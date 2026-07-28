Una frase di Cristina Campo sulla bellezza dei ricordi

Pochi scrittori italiani del Novecento hanno saputo fare della lingua uno strumento di precisione e di incanto quanto Cristina Campo. Ogni sua pagina appare cesellata con una cura estrema, ogni parola sembra scelta non soltanto per il suo significato, ma anche per il suo peso musicale, per il colore che suggerisce, per la rete di…

Pochi scrittori italiani del Novecento hanno saputo fare della lingua uno strumento di precisione e di incanto quanto Cristina Campo. Ogni sua pagina appare cesellata con una cura estrema, ogni parola sembra scelta non soltanto per il suo significato, ma anche per il suo peso musicale, per il colore che suggerisce, per la rete di rimandi simbolici che porta con sé. La citazione riportata, ricordata nel saggio Belinda e il mostro di Cristina De Stefano, costituisce uno degli esempi più luminosi di questa scrittura.

In poche righe Campo trasforma una semplice fotografia in una soglia tra il presente e il passato, tra la realtà materiale e quella della memoria, mostrando come il ricordo autentico non sia mai una semplice rievocazione nostalgica, ma un’esperienza viva, capace di restituire per un istante la pienezza di ciò che sembrava perduto.

«Basta una mera fotografia perché quei geroglifici dorati, quei verdi ideogrammi di una presenza perfetta senza tregua presagita e smarrita riformino i loro segni. Una di quelle fotografie che solo ai laici del ricordo possono sembrare ingiallite, perché, chi vi si affacci come a un quadro vivo, quel giallo è il puro miele della luce, è tutti quei mattini abbacinati e ombrosi, soavemente trafitti da richiami, fruscii, ronzo d’api, bagliore di chiare vesti lontane, voci assorte, nell’aria lucida come ghiaccio.»

Cristina Campo, un’autrice da riscoprire

Il primo elemento che colpisce è proprio il punto di partenza della riflessione: «Basta una mera fotografia». L’avverbio mera sembra voler ridimensionare l’importanza dell’oggetto. Una fotografia, in fondo, è soltanto un foglio di carta, un’immagine fissata dal tempo, qualcosa che appartiene al mondo delle cose. Eppure quel semplice oggetto possiede un potere straordinario. Non è la fotografia in sé a essere preziosa, ma ciò che riesce a risvegliare. L’immagine diventa una chiave che apre una dimensione nascosta della memoria, un tramite attraverso il quale il passato torna improvvisamente presente. Campo suggerisce così che il valore delle cose non risiede esclusivamente nella loro materialità, ma nella capacità di custodire significati che attendono soltanto di essere riscoperti.

La memoria evocata dalla scrittrice non è però un archivio ordinato di fatti, né una cronaca fedele degli eventi trascorsi. È piuttosto un linguaggio misterioso, composto da simboli che attendono di essere interpretati. Per descrivere questo processo Campo ricorre a due immagini straordinariamente originali: «geroglifici dorati» e «verdi ideogrammi». Entrambe appartengono al lessico della scrittura. Il geroglifico e l’ideogramma sono infatti segni che racchiudono significati complessi e che richiedono un’opera di decifrazione. I ricordi funzionano nello stesso modo. Essi non si presentano immediatamente alla coscienza nella loro completezza, ma come tracce, frammenti, simboli che devono essere lentamente ricomposti. Il passato non ritorna mai identico a sé stesso; riaffiora attraverso immagini che possiedono qualcosa di enigmatico e di sacro.

L’uso degli aggettivi dorati e verdi contribuisce ulteriormente a questa costruzione simbolica. L’oro richiama la luce, il valore, l’incorruttibilità, mentre il verde è il colore della natura, della rinascita e della vita. La memoria non appare dunque come un deposito polveroso di immagini sbiadite, ma come una realtà ancora feconda, capace di rifiorire ogni volta che uno sguardo autentico la richiama. È significativo che quei geroglifici e quegli ideogrammi «riformino i loro segni». Non sono immobili. Si ricompongono, si animano, ritrovano una forma nuova ogni volta che vengono contemplati con partecipazione.

Ancora più intensa è la definizione della persona ricordata: «una presenza perfetta senza tregua presagita e smarrita». In questa espressione convivono due movimenti opposti. Da un lato vi è la perfezione della presenza, dall’altro la sua continua perdita. La memoria autentica vive infatti di questa tensione permanente. Ciò che amiamo sembra sempre sul punto di manifestarsi pienamente, ma nello stesso tempo continua a sfuggirci. È una presenza intuita, presagita, ma mai posseduta definitivamente. La nostalgia, nella scrittura della Campo, non consiste semplicemente nel rimpianto del passato, bensì nella percezione che la bellezza appartenga a una dimensione continuamente intravista e continuamente sottratta.

