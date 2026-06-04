Una frase di Edgar Watson Howe sulla precarietà delle certezze

Con questa affermazione tanto breve quanto incisiva, lo scrittore statunitense Edgar Watson Howe esprime una delle verità più profonde e universali dell’esperienza umana. La frase, tratta dalla raccolta Country Town Sayings, contiene infatti una riflessione che riguarda il nostro rapporto con il futuro, con la conoscenza e con le decisioni quotidiane. A prima vista essa…

Con questa affermazione tanto breve quanto incisiva, lo scrittore statunitense Edgar Watson Howe esprime una delle verità più profonde e universali dell’esperienza umana. La frase, tratta dalla raccolta Country Town Sayings, contiene infatti una riflessione che riguarda il nostro rapporto con il futuro, con la conoscenza e con le decisioni quotidiane. A prima vista essa può apparire come un paradosso: come può una probabilità, che per definizione implica incertezza, diventare una certezza? Eppure proprio in questa apparente contraddizione si nasconde una grande lezione di saggezza.

«Una probabilità ragionevole è la sola certezza.»

Edgar Watson Howe e il paradosso delle certezze

L’essere umano ha sempre cercato la sicurezza. Fin dall’antichità, uomini e donne hanno tentato di prevedere il futuro, di controllare gli eventi e di ridurre il margine dell’imprevisto. La ricerca della certezza accompagna la storia delle civiltà: si manifesta nella religione, nella filosofia, nella scienza, nell’economia e perfino nelle relazioni personali. Desideriamo sapere che cosa accadrà domani, vorremmo poter anticipare le conseguenze delle nostre scelte e spesso soffriamo proprio perché il futuro rimane incerto.

La riflessione di Howe parte invece da un presupposto diverso: la certezza assoluta è quasi sempre irraggiungibile. Nella maggior parte delle situazioni umane non disponiamo di verità definitive, ma soltanto di indizi, dati, esperienze e valutazioni che ci consentono di formulare previsioni più o meno attendibili. La nostra esistenza si svolge quindi all’interno di un universo di probabilità.

Pensiamo alle decisioni più importanti della vita. Nessuno può sapere con assoluta sicurezza se un percorso di studi sarà quello giusto, se una scelta professionale porterà al successo, se una relazione affettiva durerà nel tempo. Possiamo raccogliere informazioni, riflettere, valutare i pro e i contro, ma alla fine dobbiamo agire sulla base di una probabilità ragionevole. È proprio questa probabilità, secondo Howe, a rappresentare l’unica vera certezza disponibile.

La frase assume un significato ancora più interessante se considerata alla luce della modernità. Oggi viviamo in una società che spesso promette sicurezza e controllo. Le statistiche, gli algoritmi, le previsioni economiche e le tecnologie avanzate sembrano offrirci strumenti sempre più sofisticati per anticipare il futuro. Tuttavia ogni crisi economica, ogni evento naturale imprevisto, ogni trasformazione sociale improvvisa ci ricorda quanto sia fragile la nostra capacità di previsione.

E se il COVID avesse esasperato il tutto?

La pandemia globale degli ultimi anni, ad esempio, ha mostrato con chiarezza quanto il mondo possa essere vulnerabile all’imprevisto. Molte convinzioni considerate solide sono state messe in discussione in poche settimane. Situazioni analoghe si sono verificate più volte nella storia: guerre, rivoluzioni, scoperte scientifiche e cambiamenti culturali hanno spesso modificato radicalmente scenari che sembravano stabili.

In questo contesto, la frase di Howe appare come un invito al realismo. Non si tratta di una visione pessimistica, bensì di una forma di saggezza fondata sull’accettazione della complessità del reale. Chi pretende certezze assolute rischia infatti di rimanere deluso. Chi invece accetta il carattere probabilistico dell’esistenza sviluppa una maggiore capacità di adattamento.

La nozione di “probabilità ragionevole” è particolarmente importante. Howe non parla di una probabilità qualsiasi, ma di una probabilità fondata sulla ragione. Questo significa che non dobbiamo affidarci al caso o all’istinto cieco, bensì valutare attentamente gli elementi disponibili. La ragione non elimina l’incertezza, ma permette di gestirla nel modo migliore possibile.

In questo senso la citazione possiede anche una dimensione etica. Le decisioni responsabili non nascono dalla presunzione di conoscere tutto, ma dalla capacità di agire pur sapendo che non esistono garanzie assolute. Un buon medico formula diagnosi sulla base delle conoscenze disponibili; un giudice valuta le prove per giungere a una conclusione ragionevole; uno scienziato costruisce teorie che rimangono aperte a future verifiche. In tutti questi casi la certezza assoluta è sostituita da un grado elevato di probabilità.

La riflessione di Howe richiama inoltre una lunga tradizione filosofica. Molti pensatori hanno sostenuto che la conoscenza umana è inevitabilmente limitata. La realtà è troppo complessa perché possa essere compresa completamente da una singola prospettiva. Di conseguenza, la saggezza consiste spesso nel riconoscere i limiti del proprio sapere.

Questa consapevolezza non deve essere interpretata come una rinuncia alla verità. Al contrario, essa rappresenta una forma di umiltà intellettuale. Chi accetta l’esistenza dell’incertezza continua a cercare risposte, ma evita di trasformare le proprie convinzioni in dogmi assoluti. In questo modo rimane aperto al dialogo, alla correzione e all’apprendimento.

Anche nelle relazioni umane la frase di Howe trova una significativa applicazione. Spesso le incomprensioni nascono dalla convinzione di possedere la verità assoluta su una persona o su una situazione. In realtà ogni individuo è più complesso di quanto appaia e ogni rapporto contiene elementi che sfuggono a una comprensione completa. Accettare una certa dose di incertezza significa anche sviluppare maggiore tolleranza e capacità di ascolto.

Dal punto di vista psicologico, inoltre, l’accettazione dell’incertezza può diventare una fonte di serenità. Molte ansie derivano dal desiderio di controllare tutto ciò che ci accade. Tuttavia la vita non offre mai garanzie complete. Imparare a convivere con il margine dell’imprevedibile permette di affrontare il futuro con maggiore equilibrio. Non significa diventare passivi, ma riconoscere che esistono aspetti della realtà che sfuggono al nostro controllo.

La forza della citazione di Howe risiede proprio nella sua apparente semplicità. In poche parole lo scrittore riesce a esprimere una verità che riguarda ogni essere umano: la nostra esistenza si svolge tra possibilità e probabilità, non tra certezze assolute. Le decisioni più importanti vengono prese sulla base di informazioni incomplete, eppure questo non impedisce di vivere, progettare e costruire il futuro.

Anzi, proprio questa condizione rende l’esistenza dinamica e aperta. Se tutto fosse già certo e prevedibile, non esisterebbero la scoperta, la sorpresa, la speranza e la creatività. Una parte del fascino della vita deriva dal fatto che il futuro non è completamente scritto.

La frase «Una probabilità ragionevole è la sola certezza» rappresenta una lezione di realismo e di saggezza. Edgar Watson Howe ci invita a riconoscere che la certezza assoluta appartiene raramente all’esperienza umana e che le nostre scelte si fondano quasi sempre su valutazioni probabilistiche. Accettare questa realtà non significa arrendersi all’incertezza, ma imparare a convivere con essa in modo maturo e consapevole. In un mondo che cambia continuamente e che spesso sfugge alle nostre previsioni, la capacità di ragionare in termini di probabilità si rivela forse una delle forme più autentiche di intelligenza e di equilibrio.