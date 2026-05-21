Una frase di Antonio Tabucchi sul valore della sensibilità

La citazione di Antonio Tabucchi tratta da Fragments – Marilyn Monroe affronta uno dei conflitti più profondi dell’esistenza umana: la distanza tra ciò che siamo interiormente e l’immagine che il mondo costruisce di noi. In queste parole convivono malinconia, lucidità e una riflessione intensa sull’identità, sulla libertà personale e sul peso dello sguardo altrui. «Questo…

La citazione di Antonio Tabucchi tratta da Fragments – Marilyn Monroe affronta uno dei conflitti più profondi dell’esistenza umana: la distanza tra ciò che siamo interiormente e l’immagine che il mondo costruisce di noi. In queste parole convivono malinconia, lucidità e una riflessione intensa sull’identità, sulla libertà personale e sul peso dello sguardo altrui.

«Questo è il grande problema di coloro che sentono troppo e capiscono troppo: che potremmo essere tante cose, ma la vita è una sola e ci obbliga a essere solo una cosa, quella che gli altri pensano che noi siamo»

Antonio Tabucchi e i suoi “fragmenta”

La frase si apre con un riferimento a “coloro che sentono troppo e capiscono troppo”. Tabucchi parla di persone particolarmente sensibili, capaci di percepire la complessità della realtà e delle emozioni. Sentire troppo significa vivere tutto con maggiore intensità: le gioie, le paure, le contraddizioni, le sfumature dei rapporti umani. Capire troppo, invece, implica una coscienza lucida della complessità della vita e delle maschere che ogni individuo è costretto a indossare.

Questa sensibilità può diventare però anche una forma di sofferenza. Chi comprende profondamente sé stesso e gli altri si rende conto che l’identità umana non è qualcosa di semplice o stabile. Dentro ogni persona convivono infatti molte possibilità diverse: desideri, inclinazioni, sogni, caratteri contrastanti. Nessuno è definibile attraverso una sola etichetta.

Quando Tabucchi scrive “potremmo essere tante cose”, mette in evidenza proprio questa molteplicità interiore. Ogni essere umano contiene vite possibili non realizzate, strade alternative, aspetti nascosti della propria personalità. Una persona potrebbe essere artista e scienziato, ribelle e timida, forte e fragile allo stesso tempo. L’identità non è mai completamente unica e compatta.

Eppure la vita concreta impone delle scelte. “La vita è una sola”, afferma Tabucchi, e proprio per questo costringe gli individui a ridurre le proprie possibilità. Ogni decisione presa esclude altre strade. Crescendo, ciascuno assume ruoli precisi: studente, lavoratore, genitore, amico, professionista. Lentamente la società tende a fissare le persone dentro definizioni sempre più rigide.

La parte più dolorosa della citazione arriva però nel finale: «ci obbliga a essere solo una cosa, quella che gli altri pensano che noi siamo». Qui emerge il tema fondamentale dello sguardo altrui. Non soltanto siamo costretti a scegliere una direzione nella vita, ma spesso veniamo definiti dagli altri più che da noi stessi.

La società costruisce continuamente immagini delle persone. Gli altri ci attribuiscono caratteristiche, ruoli e giudizi che finiscono per influenzare profondamente la nostra identità. Una persona considerata “timida”, “forte”, “strana”, “intelligente” o “fragile” rischia col tempo di identificarsi con quell’immagine, anche quando essa non rappresenta tutta la verità.

Tabucchi coglie qui un meccanismo molto umano e universale. Fin dall’infanzia ciascuno cresce attraverso il giudizio degli altri: la famiglia, gli amici, gli insegnanti, la società. Lo sguardo esterno contribuisce inevitabilmente alla costruzione dell’identità personale. Tuttavia questo processo può diventare una prigione, soprattutto per chi sente di possedere molte possibilità interiori che non riescono a trovare spazio nella realtà.

Tabucchi e Marilyn Monroe

La citazione assume un significato ancora più intenso se si pensa alla figura di Marilyn Monroe evocata nel titolo dell’opera. Marilyn Monroe è stata uno dei simboli più evidenti della distanza tra persona reale e immagine pubblica. Milioni di persone vedevano in lei un’icona di bellezza e sensualità, mentre la sua interiorità era molto più complessa, fragile e tormentata. La società la costrinse spesso a coincidere con il personaggio costruito attorno a lei.

In questo senso la riflessione di Tabucchi non riguarda soltanto i personaggi famosi, ma tutti gli esseri umani. Ognuno, in misura diversa, sperimenta la difficoltà di essere riconosciuto nella propria complessità. Spesso gli altri preferiscono immagini semplici e rassicuranti, mentre la realtà interiore delle persone è contraddittoria e mutevole.

La citazione può essere letta anche come una riflessione sul tempo e sulle occasioni perdute. Se potremmo essere “tante cose”, allora ogni vita contiene inevitabilmente delle rinunce. Ogni scelta lascia dietro di sé possibilità non vissute. Questo crea una malinconia sottile: la consapevolezza che nessuno potrà mai realizzare tutte le proprie potenzialità.

È un tema molto presente nella letteratura del Novecento, secolo segnato dalla crisi dell’identità e dalla sensazione di frammentazione interiore. Gli scrittori moderni mostrano spesso personaggi incapaci di coincidere pienamente con sé stessi. Anche Tabucchi esplora frequentemente nei suoi libri il confine tra realtà e possibilità, tra identità vissuta e identità immaginata.

Dal punto di vista stilistico, la forza della citazione nasce dalla sua apparente semplicità. Le parole sono chiare, quasi colloquiali, ma il pensiero è profondissimo. Tabucchi non usa immagini complicate o formule astratte: parla direttamente dell’esperienza umana quotidiana. Proprio per questo il lettore si riconosce facilmente nelle sue parole.

La frase invita anche a riflettere sul concetto di autenticità. È davvero possibile essere sé stessi? Oppure ogni individuo è inevitabilmente condizionato dalle aspettative degli altri? Tabucchi non offre una risposta definitiva, ma suggerisce che l’identità umana sia sempre il risultato di una tensione tra interiorità e sguardo esterno.

Nel mondo contemporaneo questa riflessione appare ancora più attuale. I social network spingono continuamente le persone a costruire immagini pubbliche di sé stesse. Molti sentono il bisogno di apparire coerenti, riconoscibili, facilmente definibili. Ma dietro ogni profilo esistono spesso emozioni, fragilità e contraddizioni invisibili.

La pressione dello sguardo altrui può diventare molto forte, soprattutto nei giovani. La paura del giudizio rischia di limitare la libertà personale e di impedire l’espressione autentica della propria complessità. Le parole di Tabucchi ricordano allora quanto sia difficile, ma importante, difendere la propria interiorità dalle definizioni troppo rigide.

La citazione contiene infine anche una forma di compassione verso gli esseri umani. Tabucchi sembra comprendere la fatica di vivere dentro una sola identità quando dentro di noi ne esistono molte altre possibili. La vita costringe a scegliere, ma la sensibilità conserva memoria delle alternative perdute.

In conclusione, le parole di Antonio Tabucchi rappresentano una riflessione intensa e malinconica sull’identità umana e sul peso del giudizio degli altri. Ogni persona contiene molte possibilità interiori, ma la vita concreta e lo sguardo sociale tendono a ridurla a una sola immagine. La citazione mostra così il conflitto tra ciò che siamo davvero e ciò che il mondo vede in noi. Attraverso uno stile semplice ma profondissimo, Tabucchi invita a riconoscere la complessità degli esseri umani e la difficoltà di essere autenticamente sé stessi in una società che ama le definizioni facili e le identità rigide.