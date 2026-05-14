Una frase di Dino Buzzati sulla ricerca della felicità

La citazione di Dino Buzzati tratta dal romanzo Un amore racchiude una riflessione intensa e profondamente umana sul desiderio, sull’amore e sul bisogno di felicità. In questa frase apparentemente semplice si nasconde infatti uno dei grandi temi della letteratura di Buzzati: la fragilità dell’essere umano di fronte alle emozioni più forti e il potere che…

La citazione di Dino Buzzati tratta dal romanzo Un amore racchiude una riflessione intensa e profondamente umana sul desiderio, sull’amore e sul bisogno di felicità. In questa frase apparentemente semplice si nasconde infatti uno dei grandi temi della letteratura di Buzzati: la fragilità dell’essere umano di fronte alle emozioni più forti e il potere che certi sentimenti esercitano sulla ragione.

«La consolazione, la felicità era tale che il modo di raggiungerla non aveva più alcuna importanza»

Dino Buzzati oltre i racconti

Il romanzo Un amore, pubblicato nel 1963, racconta la storia di Antonio Dorigo, un uomo maturo che si innamora ossessivamente di una giovane ragazza, Laide. Attraverso questa relazione inquieta e tormentata, Buzzati esplora il desiderio, la dipendenza affettiva, la solitudine e la disperata ricerca di una felicità che spesso appare irraggiungibile. La frase citata sintetizza perfettamente uno dei nodi centrali dell’opera: quando il bisogno di consolazione diventa assoluto, i mezzi attraverso cui si cerca di ottenerla perdono importanza.



La parola “consolazione” è fondamentale. Non si parla soltanto di felicità nel senso superficiale del termine, ma di qualcosa di più profondo: un sollievo dal vuoto, dalla malinconia, dalla solitudine. La consolazione è ciò che calma il dolore interiore. È una forma di tregua emotiva.

Buzzati mostra così una verità molto umana: spesso gli esseri umani non cercano semplicemente il piacere, ma cercano qualcosa che li faccia sentire meno soli, meno fragili, meno smarriti. La felicità, in questo senso, non è soltanto gioia; è anche riparo dall’angoscia.

La seconda parte della frase è ancora più significativa:

«il modo di raggiungerla non aveva più alcuna importanza»

Qui emerge un elemento quasi pericoloso. Quando il desiderio di felicità diventa troppo intenso, la persona può smettere di interrogarsi sui mezzi con cui cerca di ottenerla. Conta soltanto il risultato finale: raggiungere quella sensazione di consolazione.

In questa riflessione c’è qualcosa di profondamente ambiguo. Da una parte, la frase esprime la forza irresistibile del desiderio umano di felicità; dall’altra, lascia intuire il rischio di perdere lucidità e misura. Quando si è dominati dal bisogno emotivo, si può arrivare a giustificare comportamenti che normalmente apparirebbero irrazionali o persino umilianti.

Nel personaggio di Antonio Dorigo questo meccanismo è evidente. L’uomo è disposto a sopportare dubbi, sofferenze, gelosie e umiliazioni pur di continuare a inseguire quella felicità intermittente che la relazione con Laide sembra promettergli. Non importa quanto il percorso sia tormentato: ciò che conta è l’attimo di consolazione che ogni tanto riesce a raggiungere.

La frase di Buzzati descrive dunque uno stato psicologico molto preciso: il momento in cui il bisogno emotivo supera il controllo razionale. È una situazione che riguarda non soltanto l’amore, ma molti aspetti dell’esistenza umana.

Gli esseri umani spesso inseguono qualcosa che promette felicità senza interrogarsi troppo sulle conseguenze. Può trattarsi di un amore, di un’ambizione, di un sogno, di una dipendenza affettiva o persino materiale. Quando il desiderio diventa assoluto, il percorso passa in secondo piano.



La grandezza di Buzzati sta nel raccontare tutto questo senza giudicare apertamente i suoi personaggi. Lo scrittore osserva con lucidità e insieme con compassione la debolezza umana. Antonio Dorigo non è ridicolo: è profondamente umano nella sua fragilità.



