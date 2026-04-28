I versi di Bertolt Brecht sul valore della parola

«Davvero, vivo in tempi bui!» Pochi versi, eppure sufficienti a racchiudere un’intera visione del mondo. In questa celebre apertura della poesia A coloro che verranno del 1938, Bertolt Brecht esprime con straordinaria intensità il dramma di un’epoca segnata dalla violenza, dalla menzogna e dalla crisi morale. Sono parole che nascono in un contesto storico preciso,…

«Davvero, vivo in tempi bui!» Pochi versi, eppure sufficienti a racchiudere un’intera visione del mondo. In questa celebre apertura della poesia A coloro che verranno del 1938, Bertolt Brecht esprime con straordinaria intensità il dramma di un’epoca segnata dalla violenza, dalla menzogna e dalla crisi morale. Sono parole che nascono in un contesto storico preciso, quello dell’Europa travolta dai totalitarismi, ma che continuano a parlare con forza anche al presente. La loro potenza deriva dalla capacità di trasformare l’esperienza individuale in una riflessione universale sulla responsabilità dell’uomo di fronte alla storia.

Davvero, vivo in tempi bui!

La parola innocente è stolta. Una fronte distesa

vuol dire insensibilità. Chi ride,

la notizia atroce

non l'ha saputa ancora.

Quali tempi sono questi, quando

discorrere d'alberi è quasi un delitto,

perché su troppe stragi comporta silenzio!

La sacralità della parola, per Bertolt Brecht

Quando Brecht scrive questi versi, il mondo è immerso in una delle sue stagioni più oscure. L’ascesa del nazismo, la repressione politica, la guerra imminente, l’esilio, la persecuzione: tutto concorre a definire quei “tempi bui” di cui il poeta si sente testimone e vittima. Non si tratta soltanto di un’epoca difficile; è un tempo in cui i valori fondamentali sembrano capovolti, in cui la verità è minacciata e la dignità umana calpestata.

L’espressione “tempi bui” possiede una forza simbolica straordinaria. Il buio è assenza di luce, e quindi di chiarezza, di orientamento, di speranza. Vivere in tempi bui significa trovarsi in una realtà in cui è difficile distinguere il bene dal male, la verità dalla propaganda, la giustizia dall’oppressione. È la condizione di chi avanza in un paesaggio morale oscurato, dove le certezze vacillano e la coscienza è continuamente messa alla prova.

A questa constatazione iniziale segue un’affermazione ancora più amara: “La parola innocente è stolta”. In tempi normali, l’innocenza della parola potrebbe essere un valore, segno di sincerità, di purezza, di spontaneità. Ma in un’epoca dominata dalla violenza e dalla menzogna, l’innocenza rischia di trasformarsi in inconsapevolezza, se non addirittura in complicità. Una parola che ignora il male che la circonda, che finge di non vederlo, diventa ingenua, inadeguata, perfino colpevole.

Brecht non condanna la purezza in sé; denuncia piuttosto l’impossibilità di una neutralità innocente in tempi di crisi estrema. Quando la storia impone scelte radicali, quando l’ingiustizia si manifesta apertamente, il silenzio o l’indifferenza non sono più atteggiamenti innocui. Anche la parola deve assumersi una responsabilità. Essa non può limitarsi a descrivere il mondo come se nulla stesse accadendo.

Questa idea si approfondisce nel verso successivo: “Una fronte distesa vuol dire insensibilità”. L’immagine è semplice ma potentissima. Una fronte distesa è il segno di chi non è turbato, di chi non mostra preoccupazione né angoscia. In altri tempi, potrebbe indicare serenità, equilibrio, pace interiore. Ma nei tempi bui di Brecht essa assume un significato opposto: è il volto di chi non si lascia toccare dalla sofferenza altrui, di chi resta impassibile di fronte all’orrore.

La serenità, in questo contesto, diventa sospetta. Non perché la pace interiore sia di per sé negativa, ma perché appare incongrua in un mondo attraversato dalla tragedia. Essere tranquilli quando tutto intorno crolla può significare aver scelto di non vedere, di non sentire, di non partecipare. È una forma di anestesia morale.

Anche il riso, simbolo per eccellenza della gioia e della leggerezza, viene reinterpretato alla luce di questa consapevolezza tragica: “Chi ride, la notizia atroce non l’ha saputa ancora”. Non si tratta di una condanna del riso in quanto tale. Brecht non nega il valore liberatorio dell’umorismo, che anzi nella sua opera ha spesso una funzione critica. Qui, tuttavia, il riso diventa il segno di una mancata conoscenza. Si ride soltanto finché non si è ancora venuti a sapere dell’orrore.

