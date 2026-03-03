Una frase di Boris Pasternak per chi preferisce il silenzio alle ciarle

Nel vasto affresco narrativo de Il dottor Živago di Boris Pasternak, la parola poetica si intreccia costantemente con la riflessione morale e spirituale. Il romanzo, ambientato negli anni tumultuosi della rivoluzione russa e della guerra civile, non è soltanto una storia d’amore o un racconto storico: è una meditazione sul destino dell’individuo travolto dalla Storia, sulla tensione tra autenticità interiore e clamore ideologico. In questo contesto, la citazione assume un valore emblematico. «Oh, come alle volte, dalla mediocrità autoesaltatrice, dall’incessante vaniloquio degli uomini si vorrebbe fuggire nell’apparente silenzio della natura, nel muto carcere di un lungo tenace lavoro, nell’ineffabilità d’un sonno profondo, d’una vera musica, d’un tacito contatto dei sentimenti, col cuore ammutolito dalla sua pienezza!»

Boris Pasternak contro ogni esaltata mediocrità

La frase si apre con un’esclamazione: “Oh, come alle volte…”. È un moto dell’animo, un sospiro che nasce da una stanchezza profonda. L’oggetto di questa stanchezza è definito con due espressioni potenti: “la mediocrità autoesaltatrice” e “l’incessante vaniloquio degli uomini”. Pasternak coglie qui una delle malattie morali del suo tempo – ma non solo del suo tempo. La mediocrità non è semplice limitatezza; è mediocrità che si esalta, che si celebra da sé, che pretende di imporsi come valore assoluto. È l’atteggiamento di chi, privo di autentica profondità, compensa con l’enfasi e la retorica.

Il “vaniloquio” è il corollario di questa mediocrità: parole vuote, discorsi infiniti, proclamazioni ideologiche che si susseguono senza lasciare spazio al silenzio e alla riflessione. Nel contesto storico del romanzo, questa immagine richiama inevitabilmente il frastuono della propaganda rivoluzionaria, dei comizi, delle parole d’ordine che pretendono di spiegare e dirigere ogni aspetto dell’esistenza. Ma la critica di Pasternak non si limita alla politica: riguarda una dimensione più ampia dell’esperienza umana, quella tendenza a coprire il vuoto con il rumore.

Di fronte a questo scenario, nasce il desiderio di fuga. Non si tratta di un’evasione codarda, bensì di una ricerca di autenticità. La fuga è “nell’apparente silenzio della natura”. L’aggettivo “apparente” è significativo: la natura non è davvero muta; possiede un linguaggio proprio, fatto di vento, di fruscii, di cicli stagionali. Tuttavia, rispetto al chiasso degli uomini, quel linguaggio appare silenzioso. È un silenzio che non opprime, ma accoglie.

La seconda immagine è ancora più sorprendente: “il muto carcere di un lungo tenace lavoro”. Qui il silenzio non è libertà immediata, ma disciplina. Il lavoro diventa un “carcere”, ma un carcere muto, cioè privo di clamore. È una reclusione scelta, un isolamento produttivo che sottrae l’individuo al rumore sterile. Nel romanzo, Jurij Živago incarna proprio questa tensione: medico e poeta, egli cerca nel lavoro e nella scrittura un modo per restare fedele alla propria interiorità, lontano dalle semplificazioni ideologiche.

Pasternak introduce poi una serie di immagini legate all’ineffabilità: “un sonno profondo”, “una vera musica”, “un tacito contatto dei sentimenti”. Il filo conduttore è l’esperienza che supera la parola. Se il vaniloquio è abuso del linguaggio, qui troviamo la sua sospensione. Il sonno profondo rappresenta l’abbandono totale, la sospensione della coscienza vigile e delle sue sovrastrutture. La “vera musica” è l’arte che non ha bisogno di spiegazioni, che comunica direttamente con l’anima. Il “tacito contatto dei sentimenti” è forse l’immagine più intensa: un incontro tra esseri umani che non passa attraverso dichiarazioni enfatiche, ma attraverso una comprensione silenziosa.

La frase si chiude con un’immagine straordinaria: “col cuore ammutolito dalla sua pienezza”. Non è il vuoto a rendere muto il cuore, ma la sua pienezza. Quando l’emozione è autentica e traboccante, le parole diventano superflue. Questo rovesciamento è decisivo: il silenzio non è assenza, ma eccesso di senso. È la condizione in cui l’interiorità è così ricca da non poter essere ridotta a discorso.

In questa citazione si coglie una concezione profondamente poetica dell’esistenza. Pasternak, prima ancora che romanziere, è poeta; e la sua prosa conserva sempre un ritmo lirico, una tensione verso l’assoluto. La fuga dal vaniloquio non è un ripiegamento nichilistico, ma un ritorno a ciò che conta davvero: la natura, il lavoro autentico, l’arte, l’amore silenzioso. Tutte esperienze che non si prestano alla retorica e che anzi vengono tradite dall’eccesso di parole.

Nel contesto de Il dottor Živago, questa aspirazione si intreccia con la tragedia storica. L’individuo sensibile si trova schiacciato tra forze collettive che parlano in nome di ideali altisonanti. Il desiderio di silenzio diventa allora una forma di resistenza morale. Non è un rifiuto della realtà, ma un rifiuto della sua deformazione ideologica.

La citazione, letta oggi, conserva una sorprendente attualità. In un’epoca dominata da un flusso continuo di comunicazione, di opinioni, di commenti, il “vaniloquio” assume nuove forme. La tentazione di fuggire verso il silenzio della natura, verso il lavoro concentrato, verso esperienze ineffabili, è forse ancora più forte. Pasternak sembra ricordarci che la verità non abita nel clamore, ma nella profondità.

In definitiva, questa pagina de Il dottor Živago è un inno al silenzio fecondo. Non un silenzio sterile, ma un silenzio pieno, denso, generativo. Di fronte alla mediocrità che si esalta e alle parole che si accumulano senza sostanza, Pasternak indica un’altra via: quella dell’interiorità, dell’arte autentica, del lavoro paziente e del sentimento che non ha bisogno di proclamarsi. È una lezione di sobrietà e di profondità, affidata a una lingua che, pur denunciando l’abuso della parola, dimostra quanto la parola stessa possa ancora essere vera, quando nasce da un cuore colmo fino al silenzio.