“Mi hai spezzato il cuore”: l’Ulisse di Joyce insegna come sopravvivere al dolore del tradimento

Il tradimento è una spaccatura violenta nel tessuto della nostra realtà. Quando lo scopriamo, quello che proviamo è un dolore quasi fisico: una morsa allo stomaco, l’orgoglio ferito che grida vendetta e quella sensazione vertiginosa di aver costruito la propria vita sull’illusione. È la sensazione d’essere stati svuotati d’ogni certezza, lasciati soli con la rabbia e la tentazione di restare prigionieri di un rancore infinito.

Eppure, James Joyce ci offre nel suo Ulysses (Ulisse) una prospettiva del tutto inaspettata. Attraverso il protagonista Leopold Bloom, Joyce spoglia l’adulterio dal suo peso mitico e tragico, insegnandoci a guardare la ferita con occhi diversi. Non più come una condanna o un’onta personale, ma come un evento da ridimensionare di fronte alla complessità della natura e alla vastità dell’universo:

In quanto tanto naturale come un qualunque atto naturale […] In quanto non più anormale di tutte le altre forme di alterato adattamento ad alterate condizioni esistenziali […] La futilità di trionfi, proteste o vendette; la vacuità della virtù decantata; la letargia della materia nesciente; l’apatia delle stelle.

È il passaggio fondamentale dal crollo emotivo alla conquista dell’Equanimità: l’arte, o meglio l’attitudine, di non farsi distruggere dall’azione dell’altro.

L’Ulisse di Joyce un romanzo che ha rivoluzionato la letteratura

Pubblicato a Parigi nel 1922 dopo una travagliata vicenda editoriale segnata dalla censura, l’Ulysses di James Joyce non è soltanto uno dei romanzi più importanti della letteratura del XX secolo, ma una vera e propria pietra miliare nella genesi del romanzo moderno. Attraverso registri che spaziano dal parodistico al dottrinale e l’uso maestoso del flusso di coscienza (stream of consciousness), Joyce scardina la forma narrativa classica per restituire il caos e l’intricata contemporaneità dei processi mentali.

L’intero romanzo racchiude l’odissea di un’unica giornata, il 16 giugno 1904, tra le strade di una Dublino minuziosamente ricostruita, elevando la banalità del quotidiano a un’epopea universale dell’uomo moderno.

È un’opera di una portata tale che perfino Ezra Pound arrivò a definire imprescrittibile la necessità per ogni uomo di lettere serio di confrontarsi criticamente con essa. Il genio di Joyce sta nell’aver capovolto e umanizzato l’ Odissea omerica. Il leggendario Ulisse diventa Leopold Bloom, un piccolo borghese ebreo e agente pubblicitario, un antieroe calato nella realtà e privo di qualunque afflato epico tradizionale.

Il ruolo di Telemaco è assunto dal giovane e colto Stephen Dedalus, incarnazione dell’intelletto e della ricerca spirituale. Infine Penelope si incarna in Molly Bloom, cantante lirica passionale e terrena, la quale rappresenta la sostanza vitale della passione.

Il contesto coniugale: la “Penelope” joyciana e la forza della passione

Il matrimonio tra Leopold e Molly è segnato da una ferita profonda mai del tutto riassorbita, ovvero la perdita del piccolo Rudy, il figlio morto a soli undici giorni dalla nascita. Questa tragedia ha interrotto la loro intimità fisica, aprendo uno spazio di solitudine in cui si consuma l’adulterio. Nel pomeriggio del 16 giugno, infatti, Molly attende a casa il suo amante e impresario Blazes Boylan. Bloom ne è pienamente consapevole e vive l’intera giornata tormentato da questo pensiero.

Ma è proprio in questo snodo che Joyce compie la sua rivoluzione più profonda. Se la Penelope omerica è l’emblema della fedeltà casta e dell’attesa inamovibile, la Penelope di Joyce sovverte radicamente il mito. Molly non è una fredda tessitrice, bensì una donna viva, esuberante e corporale, che rivendica il proprio diritto al desiderio e alla vita senza ipocrisie.

Come emerge nel grandioso monologo finale che chiude il romanzo, otto lunghi periodi privi di punteggiatura, le deviazioni sensuali di Bloom e la sua rassegnata accettazione vengono radicate nella terrena e potente esperienza matriarcale di Molly.

La sua infedeltà fisica non distrugge l’amore per il marito: nell’ultimo flusso di pensieri, Molly riconosce il legame unico con Leopold e rievoca la proposta di matrimonio a Howth, chiudendo l’opera con il suo immortale “sì ho detto di sì, lo farò, sì”.