Uno dei passaggi più celebri della citazione è quello dedicato alle fotografie ingiallite. Campo osserva che «solo ai laici del ricordo possono sembrare ingiallite». L’espressione è sorprendente. Chi sono i laici del ricordo? Sono coloro che guardano le fotografie soltanto come oggetti materiali, limitandosi a constatare il deterioramento della carta, lo scolorimento dell’immagine, il passare del tempo. Essi vedono semplicemente una fotografia vecchia. Chi invece possiede un rapporto profondo con la memoria vede qualcosa di completamente diverso. Quel giallo non è il segno della decadenza, ma «il puro miele della luce».

Questa metafora rappresenta uno dei vertici poetici della prosa qua riportata. Il colore giallo della fotografia viene trasformato in miele, sostanza preziosa, dolce, luminosa, capace di conservare nel tempo il sapore dei fiori. Il miele diventa così simbolo della memoria stessa: qualcosa che raccoglie e custodisce la luce del passato senza disperderla. Ciò che agli occhi superficiali appare semplice alterazione cromatica diventa, per chi sa ricordare, la testimonianza concreta della luce che un giorno illuminò quei volti, quei paesaggi, quei gesti.

Da questa immagine si sviluppa una straordinaria sequenza sensoriale. La fotografia non restituisce soltanto un’immagine visiva; richiama un intero universo percettivo. Cristina Campo evoca «tutti quei mattini abbacinati e ombrosi», un’espressione che unisce luminosità intensa e delicate zone d’ombra, evitando qualsiasi descrizione univoca. La memoria non è mai piatta: conserva sempre insieme la luce e il mistero. A questi elementi visivi si aggiungono immediatamente i suoni: «richiami, fruscii, ronzo d’api». L’immagine si popola di movimento, di vita, di natura. Seguono il «bagliore di chiare vesti lontane», le «voci assorte», fino a culminare nella definizione dell’aria «lucida come ghiaccio».

Questa straordinaria accumulazione di percezioni rivela una caratteristica fondamentale della scrittura di Cristina Campo: il ricordo non è mai esclusivamente mentale. È corporeo, sensoriale, totale. La memoria autentica coinvolge simultaneamente la vista, l’udito, l’olfatto, perfino la temperatura dell’aria. In questo senso essa assomiglia molto più a una presenza che a una semplice rievocazione. Per qualche istante il tempo sembra abolire le proprie distanze e il passato torna realmente a vivere.

Questa concezione della memoria richiama una lunga tradizione letteraria. Da Marcel Proust fino a molti autori del Novecento, il ricordo viene descritto come una forza capace di restituire il tempo perduto attraverso un dettaglio apparentemente insignificante: un sapore, un profumo, un oggetto, una fotografia. Cristina Campo sviluppa questa intuizione in una forma del tutto personale, affidandosi non tanto all’analisi psicologica quanto alla densità simbolica delle immagini. Ogni parola sembra alludere a qualcosa che va oltre il suo significato immediato, trasformando la prosa in una sorta di poesia continua.

Anche lo stile contribuisce in modo decisivo all’effetto complessivo. Il periodo si sviluppa come un unico respiro, nel quale le immagini si susseguono senza brusche interruzioni. La sintassi procede per accumulazione, quasi imitasse il movimento stesso della memoria, che non ricostruisce il passato in modo lineare ma attraverso improvvise associazioni, ritorni, illuminazioni. Non vi è nulla di casuale in questa costruzione. Ogni sostantivo, ogni aggettivo, ogni metafora concorre a creare una tessitura linguistica di straordinaria compattezza, nella quale il significato nasce dall’armonia dell’insieme più ancora che dai singoli elementi.

La riflessione di Cristina Campo supera così il semplice tema del ricordo per trasformarsi in una meditazione sulla bellezza e sul tempo. Il passato non può essere recuperato nella sua realtà materiale, ma continua a vivere nella coscienza di chi sa guardare con occhi interiori. La fotografia non conserva soltanto un volto o un paesaggio: custodisce un’intera qualità della luce, un’atmosfera, un modo di abitare il mondo. Per questo motivo essa non appartiene veramente al passato, ma continua a parlare nel presente, ogni volta che qualcuno vi si accosta «come a un quadro vivo».

La pagina di Cristina Campo rimane una delle testimonianze più alte della prosa poetica italiana del Novecento. In essa la memoria non è semplice nostalgia, bensì un atto di conoscenza e di fedeltà. Guardare una fotografia significa imparare nuovamente a vedere, riconoscendo che dietro l’apparente ingiallimento della carta continua a splendere «il puro miele della luce». È una lezione che riguarda non soltanto il ricordo delle persone amate, ma il nostro stesso rapporto con il tempo: ciò che sembra irrimediabilmente perduto può continuare a vivere, se conserviamo la capacità di contemplarlo con quella profondità dello sguardo che trasforma un’immagine immobile in una presenza ancora pulsante di vita.