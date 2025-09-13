Ezio Bosso è stato molto più di un compositore, direttore d’orchestra e pianista. È stato una voce luminosa di resistenza e bellezza, capace di attraversare la malattia con dignità e trasformarla in messaggio d’amore.

Nato il 13 settembre 1971, ogni sua parola è stata musica che parla al cuore, poesia del quotidiano, invito a credere nella forza della gentilezza, della passione, della fragilità.

Le sue frasi, tratte da concerti, interviste, conferenze, ci ricordano che vivere è un atto creativo, che ogni giorno è una scelta, e che la musica, come l’amore, non va capita ma sentita.

Curiosità su Ezio Bosso; Lo sapevi che…

Da piccolo perse quasi completamente l’udito. Lo recuperò con un intervento e iniziò a studiare musica con furia e passione.

Ha suonato anche con la London Symphony Orchestra. Ma non cercava il successo, cercava il suono giusto.

Amava Bach, Sakamoto e il silenzio. Per lui il silenzio era parte della musica. Come la pausa in uno spartito.

Ha scelto di non farsi più vedere in sedia a rotelle. Voleva essere ricordato in piedi, con le mani alzate a dirigere.

Libro/Doc consigliato per conoscerlo meglio:

Ezio Bosso. La musica si fa insieme – docufilm di Rai Cultura Una raccolta intensa di sue parole, immagini e note. Un viaggio nella sua visione della vita e dell’arte.

10 frasi di Ezio Bosso che ci insegnano a vivere con gioia

Le frasi di Ezio Bosso sono preghiere laiche di bellezza e resistenza. Ci insegnano che la musica è un atto di presenza, che la vita va suonata, anche se a volte è difficile tenerne il tempo, che l’arte è cura, ascolto, condivisione. In un tempo di urla, la sua voce resta sottile, ma indimenticabile: come una melodia che accompagna e consola, anche quando smette di suonare.

Bosso non ha mai nascosto la malattia, ma l’ha trasformata in musica, in parola, in gesto. Le sue frasi ci mostrano che la vulnerabilità non è un limite da nascondere, ma una possibilità da abitare.

Per lui la bellezza non era un lusso o un privilegio, ma un lavoro di consapevolezza e cura. Ogni frase ci invita a “fare bene le cose belle”, anche le più piccole, anche quelle che sembrano invisibili.

Bosso non parlava mai in termini retorici o consolatori. La sua speranza era lucida, concreta, determinata. Le sue parole ci insegnano che non si tratta di non cadere, ma di “continuare a rialzarsi” ogni volta.

Le sue parole non sono mai pesanti o complicate, eppure ti si infilano dentro e non ti lasciano più. Ezio Bosso ci insegna che anche la leggerezza può essere profondissima.

1.

La musica ci insegna la cosa più importante: ascoltare.

Concerto RAI 2016

Ascoltare è un atto d’amore, non solo musicale: è la base di ogni relazione autentica.

2.

La felicità è fare ciò che si ama, senza compromessi.

Intervista, 2018

La gioia non è nei risultati, ma nella fedeltà a sé stessi.

3.

La musica si fa insieme, come la vita.

Concerto “Che tempo che fa”, 2016

Un invito a superare l’individualismo: la bellezza nasce dalla collaborazione.

4.

Ogni nota è un sorriso, anche se a volte è un sorriso malinconico.

Conferenza 2017

Anche la tristezza ha musica. E anche la malinconia è parte della gioia di vivere.

5.

La disabilità più grande è la mancanza di empatia.

Intervista Rai Cultura

Una frase che capovolge ogni pregiudizio: il vero limite è non saper sentire l’altro.

6.

La musica non è un talento, è una necessità.

Dal film Ezio Bosso – Le cose che restano

Fare musica, vivere, amare: non sono scelte estetiche, ma bisogni dell’anima.

7.

Io non sono malato. Ho una malattia.

Intervista a Le invasioni barbariche

Una dichiarazione identitaria potentissima: la malattia non definisce l’essere.

8.

La musica è come la vita: si può fare solo in un modo. Insieme.

Esibizione a Sanremo 2020

Una frase che è manifesto politico e poetico allo stesso tempo.

9.

Io continuo a cadere. Ma continuo anche a rialzarmi.

Intervista 2019

Il coraggio non è forza fisica, ma determinazione amorevole.

10.

La musica è l’unica arte che ci insegna a respirare insieme.

Da Le parole della settimana (Rai 3)

Una delle sue frasi più belle: suonare, amare, vivere… è tutto un unico respiro.

