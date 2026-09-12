Una frase di Battisti e Mogol sull’ineffabile mistero dei sentimenti

Con “Emozioni”, Battisti e Mogol raccontano l’incanto dei sentimenti puri: una riflessione sul valore del sentire oltre ogni logica e razionalità.

Nel patrimonio sterminato della musica d’autore italiana, poche collaborazioni hanno saputo scandagliare l’animo umano con la precisione clinica e al contempo la delicatezza poetica del sodalizio tra Lucio Battisti e Giulio Rapetti, in arte Mogol. Tra le pieghe di una produzione che ha ridefinito il concetto stesso di canzone pop, esiste un brano fondamentale che nel 1970 ha segnato un punto di non ritorno: Emozioni.

È all’interno di questa composizione monumentale che si colloca una delle frasi più emblematiche, cantate e riflesse di sempre:

“Capire tu non puoi / Tu chiamale se vuoi / Emozioni”.

Oltre ad essere il culmine lirico del brano, questa frase rappresenta di un manifesto concettuale e filosofico che difende il diritto di sentire prima ancora di spiegare, collocando il sentimento umano in uno spazio sacro al riparo da ogni tentativo di razionalizzazione o giudizio.

L’impossibilità di spiegare ciò che si vive

Per cogliere la profonda portata di questi versi, occorre analizzare la struttura stessa dell’affermazione. Mogol sceglie di aprire il ritornello con una dichiarazione di resa razionale: “Capire tu non puoi”. In un mondo abituato a voler etichettare, analizzare e incasellare ogni manifestazione del pensiero, la canzone ci ricorda che l’esperienza emotiva più autentica sfugge per sua natura alle briglie della logica.

L’interlocutore a cui il testo si rivolge, che può essere l’amato, la società o persino una parte rigida di noi stessi, non ha i mezzi concettuali per cogliere appieno la complessità di ciò che sta accadendo nell’animo dell’autore. Da qui l’invito, quasi rassegnato ma intriso di grande dignità: “Tu chiamale se vuoi emozioni”. L’uso della parola “emozioni” non viene proposto come una definizione esaustiva, bensì come un’etichetta di comodo, un compromesso linguistico per provare a dare un nome a qualcosa di infinitamente più vasto, viscerale e inafferrabile.

La poesia del quotidiano e la paura del tempo

Il verso si erge come sintesi ideale di un testo intessuto di immagini fulgide e contrastanti. Prima di giungere a quella celebre chiusa, Mogol dipinge quadri di una potenza visiva impressionante: il gesto estremo e simbolico di “guidare a fari spenti nella notte”, la contemplazione solitaria di “seguire con gli occhi un airone sopra il fiume”, fino alla malinconia sottile del “ricoprire di terra una verde foglia”.

Sono frammenti di vita in cui la solitudine si intreccia con il desiderio di fusione con la natura ed l’esistenziale consapevolezza della caducità del tempo. C’è il terrore della perdita, la nostalgia preventiva per qualcosa che sta finendo proprio mentre lo si vive (“stringere le mani per fermare qualcosa che / è finito com’è cominciato”), ma anche lo stupore incontaminato di scoprirsi parte di un tutto (“ritrovarsi a pensare che siamo le stesse cose”). L’emozione di cui canta Battisti nasce proprio da questo cortocircuito: la simultanea presenza di gioia devastante e struggente fragilità.

Un antidoto al cinismo dell’epoca iper-razionale

A distanza di oltre mezzo secolo dalla sua prima incisione, questa lezione risuona oggi con un’urgenza ancora più spiccata. La società contemporanea, dominata dall’iper-connessione, dalla necessità di sovrastruttura e dalla tendenza a concettualizzare ogni aspetto dell’esistenza attraverso metriche e algoritmi, ci spinge costantemente verso la razionalizzazione del vissuto. Siamo spesso incoraggiati a nascondere le vulnerabilità, ad analizzare a freddo le dinamiche affettive o a spettacolarizzarle per un pubblico esterno.

Riascoltare Battisti che dichiara la superiorità dell’esperienza sentita rispetto alla comprensione intellettuale significa ritrovare uno spazio di autenticità. Il brano ci autorizza a vivere stati d’animo complessi, contraddittori e persino spaventosi senza il dovere di doverli giustificare o tradurre in spiegazioni logiche. Ci insegna che il valore di un momento vissuto non risiede nella sua intelligibilità esterna, ma nella profondità dell’impronta che lascia dentro di noi.

L’esplosione musicale del non detto

Questa tensione tra il limite delle parole e la vastità dei sentimenti trova la sua massima espressione nell’architettura musicale ideata da Lucio Battisti. Il pezzo parte in modo sommesso, quasi sussurrato, sorretto da una chitarra acustica essenziale che riproduce l’intimità di un confessionale. La voce di Battisti, asciutta e volutamente imperfetta, regala un senso di spogliazione e immediatezza.

Ma è proprio nell’avvicinarsi al ritornello che la struttura armonica si dilata. L’ingresso degli archi e il crescendo ritmico accompagnano la voce che si spinge verso note alte, graffiate, quasi gridate. È l’incarnazione sonora dell’emozione che rompe la diga del pudore. La musica fa esattamente ciò che la parola scritta ammette di non poter fare da sola: trasporta l’ascoltatore all’interno di quell’uragano emotivo, facendoglielo percepire sulla pelle.