Ezio Bosso è stato molto più di un compositore, direttore d’orchestra e pianista. È stato una voce luminosa di resistenza e bellezza, capace di attraversare la malattia con dignità e trasformarla in messaggio d’amore.
Nato il 13 settembre 1971, ogni sua parola è stata musica che parla al cuore, poesia del quotidiano, invito a credere nella forza della gentilezza, della passione, della fragilità.
Le sue frasi, tratte da concerti, interviste, conferenze, ci ricordano che vivere è un atto creativo, che ogni giorno è una scelta, e che la musica, come l’amore, non va capita ma sentita.
Curiosità su Ezio Bosso; Lo sapevi che…
Da piccolo perse quasi completamente l’udito. Lo recuperò con un intervento e iniziò a studiare musica con furia e passione.
Ha suonato anche con la London Symphony Orchestra. Ma non cercava il successo, cercava il suono giusto.
Amava Bach, Sakamoto e il silenzio. Per lui il silenzio era parte della musica. Come la pausa in uno spartito.
Ha scelto di non farsi più vedere in sedia a rotelle. Voleva essere ricordato in piedi, con le mani alzate a dirigere.
Libro/Doc consigliato per conoscerlo meglio:
Ezio Bosso. La musica si fa insieme – docufilm di Rai Cultura Una raccolta intensa di sue parole, immagini e note. Un viaggio nella sua visione della vita e dell’arte.
10 frasi di Ezio Bosso che ci insegnano a vivere con gioia
Le frasi di Ezio Bosso sono preghiere laiche di bellezza e resistenza. Ci insegnano che la musica è un atto di presenza, che la vita va suonata, anche se a volte è difficile tenerne il tempo, che l’arte è cura, ascolto, condivisione. In un tempo di urla, la sua voce resta sottile, ma indimenticabile: come una melodia che accompagna e consola, anche quando smette di suonare.
Bosso non ha mai nascosto la malattia, ma l’ha trasformata in musica, in parola, in gesto. Le sue frasi ci mostrano che la vulnerabilità non è un limite da nascondere, ma una possibilità da abitare.
Per lui la bellezza non era un lusso o un privilegio, ma un lavoro di consapevolezza e cura. Ogni frase ci invita a “fare bene le cose belle”, anche le più piccole, anche quelle che sembrano invisibili.
Bosso non parlava mai in termini retorici o consolatori. La sua speranza era lucida, concreta, determinata. Le sue parole ci insegnano che non si tratta di non cadere, ma di “continuare a rialzarsi” ogni volta.
Le sue parole non sono mai pesanti o complicate, eppure ti si infilano dentro e non ti lasciano più. Ezio Bosso ci insegna che anche la leggerezza può essere profondissima.
1.
La musica ci insegna la cosa più importante: ascoltare.
Concerto RAI 2016
Ascoltare è un atto d’amore, non solo musicale: è la base di ogni relazione autentica.
2.
La felicità è fare ciò che si ama, senza compromessi.
Intervista, 2018
La gioia non è nei risultati, ma nella fedeltà a sé stessi.
3.
La musica si fa insieme, come la vita.
Concerto “Che tempo che fa”, 2016
Un invito a superare l’individualismo: la bellezza nasce dalla collaborazione.
4.
Ogni nota è un sorriso, anche se a volte è un sorriso malinconico.
Conferenza 2017
Anche la tristezza ha musica. E anche la malinconia è parte della gioia di vivere.
5.
La disabilità più grande è la mancanza di empatia.
Intervista Rai Cultura
Una frase che capovolge ogni pregiudizio: il vero limite è non saper sentire l’altro.
6.
La musica non è un talento, è una necessità.
Dal film Ezio Bosso – Le cose che restano
Fare musica, vivere, amare: non sono scelte estetiche, ma bisogni dell’anima.
7.
Io non sono malato. Ho una malattia.
Intervista a Le invasioni barbariche
Una dichiarazione identitaria potentissima: la malattia non definisce l’essere.
8.
La musica è come la vita: si può fare solo in un modo. Insieme.
Esibizione a Sanremo 2020
Una frase che è manifesto politico e poetico allo stesso tempo.
9.
Io continuo a cadere. Ma continuo anche a rialzarmi.
Intervista 2019
Il coraggio non è forza fisica, ma determinazione amorevole.
10.
La musica è l’unica arte che ci insegna a respirare insieme.
Da Le parole della settimana (Rai 3)
Una delle sue frasi più belle: suonare, amare, vivere… è tutto un unico respiro.
