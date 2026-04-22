Una frase di Edgar Degas sul valore della precisione

La riflessione di Edgar Degas tratta da Lettere a Bartholomé, rappresenta una dichiarazione di poetica tanto semplice quanto radicale. In queste poche parole si condensa una visione dell’arte che rifiuta l’improvvisazione come principio creativo e abbraccia invece la disciplina, la ripetizione e il controllo assoluto del gesto artistico. “Bisogna rifare dieci volte, cento volte lo…

La riflessione di Edgar Degas tratta da Lettere a Bartholomé, rappresenta una dichiarazione di poetica tanto semplice quanto radicale. In queste poche parole si condensa una visione dell’arte che rifiuta l’improvvisazione come principio creativo e abbraccia invece la disciplina, la ripetizione e il controllo assoluto del gesto artistico.

“Bisogna rifare dieci volte, cento volte lo stesso soggetto. Niente, in arte, deve sembrare dovuto al caso”

La precisione per Edgar Degas

A prima vista, tale affermazione potrebbe sembrare in contrasto con l’immagine diffusa degli artisti impressionisti, spesso associati alla spontaneità, alla pittura “en plein air” e alla cattura immediata dell’istante. Tuttavia, Degas si distingue profondamente all’interno di questo movimento. Pur condividendo con gli impressionisti l’interesse per la vita moderna e per la luce, egli si distacca dalla loro apparente immediatezza per privilegiare un metodo rigoroso, quasi ossessivo, fondato sullo studio e sulla reiterazione.

Il cuore della citazione risiede nell’idea della ripetizione. “Rifare dieci volte, cento volte lo stesso soggetto” non significa semplicemente copiare o replicare, ma piuttosto scavare progressivamente nella realtà, penetrarla, comprenderne le strutture profonde. Ogni nuova versione di un soggetto non è una semplice variazione, ma un tentativo di avvicinarsi sempre di più a una verità artistica che non si lascia cogliere al primo sguardo. In questo senso, la ripetizione diventa uno strumento conoscitivo: attraverso di essa, l’artista affina lo sguardo, corregge gli errori, elimina il superfluo.

Questa concezione richiama una tradizione ben più antica, che risale almeno al Rinascimento, quando l’arte era considerata una disciplina fondata sul disegno, sullo studio anatomico e sulla prospettiva. Degas, pur vivendo in un’epoca di grandi trasformazioni artistiche, sembra recuperare questo rigore classico, opponendosi all’idea romantica dell’ispirazione improvvisa. Per lui, il genio non è un lampo, ma un lavoro paziente e continuo.

Il secondo elemento fondamentale della citazione è il rifiuto del caso. “Niente, in arte, deve sembrare dovuto al caso”: questa affermazione implica una concezione dell’opera d’arte come costruzione deliberata, in cui ogni dettaglio è il risultato di una scelta consapevole. Anche ciò che appare spontaneo deve essere in realtà il frutto di un lungo processo di elaborazione. In altre parole, l’arte deve simulare la naturalezza, ma non può mai essere veramente casuale.

Questa idea si riflette chiaramente nelle opere di Degas, in particolare nei suoi celebri dipinti di ballerine. A uno sguardo superficiale, queste scene sembrano catturare momenti fugaci, pose colte di sfuggita, gesti spontanei. Ma in realtà, esse sono il risultato di un attento studio della composizione, della luce e del movimento. Degas realizzava numerosi schizzi preparatori, osservava a lungo i suoi soggetti e rielaborava le immagini in studio, lontano dalla scena reale. La spontaneità che emerge dalle sue opere è dunque un effetto costruito, non un dato immediato.

Questa tensione tra naturalezza apparente e costruzione rigorosa è uno degli aspetti più affascinanti della poetica di Degas. Essa solleva una questione fondamentale: che cos’è davvero la verità in arte? È ciò che appare immediatamente autentico, oppure ciò che è stato costruito con maggiore consapevolezza? Degas sembra suggerire che la vera autenticità non risiede nell’immediatezza, ma nella profondità del lavoro artistico.

Inoltre, la sua riflessione può essere estesa oltre il campo dell’arte visiva. L’idea che nulla debba essere lasciato al caso e che ogni risultato significativo richieda un lungo processo di perfezionamento è valida in molti ambiti della creatività e della conoscenza. Che si tratti di scrittura, musica o ricerca scientifica, il principio rimane lo stesso: la qualità nasce dalla ripetizione, dall’errore e dalla correzione.

Tuttavia, è importante non interpretare questa posizione in modo rigidamente meccanicistico. Degas non nega l’importanza dell’intuizione o della sensibilità; piuttosto, egli insiste sul fatto che queste qualità devono essere disciplinate. L’arte non è una semplice espressione spontanea, ma una forma di pensiero che richiede controllo e consapevolezza. In questo senso, la sua visione si avvicina a quella di altri grandi maestri che hanno sottolineato il ruolo della tecnica come fondamento della libertà espressiva.

Edgar Degas e il rapporto tra artista e spettatore

Infine, la citazione invita a riflettere sul rapporto tra artista e spettatore. Se nulla deve sembrare casuale, allora l’opera d’arte è anche una forma di comunicazione intenzionale, in cui ogni elemento è pensato per produrre un determinato effetto. L’artista guida lo sguardo dello spettatore, costruisce un percorso visivo e emotivo. La casualità, se presente, rischierebbe di compromettere questa comunicazione, introducendo elementi di ambiguità non controllata.

Le parole di Degas offrono una lezione ancora attuale: l’arte non è il regno dell’improvvisazione, ma della disciplina. Rifare, correggere, perfezionare: questi sono i verbi che definiscono il lavoro artistico. E proprio in questa tensione tra rigore e sensibilità, tra costruzione e apparente spontaneità, si trova il segreto della sua grandezza.