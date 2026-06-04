I versi di Bertolt Brecht sulla certezza del dubbio

Con questa affermazione, tanto breve quanto sorprendente, Bertolt Brecht riesce a condensare una riflessione filosofica che attraversa secoli di pensiero umano. Il verso, tratto dall’opera Un uomo è un uomo, si presenta come un apparente paradosso: come può il dubbio, che normalmente associamo all’incertezza, essere la cosa più sicura che esista?

«Tra le cose sicure

la più sicura è il dubbio.»

Eppure, proprio in questa contraddizione apparente risiede la profondità della riflessione brechtiana. Il dubbio non viene presentato come una debolezza o una mancanza di conoscenza, ma come uno degli strumenti più preziosi che l’essere umano possiede per comprendere il mondo.

Bertolt Brecht, un intellettuale d’altri tempi

Fin dall’antichità, il dubbio è stato considerato una componente fondamentale della ricerca della verità. Molte persone tendono a pensare che la conoscenza coincida con il possesso di certezze assolute. In realtà, la storia del pensiero dimostra spesso il contrario. Le grandi scoperte scientifiche, le rivoluzioni culturali e le trasformazioni sociali sono nate quasi sempre da una domanda, da un’incertezza, da qualcuno che ha osato mettere in discussione ciò che appariva ovvio.

Brecht, scrittore profondamente attento ai meccanismi della società e del pensiero, conosceva bene questo processo. Vissuto in un’epoca segnata da guerre mondiali, totalitarismi e ideologie assolute, aveva visto quanto potesse essere pericolosa la convinzione di possedere verità definitive. Per questo motivo il dubbio assume nelle sue opere un valore etico oltre che intellettuale.

Quando il poeta afferma che il dubbio è la cosa più sicura, suggerisce che ogni certezza umana è inevitabilmente provvisoria. Le conoscenze cambiano, le idee si trasformano, le convinzioni vengono corrette dall’esperienza. Ciò che oggi sembra indiscutibile domani potrebbe essere superato. L’unica realtà costante è proprio la necessità di interrogarsi continuamente.

La storia della scienza offre numerosi esempi di questa dinamica. Per secoli si è creduto che la Terra fosse al centro dell’universo. Successivamente questa convinzione è stata messa in discussione e sostituita da nuove teorie. Analogamente, molte conoscenze considerate definitive sono state corrette o ampliate nel corso del tempo. Il progresso scientifico non nasce dalla difesa delle certezze, ma dalla disponibilità a dubitare.

Questo principio vale anche nella vita quotidiana. Le persone che credono di sapere tutto difficilmente imparano qualcosa di nuovo. Chi invece conserva una certa dose di dubbio mantiene viva la curiosità e rimane aperto all’ascolto. Il dubbio diventa così una forma di umiltà intellettuale.

Naturalmente Brecht non sta esaltando l’incertezza assoluta o l’indecisione permanente. Esiste infatti una differenza importante tra il dubbio costruttivo e la paralisi dell’azione. Il primo spinge a cercare risposte, a verificare i fatti, a riflettere criticamente. La seconda impedisce qualsiasi scelta. Nei versi del poeta tedesco il dubbio appartiene chiaramente alla prima categoria: è uno strumento di conoscenza, non un ostacolo.

La formulazione stessa del verso rivela una raffinata costruzione retorica. Affermare che la cosa più sicura è il dubbio significa capovolgere le aspettative del lettore. Normalmente sicurezza e dubbio vengono percepiti come opposti. Brecht li unisce invece in una formula che costringe a riflettere e a rivedere le proprie categorie mentali.

Questo procedimento è tipico della sua poetica. Lo scrittore tedesco cercava spesso di sorprendere il pubblico, di interrompere le abitudini del pensiero e di stimolare uno sguardo critico sulla realtà. Non voleva che gli spettatori o i lettori accettassero passivamente ciò che vedevano o ascoltavano. Desiderava che si interrogassero continuamente sul significato delle cose.

Il dubbio assume quindi anche una funzione politica. Una società democratica e libera ha bisogno di cittadini capaci di porre domande, di verificare le informazioni e di non accettare ciecamente ogni affermazione. Al contrario, i sistemi autoritari tendono a scoraggiare il dubbio, perché esso rappresenta una minaccia per ogni forma di potere che pretenda di essere assoluto.

In questo senso il verso di Brecht conserva una straordinaria attualità. Viviamo in un’epoca caratterizzata da una quantità enorme di informazioni. Attraverso internet e i social media riceviamo continuamente notizie, opinioni e interpretazioni della realtà. In un contesto simile il dubbio diventa uno strumento indispensabile. Non significa diffidare di tutto, ma sviluppare la capacità di valutare criticamente le fonti e di distinguere tra fatti e opinioni.

Anche sul piano personale il dubbio può avere un valore positivo. Molte delle nostre convinzioni riguardo a noi stessi nascono da abitudini, paure o giudizi ricevuti dagli altri. Metterle in discussione può rappresentare il primo passo verso una maggiore consapevolezza. Chi dubita delle proprie limitazioni può scoprire capacità inattese; chi dubita dei propri pregiudizi può aprirsi a una comprensione più profonda degli altri.

La filosofia ha spesso attribuito al dubbio un ruolo fondamentale. Da secoli i pensatori sostengono che la ricerca della verità cominci proprio nel momento in cui si riconosce di non possederla completamente. Il dubbio non è il contrario della conoscenza, ma una delle sue condizioni essenziali.

Il paradosso

I versi di Brecht esprimono questa intuizione in una forma particolarmente efficace. Non si limitano a elogiare il dubbio, ma lo elevano a unica vera certezza. In tal modo il poeta ci ricorda che la realtà è più complessa di quanto spesso immaginiamo e che ogni tentativo di comprenderla richiede apertura mentale e disponibilità a rivedere le proprie idee.

La forza di questa riflessione deriva anche dalla sua dimensione universale. Il dubbio accompagna ogni esperienza umana significativa: l’amore, l’amicizia, le scelte professionali, le convinzioni morali, la ricerca scientifica. Nessun ambito della vita è completamente immune dall’incertezza. Accettare questa condizione non significa rinunciare alla verità, ma riconoscere che la verità stessa è spesso il risultato di un percorso fatto di domande e verifiche.

Il celebre verso di Bertolt Brecht rappresenta una profonda meditazione sul rapporto tra conoscenza e certezza. Affermando che «tra le cose sicure la più sicura è il dubbio», il poeta ci invita a diffidare delle verità assolute e a considerare il dubbio non come un segno di debolezza, ma come una risorsa fondamentale. È il dubbio che alimenta la curiosità, favorisce la crescita intellettuale, protegge dal dogmatismo e rende possibile il progresso. In un mondo spesso dominato da opinioni gridate e certezze ostentate, queste parole continuano a ricordarci il valore insostituibile del pensiero critico e della ricerca continua della verità.