La citazione rivela anche un’altra verità importante: la felicità, soprattutto quando è rara o incerta, assume un valore enorme. Chi vive un senso di vuoto interiore può aggrapparsi disperatamente anche a piccole forme di consolazione. In quei momenti, il semplice fatto di sentirsi vivi, desiderati o amati sembra sufficiente a cancellare ogni dubbio.

Buzzati riesce a rappresentare molto bene questa sproporzione emotiva. La felicità non viene descritta come stabile e serena, ma come qualcosa di improvviso e quasi febbrile. Proprio perché fragile, acquista un potere ancora maggiore.

Nel romanzo emerge continuamente il contrasto tra lucidità e desiderio. Antonio comprende spesso l’assurdità della propria situazione, ma non riesce a liberarsene. La ragione vede il pericolo, ma il bisogno di consolazione è più forte.

Questo conflitto appartiene a gran parte della letteratura moderna. Molti personaggi del Novecento vivono infatti una tensione continua tra ciò che sanno e ciò che desiderano. Buzzati racconta magnificamente questa divisione interiore.

La frase contiene inoltre una riflessione implicita sul rapporto tra felicità e morale. Se il modo di raggiungere la felicità “non ha più alcuna importanza”, allora viene meno anche la valutazione etica dei comportamenti. È una dinamica pericolosa ma profondamente umana. Quando una persona soffre intensamente, può arrivare a considerare secondari principi, dignità o razionalità pur di ottenere sollievo.

Questa idea rende la citazione molto moderna. La società contemporanea spesso invita gli individui a cercare continuamente la felicità, il benessere, la soddisfazione personale. Tuttavia non sempre ci si interroga sui mezzi utilizzati per raggiungerli. Il rischio è che il bisogno di sentirsi bene diventi più importante della consapevolezza morale o emotiva.

Buzzati, con la sua sensibilità inquieta, aveva compreso profondamente la fragilità dell’animo umano. Nelle sue opere ritorna spesso il tema dell’attesa, del desiderio irraggiungibile, della paura del vuoto. Anche in Un amore il sentimento amoroso non appare mai come una condizione pacifica e rassicurante. È piuttosto una forza destabilizzante, capace di alterare la percezione della realtà.



La parola “consolazione” suggerisce inoltre che il protagonista viva una mancanza profonda già prima dell’amore. La relazione con Laide non crea il vuoto: semmai lo rivela. L’amore diventa allora il tentativo di colmare una solitudine precedente.

Questa dimensione rende il romanzo molto più complesso di una semplice storia sentimentale. Buzzati parla della condizione umana, della paura di invecchiare, del bisogno disperato di sentirsi ancora vivi e desiderati.

La frase può essere letta anche in chiave universale. Tutti gli esseri umani, almeno una volta nella vita, sperimentano situazioni in cui la felicità sembra così preziosa da far dimenticare ogni altra considerazione. In quei momenti si comprende quanto il bisogno emotivo possa essere potente.

Eppure la citazione contiene anche una sottile malinconia. Se il modo di raggiungere la felicità non conta più, significa forse che quella felicità è diventata fragile, assoluta, quasi ossessiva. La vera serenità probabilmente non richiederebbe una rinuncia così totale alla lucidità.

Buzzati lascia dunque il lettore in una zona ambigua, sospesa tra comprensione e inquietudine. Da una parte comprendiamo il bisogno umano di consolazione; dall’altra percepiamo il rischio di perdere sé stessi inseguendo disperatamente un’emozione.

Lo stile della frase è tipicamente di Buzzati: limpido, semplice, ma capace di contenere profondità psicologiche immense. Non ci sono parole complicate o immagini elaborate. La forza nasce dalla precisione emotiva.

La citazione di Dino Buzzati tratta da Un amore offre una riflessione intensa sul desiderio umano di felicità e consolazione. Quando il bisogno emotivo diventa assoluto, i mezzi attraverso cui si cerca di raggiungere la felicità possono perdere importanza. Buzzati racconta così la fragilità dell’essere umano, la sua fame di amore e la sua disponibilità a smarrire la lucidità pur di sentirsi meno solo.



Attraverso poche parole, lo scrittore riesce a esprimere una verità universale: la felicità, soprattutto quando appare rara e incerta, può diventare una forza capace di dominare completamente la ragione.