Capire Molly significa capire la scelta di Bloom: l’adulterio non è una colpa da punire con la violenza o la vendetta, ma un’espressione della natura umana da accogliere con la maturità dell’Equanimità.

La “Penelope” joyciana e la forza del desiderio

Il matrimonio tra Leopold e Molly è segnato da una ferita profonda mai del tutto riassorbita, ovvero la perdita del piccolo Rudy, il figlio morto a soli undici giorni dalla nascita. Questa tragedia ha interrotto la loro intimità fisica, aprendo uno spazio di solitudine in cui si consuma l’adulterio.

Nel pomeriggio del 16 giugno, infatti, Molly attende a casa il suo amante e impresario Blazes Boylan. Bloom ne è pienamente consapevole e vive l’intera giornata tormentato da questo pensiero.

Ma è proprio in questo snodo che Joyce compie la sua rivoluzione più profonda. Se la Penelope omerica è l’emblema della fedeltà casta e dell’attesa inamovibile, la Penelope di Joyce sovverte radicamente il mito. Molly non è una fredda tessitrice, bensì una donna viva, esuberante e corporale, che rivendica il proprio diritto al desiderio e alla vita senza ipocrisie.

Come emerge nel grandioso monologo finale che chiude il romanzo, otto lunghi periodi privi di punteggiatura, le deviazioni sensuali di Bloom e la sua rassegnata accettazione vengono radicate nella terrena e potente esperienza matriarcale di Molly.

La sua infedeltà fisica non distrugge l’amore per il marito: nell’ultimo flusso di pensieri, Molly riconosce il legame unico con Leopold e rievoca la proposta di matrimonio a Howth, chiudendo l’opera con il suo immortale “sì ho detto di sì, lo farò, sì”.

Capire Molly significa capire la scelta di Bloom. L’adulterio non è una colpa da punire con la violenza o la vendetta, ma un’espressione della natura umana da accogliere con la maturità dell’Equanimità.

Quando l’offesa provoca un vuoto e tanta rabbia

Nell’Episodio 13, intitolato Nausicaa, il sole comincia a calare sulla spiaggia di Sandymount. Ritroviamo un Leopold Bloom solo, sopraffatto dal peso schiacciante della certezza: a casa, nell’ora in cui le ombre si allungano, sua moglie Molly ha appena consumato l’adulterio con l’impresario Blazes Boylan. È l’ora del tramonto, quel momento della giornata in cui il silenzio amplifica la solitudine e le ferite emotive bruciano con più violenza.

Bloom avverte il bisogno viscerale di lasciare una traccia del proprio dolore, di gridare al mondo l’ingiustizia subita. Impugna un pezzo di legno trovato sulla battigia e prova a incidere un messaggio sulla sabbia. Traccia una solitaria “I”, simbolo dell’Ego ferito che chiede riconoscimento, e comincia a comporre il suo messaggio di soccorso emotivo: “Io. A.M.A.”.

Ma l’impulso si spegne quasi subito. Bloom si arresta, comprende la sterilità di quella comunicazione incompiuta e rinuncia a completare la frase. Come riflette tra sé e sé guardando quelle lettere tracciate a fatica:

Non c’è più spazio. E poi lui lo leggerà domani, la marea lo spazzerà via.

Con il piede cancella le lettere sulla sabbia, conscio che la materia su cui scrive è fluida e arida, e che il mare finirà comunque per lavare via ogni cosa.

Mentre sullo sfondo il richiamo spietato di un orologio a cucù scandisce le ore ricordandogli la grottesca figura del “cinto da corna”, Bloom impatta contro la prima drammatica fase del dolore. Il tentativo sterile di chiedere spiegazioni a una realtà ormai mutata e la dolorosa consapevolezza che ogni pretesa di possesso è destinata a dissolversi.

Rimasto solo nell’oscurità che avanza, sintetizza il suo stato d’animo con una battuta di amara rassegnazione che racchiude tutto il vuoto dell’abbandono:

Messo da parte. Un vecchio stivale gettato via.

Dalla ferita alla cura: la radiografia scientifica del tradimento

Se sulla spiaggia assistiamo all’urlo muto dell’Ego ferito, nell’Episodio 17, Itaca, si compie il rientro a casa e la profonda elaborazione della ferita. Di fronte al letto matrimoniale, Bloom nota l’impronta lasciata dal corpo di Blazes Boylan, percepisce l’incavo nel materasso e avverte persino la fragranza nell’aria.

È il momento in cui la realtà batte cassa. Eppure, in questa sequenza narrata attraverso il celebre catechismo scientifico joyciano, la mente di Bloom rifiuta la deriva del dramma passionale per intraprendere una lucida scomposizione psicologica dell’evento, attraversando quattro sentimenti ben definiti: Invidia, Gelosia, Abnegazione ed Equanimità.

