio puro e rivoluzionario.

L’eredità più profonda che Pavese ci affida sta nell’imparare a smettere di ritiraci, rifiutando quel riflesso condizionato di ritrarsi e rannicchiarsi al sicuro dentro il recinto rassicurante ma soffocante delle nostre abitudini.

Il filosofo e il poeta ci spingono a tornare ad abbracciare la realtà in tutta la sua complessità: accettando il rischio del dolore e l’eventualità dello sbaglio pur di non rinunciare all’unica vera forma di felicità concessa all’essere umano. Finché saremo capaci di compiere quel primo, decisivo passo verso l’ignoto, reclamando ogni giorno il nostro diritto di iniziare, non saremo mai davvero sconfitti.