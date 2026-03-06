I versi di Aleksandr Blok sulla grandezza della vita

I versi di Aleksandr Blok tratti dalla poesia Nemesi condensano in poche parole uno dei nuclei più profondi della riflessione simbolista sulla condizione umana e sul ruolo dell’arte. In questa breve dichiarazione poetica si intrecciano due dimensioni fondamentali: da un lato la percezione della vita come flusso infinito, senza confini definitivi; dall’altro la necessità dell’artista di dare forma a quel flusso attraverso principi e conclusioni, attraverso strutture che rendano intelligibile ciò che altrimenti sarebbe indeterminato.

«La vita è senza inizio e senza fine.

Ma tu, artista, credi fermamente

in fini e inizi.»

Aleksandr Blok, un poeta da riscoprire

Per comprendere appieno la portata di questi versi è utile ricordare il contesto culturale e poetico in cui nacquero. Blok fu uno dei maggiori rappresentanti del simbolismo russo e visse in un periodo storico caratterizzato da profonde tensioni culturali e politiche, alla vigilia delle trasformazioni rivoluzionarie del Novecento. La sua poesia cercava spesso di cogliere il senso nascosto della storia e dell’esistenza, tentando di interpretare il caos del mondo attraverso simboli e immagini cariche di significato spirituale.

Nel verso iniziale, «La vita è senza inizio e senza fine», emerge una concezione quasi cosmica dell’esistenza. Blok sembra suggerire che la vita, considerata nella sua totalità, non può essere delimitata da confini precisi. L’esperienza umana si colloca all’interno di un continuum più grande, in cui ogni evento è collegato ad altri eventi e in cui le categorie di inizio e fine risultano, in fondo, convenzioni umane. Questa visione richiama molte tradizioni filosofiche e spirituali che concepiscono l’esistenza come un processo circolare o eterno, piuttosto che come una linea con un punto di partenza e uno di arrivo.

Eppure, subito dopo questa affermazione quasi metafisica, il poeta introduce una contrapposizione sorprendente: «Ma tu, artista, credi fermamente in fini e inizi». Qui l’attenzione si sposta dalla natura della vita al compito dell’artista. Se la realtà è infinita e indistinta, l’arte ha il compito di organizzare quella realtà, di darle una forma comprensibile.

L’artista, dunque, vive in una tensione costante tra due dimensioni opposte. Da una parte percepisce l’infinità della vita, il suo carattere sfuggente e inafferrabile; dall’altra sente la necessità di trasformare quell’infinità in un’opera delimitata, con un principio e una conclusione. Ogni poema, ogni romanzo, ogni composizione artistica è infatti una porzione di realtà che viene isolata e organizzata secondo un ordine interno.

In questo senso i versi di Blok esprimono una verità profonda sulla natura della creazione artistica. L’arte nasce proprio dal tentativo di dare un senso al flusso indefinito dell’esperienza. Senza questa operazione di delimitazione non esisterebbe alcuna opera: il caos della vita rimarrebbe tale, privo di forma e di significato.

La figura dell’artista evocata da Blok appare quindi come una figura quasi eroica. L’artista è colui che, pur sapendo che la realtà è infinita e priva di confini assoluti, sceglie di credere nei confini. Non perché essi siano necessariamente reali, ma perché sono necessari per creare. La fede negli inizi e nelle fini è, in un certo senso, una fede estetica: un atto di fiducia nella possibilità di costruire significato.

Questo atteggiamento ricorda la concezione simbolista dell’arte come strumento di rivelazione. Per i simbolisti, l’opera d’arte non si limita a rappresentare il mondo visibile, ma cerca di svelare dimensioni più profonde dell’esistenza. Per fare questo, tuttavia, l’artista deve creare forme precise, strutture che permettano al lettore o allo spettatore di accedere a quel significato nascosto.

In questa prospettiva, gli “inizi” e le “fini” non sono semplici elementi narrativi o formali. Essi rappresentano momenti di concentrazione del senso. L’inizio di un’opera stabilisce un orizzonte, una promessa; la fine ne raccoglie e ne illumina il significato. Tra questi due poli si sviluppa il percorso dell’opera, che diventa una sorta di microcosmo dotato di un proprio ordine.

C’è anche un’altra possibile interpretazione dei versi di Blok, più esistenziale. L’artista potrebbe rappresentare, in realtà, ogni essere umano che cerca di orientarsi nel mondo. Anche la nostra vita quotidiana è attraversata dal bisogno di dare forma al tempo. Parliamo di inizi e di fini: l’inizio di un amore, la fine di un’epoca, l’inizio di una nuova fase della vita. Queste categorie ci aiutano a comprendere la nostra esperienza, anche se sappiamo che la realtà è molto più complessa e sfumata.

In questo senso l’arte diventa una metafora della condizione umana. Come l’artista, anche noi costruiamo narrazioni per interpretare la nostra esistenza. Raccontiamo la nostra vita come una storia con capitoli, svolte, momenti decisivi. Questo bisogno narrativo è uno dei modi attraverso cui cerchiamo di dare un senso al tempo.

Il ruolo dell’artista

Nei versi di Blok si percepisce inoltre una sottile dimensione spirituale. L’idea che la vita sia “senza inizio e senza fine” può evocare una visione dell’esistenza che trascende il tempo lineare. L’artista, tuttavia, vive nel tempo umano, nel tempo delle opere e delle parole. La sua missione consiste proprio nel creare ponti tra queste due dimensioni: l’infinito e il finito.

Questa tensione è uno dei motori più potenti della poesia. La poesia nasce spesso dal desiderio di catturare l’istante, di trasformare un momento fugace in qualcosa di duraturo. Un verso poetico può racchiudere un’esperienza che, nella vita reale, sarebbe destinata a dissolversi nel flusso del tempo.

Alla luce di queste considerazioni, i versi di Blok appaiono come una riflessione profonda sulla responsabilità dell’artista. Credere negli inizi e nelle fini significa assumersi il compito di costruire significato, di offrire una forma alla complessità della vita.

Così, mentre la vita continua il suo corso infinito e indeterminato, l’arte crea spazi di ordine e di senso. Ogni opera diventa un piccolo universo delimitato, in cui il caos dell’esperienza viene trasformato in forma, ritmo e significato. Ed è proprio in questo gesto — nel credere fermamente negli inizi e nelle fini — che si manifesta la vocazione più autentica dell’artista.