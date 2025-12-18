Una frase di Antonio Amurri sul rimandare sempre il da farsi

18In questa battuta di Antonio Amurri, tratta da Qui lo dico e qui lo nego, si concentra una delle qualità più riconoscibili dell’autore: la capacità di trasformare un’osservazione acuta sulla vita quotidiana in una frase apparentemente leggera, ma in realtà carica di implicazioni. Amurri, maestro dell’umorismo italiano del Novecento, affida al paradosso e all’ironia un’intuizione profonda: il desiderio, quando diventa fine a se stesso, può trasformarsi in una forma di immobilità.

«Molti passano metà del loro tempo a desiderare le cose che potrebbero avere se non passassero metà del loro tempo a desiderarle.»

L’umorismo di Antonio Amurri

La struttura della citazione è circolare, quasi un piccolo labirinto logico. Il tempo speso a desiderare viene sottratto al tempo necessario per agire; e proprio questa sottrazione rende irraggiungibile ciò che si desidera. È un cortocircuito esistenziale che Amurri smaschera con una semplicità disarmante. Il lettore sorride, ma subito dopo è costretto a riconoscersi in quella descrizione. Chi non ha mai rinviato un’azione concreta rifugiandosi nel sogno, nell’aspettativa, nell’idea che “un giorno” le cose cambieranno?

Il desiderio, nella tradizione culturale e filosofica occidentale, è spesso considerato una forza motrice. Da Platone a Spinoza, da Schopenhauer a Freud, il desiderio è stato interpretato come ciò che spinge l’uomo a muoversi, a creare, a cercare. Ma Amurri, con la sua battuta, mostra l’altro volto della medaglia: il desiderio può anche diventare una zona di comfort, un’attività mentale che dà l’illusione del movimento senza richiederne il costo. Desiderare, in questo senso, è più facile che agire, perché non comporta rischio, fallimento, esposizione.

La metà del tempo evocata nella citazione non è una misura reale, ma simbolica. È il segno di una sproporzione: troppo tempo speso a immaginare e troppo poco a fare. In questo squilibrio si annida una critica implicita a una certa forma di passività moderna, fatta di progetti mai avviati, di aspirazioni continuamente rimandate. Amurri non condanna il desiderio in sé, ma il suo uso improprio, quando diventa una giustificazione per l’inazione.

L’umorismo dell’autore funziona proprio perché non è aggressivo. Non c’è sarcasmo feroce né moralismo. C’è piuttosto una constatazione gentile, quasi affettuosa, delle debolezze umane. Amurri osserva l’uomo comune, con le sue contraddizioni, e lo restituisce in una frase che fa ridere perché è vera. La comicità nasce dal riconoscimento: ridiamo perché sappiamo di essere anche noi, almeno in parte, tra quei “molti” di cui parla la citazione.

Antonio Amurri e il tempo

Il tempo è l’altro grande protagonista implicito della frase. Il tempo come risorsa limitata, che può essere spesa o sprecata. Amurri suggerisce che il desiderio, se non accompagnato dall’azione, divora il tempo invece di orientarlo. In questo senso, la citazione dialoga con una lunga tradizione di riflessioni sul tempo perduto, sull’attesa sterile, sull’illusione che le cose accadano da sole. Non a caso, la battuta sembra anticipare molte dinamiche contemporanee: la procrastinazione, la pianificazione infinita, l’auto-narrazione di un futuro migliore che resta sempre fuori portata.

C’è anche un aspetto psicologico rilevante. Desiderare senza agire permette di evitare il confronto con il limite. Finché qualcosa resta un desiderio, può essere perfetto, intatto, immune dal rischio di fallire. Agire, invece, espone all’errore, alla delusione, al giudizio altrui. Amurri, con il suo paradosso, mostra come questo meccanismo di difesa finisca per ritorcersi contro chi lo adotta: ciò che si protegge come sogno diventa irraggiungibile come realtà.

Dal punto di vista stilistico, la frase è un esempio riuscito di scrittura aforistica. La ripetizione dell’espressione “metà del loro tempo” crea un effetto di eco che rafforza il senso di circolarità e di stallo. Il periodo è lungo ma perfettamente equilibrato, costruito su una simmetria che rispecchia il contenuto: il tempo che si ripiega su se stesso, senza produrre cambiamento. È una scrittura apparentemente semplice, ma in realtà molto controllata, che dimostra la maestria di Amurri nel calibrare ritmo e significato.

In conclusione, la citazione di Antonio Amurri non è solo una battuta brillante, ma una piccola lezione di consapevolezza. Ci invita a interrogare il nostro rapporto con il desiderio e con il tempo, a chiederci quanto di ciò che sogniamo resta tale per paura o inerzia. Senza mai alzare il tono, Amurri suggerisce che il passaggio dal desiderio all’azione non è una questione di possibilità esterne, ma di scelta interiore. E forse è proprio questo il segreto della sua ironia: farci riflettere senza smettere di sorridere.