La conoscenza, dunque, cambia radicalmente il rapporto con il mondo. Chi sa non può più permettersi la stessa leggerezza di chi ignora. La consapevolezza comporta un peso, una responsabilità, una ferita. Sapere significa essere chiamati a rispondere, a prendere posizione, a lasciarsi inquietare.

Ed è proprio questa inquietudine che culmina nella domanda più celebre del passo: “Quali tempi sono questi, quando discorrere d’alberi è quasi un delitto?”. È uno dei versi più intensi e discussi della poesia moderna. A prima vista, può sembrare paradossale: come può parlare di alberi costituire un delitto?

Gli alberi rappresentano tradizionalmente la natura, la bellezza, la continuità della vita, la dimensione contemplativa dell’esistenza. Parlare di alberi significa dedicarsi a ciò che è pacifico, armonioso, universale. Eppure, in tempi di stragi e di oppressione, questa innocente conversazione rischia di diventare moralmente problematica.

Il motivo è spiegato nel verso successivo: “perché su troppe stragi comporta silenzio”. Non è l’argomento in sé a essere colpevole, ma il silenzio che esso può implicare. Parlare di alberi, ignorando deliberatamente la violenza che devasta il mondo, significa distogliere lo sguardo dall’essenziale. Significa rifugiarsi nell’estetica per evitare l’etica, nella contemplazione per sottrarsi alla responsabilità.

Brecht non sostiene che la bellezza della natura debba essere dimenticata. Piuttosto, avverte che, in certi momenti storici, il semplice atto di parlare di bellezza può trasformarsi in una forma di rimozione, se non è accompagnato dalla consapevolezza del dolore che ci circonda.

Brecht e il secolo breve

Questo tema attraversa tutta la riflessione artistica del Novecento. Dopo le grandi tragedie del secolo, molti intellettuali si sono interrogati sul ruolo dell’arte di fronte all’orrore. È possibile continuare a scrivere poesie, a dipingere paesaggi, a celebrare la bellezza, quando il mondo è attraversato dalla barbarie? Brecht risponde che sì, è possibile, ma solo a condizione che l’arte non si trasformi in evasione.

La poesia non deve essere un rifugio che ci allontana dalla realtà, bensì uno strumento per comprenderla e affrontarla. Anche quando parla di alberi, deve farlo con la consapevolezza del tempo in cui nasce. Deve portare dentro di sé la memoria delle stragi, la coscienza della sofferenza, la tensione morale della storia.

In questo senso, i versi di Brecht definiscono una vera e propria etica della parola. La lingua non è mai neutrale. Ogni discorso si colloca in un contesto storico e sociale, e da questo contesto riceve il proprio significato. Parlare significa sempre, in qualche misura, scegliere. Scegliere cosa dire, cosa tacere, dove dirigere l’attenzione.

Il poeta, dunque, non può sottrarsi a questa responsabilità. Non può fingere che la sua voce esista al di fuori del tempo. Anzi, proprio perché lavora con le parole, egli ha il dovere di interrogare la realtà, di denunciarne le ingiustizie, di dare voce a ciò che rischia di essere dimenticato.

E tuttavia, la grandezza di Brecht sta nel fatto che la sua riflessione non si limita a una dimensione storica contingente. I suoi “tempi bui” non appartengono soltanto agli anni del nazismo. Ogni epoca conosce le proprie oscurità: guerre, disuguaglianze, persecuzioni, manipolazioni della verità. Per questo i suoi versi continuano a risuonare con forza nel presente.

Anche oggi possiamo chiederci quali siano i nostri tempi bui. Quali atrocità rischiamo di ignorare? Quali discorsi, apparentemente innocui, finiscono per coprire silenzi colpevoli? Quali forme di insensibilità si nascondono dietro la nostra serenità apparente?

La poesia di Brecht non offre risposte semplici. Piuttosto, ci invita a mantenere viva la vigilanza morale. Ci ricorda che la conoscenza comporta responsabilità, che la parola ha un peso, che il silenzio può essere complicità.

In definitiva, questi versi sono un appello alla coscienza. Ci chiedono di non voltare lo sguardo, di non rifugiarci nell’indifferenza, di non separare la bellezza dalla verità. Ci ricordano che la letteratura, quando è autentica, non consola soltanto: inquieta, interroga, scuote.

Ed è proprio questa la sua funzione più alta. In tempi bui, la poesia non serve a dimenticare il mondo, ma a vederlo con maggiore lucidità. Non a sostituire la realtà con un sogno, ma a renderci più consapevoli della realtà stessa. Anche quando parla di alberi, essa deve portare con sé la memoria delle stragi, perché soltanto così la bellezza può restare umana, e la parola può continuare a essere degna della nostra fiducia.