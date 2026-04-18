Werner Bischof: la retrospettiva dedicata allo sguardo poetico del fotogiornalismo

Un omaggio la maestro della Magnum capace di unire rigore documentario e intensa poesia. Dal 19 maggio al 18 ottobre 2026, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini ospita la mostra “Werner Bischof. Point of view“, curata da Andréa Holzherr, Marco Bischof e Tania Kuhn.

L’esposizione celebra i 110 anni dalla nascita di Werner Bischof, tra i più importanti fotoreporter del XX secolo, offrendo un’ampia panoramica sulla sua vita e sul suo lavoro.

Membro della Magnum Photos dal 1949, Bischof si distinse per un approccio profondamente umanistico al fotogiornalismo, capace di unire rigore documentario e intensa sensibilità poetica. La mostra presenta 200 fotografie vintage originali, accompagnate da contact sheets e da un documentario che restituiscono uno sguardo ancora oggi attuale, capace di raccontare la storia con empatia, attenzione e rispetto per la dignità umana.

Werner Bischof. Point of view

Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni cronologiche che ripercorrono le tappe fondamentali della sua carriera: dagli anni della formazione in Svizzera tra il 1932 e il 1945, alle immagini dell’Europa devastata nel secondo dopoguerra, fino ai reportage realizzati in Asia tra il 1949 e il 1953 e alle ultime esplorazioni nel continente americano tra il 1953 e il 1954. Le fotografie di Bischof si distinguono per immediatezza e forza espressiva, unite a una rigorosa cura formale, composizioni equilibrate e raffinate gradazioni del bianco e nero.

Questa tensione verso una lettura profonda della realtà gli valse già in vita il riconoscimento della critica, che lo definì, caso raro per un fotogiornalista, un vero e proprio artista. Il suo metodo di lavoro prevedeva anche appunti, schizzi e disegni nei diari, strumenti attraverso cui entrava in sintonia con luoghi, eventi e persone, avvicinandosi ai soggetti con sensibilità e finezza intellettuale.

A completare l’esposizione, ci sarà anche un ricco programma di iniziative collaterali, tra cui incontri di approfondimento e visite guidate dedicate ai temi della mostra e alla fotografia.

Chi era Werner Bischof

Werner Bischof nasce a Zurigo nel 1916, dove studia fotografia con Hans Finsler e grafica con Alfred Willimann presso la Scuola di Arti e Mestieri. Dopo la formazione apre uno studio fotografico e pubblicitario, iniziando a costruire il proprio linguaggio visivo. Nel 1942 diventa collaboratore freelance della rivista culturale Du, che dal 1943 pubblica i suoi primi lavori di rilievo. Il reportage del 1945 sulla devastazione causata dalla Seconda guerra mondiale segna una svolta nella sua carriera, portandolo al riconoscimento internazionale.

Negli anni successivi lavora tra Italia e Grecia per il Dono Svizzero, impegnata nella ricostruzione, e collabora con importanti testate come Picture Post, The Observer, Illustrated ed Epoca, pubblicando reportage dai suoi viaggi in Europa orientale, Finlandia e Norvegia. Nel 1949 entra a far parte della Magnum Photos, tra i primi fotografi ad aderire all’agenzia fondata nel 1947. Nel 1951 documenta per Life la drammatica carestia in India, e successivamente realizza reportage in Giappone, Corea, Hong Kong e Indocina, pubblicati dalle principali riviste fotografiche internazionali.

Critico verso il sensazionalismo dell’editoria, orienta sempre più il suo lavoro verso la ricerca delle culture tradizionali. Questo periodo culmina con una grande mostra a Zurigo, con la pubblicazione dei reportage asiatici su Du e con il libro Japon, edito da Delpire, che gli vale il Premio Nadar assegnato postumo nel 1955.Nel 1953, spinto dal desiderio di sperimentare nuovi linguaggi, realizza negli Stati Uniti una serie di fotografie a colori caratterizzate da composizioni ampie e complesse.

L’anno seguente intraprende un viaggio in Messico e Panama portando con sé anche una cinepresa, per poi spingersi in una remota area del Perù. Qui, il 16 maggio 1954, trova tragicamente la morte in un incidente stradale sulle Ande, interrompendo prematuramente una delle esperienze più intense e significative del fotogiornalismo del Novecento.

Foto copertina: Werner Bischof, On the way to Cuzco, Valle Sagrado, Peru, 1954

© Werner Bischof / Magnum Photos