Interrogato dal catechismo narrativo su quali sentimenti provasse infine per la condotta di Molly, il testo rivela la grandezza della prospettiva di Bloom:

Più abnegazione che invidia, più equanimità che gelosia.

L’Equanimità non cade dal cielo, è il risultato di un preciso esercizio mentale. Joyce fa compiere a Bloom un’operazione di decostruzione dell’offesa basata su due pilastri: la prospettiva astronomica e la de-mitizzazione dell’esclusività.

La prospettiva cosmica contro il dramma dell’Ego

Per guarire dalla rabbia, Bloom applica alla propria tragedia personale una lente d’ingrandimento scientifica e cosmica. Guarda il soffitto della camera e spinge il pensiero ben oltre le pareti domestiche, verso l’immensità della volta celeste, la Via Lattea e la vertigine delle distanze interstellari.

Di fronte all’infinita grandezza dell’universo, la micro-tragedia di un letto matrimoniale a Dublino perde la sua carica distruttiva, riducendosi a un frammento insignificante nella vastità dello spazio-tempo.

Nel celebre catechismo scientifico di Itaca, Joyce fa dialogare la mente di Bloom con l’assoluto. Interrogato sulla portata delle proprie riflessioni di fronte alla notte, Bloom contempla l’apatia degli spazi celesti e:

La solitudine della loro configurazione, la loro immensità spaventosa, la loro distanza e le velocità comparative, la loro attrazione reciproca, la loro consistenza e ordine, le loro eoni di anni… la vanità del calcolo delle loro distanze… la loro imperturbabile apatia.

È proprio questa “imperturbabile apatia” delle stelle a offrire a Bloom la chiave della sua salvezza emotiva. Se l’universo procede indifferente attraverso ere geologiche e collisioni di galassie, che cos’è in fondo l’adulterio di un pomeriggio se non una trascurabile fluttuazione biologica?

Il tradimento cessa di essere un attacco deliberato e mostruoso alla sua dignità personale per venire ridimensionato a un puro fenomeno naturale:

“non più anormale che la riuscita di una combinazione chimica o l’alterazione di equilibrio tra due sostanze”.

Analizzando l’atto di Molly con la stessa distaccata freddezza con cui si osserva la caduta di una goccia d’acqua o il corso delle maree, Bloom giunge a chiedersi, con scientifica lucidità:

Perché la sua sofferenza non era unicamente dolorosa? Perché considerava il fatto fisiologico di per sé… come una mutazione cellulare, un adattamento naturale, l’adempimento di una legge di natura.

Privando l’offesa della sua carica velenosa ed egoica, Bloom sgonfia il dramma: l’adulterio non è la fine del mondo, ma un semplice evento dentro la complessa e infinita trama della materia.

Il rifiuto della vendetta omerica

È qui che Joyce compie il suo scarto filosofico più rivoluzionario rispetto alla tradizione classica. L’Odisseo omerico torna a Itaca guidato dal furore, imbraccia l’arco e massacra i Proci in un bagno di sangue per riaffermare con la violenza il proprio possesso sul regno, sulla casa e sul corpo della sposa. L’Ulisse del Novecento, l’antieroe pacifista Leopold Bloom, comprende invece che la vendetta è solo una trappola dell’Ego, un’illusione d’onore che non sana la ferita ma perpetua il dolore.

Nell’Episodio 17, quando il catechismo interroga la mente di Bloom sulle possibili reazioni all’invasione del proprio spazio coniugale, vengono passate in rassegna le opzioni tradizionali dettate dal codice d’onore patrio e patriarcale: la sfida a duello, l’assassinio dell’amante, la punizione corporale o il divorzio pubblico.

Tuttavia, di fronte alla possibilità di un’azione violenta o vendicativa, Bloom soppesa le conseguenze ed esprime un rifiuto netto, dettato da una disarmante e razionale constatazione di inutilità:

Perché una tale azione sarebbe futile? Perché non avrebbe riparato un danno passato né garantito l’immunità per il futuro, né impedito la reiterazione dell’atto da parte dello stesso o di un altro agente… E perché l’odio porta solo alla distruzione di colui che lo nutre.

Bloom rifiuta il delitto d’onore e persino la scenata di gelosia perché riconosce l’assurdità del concetto di proprietà applicato agli esseri umani. Riconosce che il corpo di Molly non gli appartiene e che il desiderio risponde a dinamiche vitali e pulsionali che sfuggono alle clausole di un contratto matrimoniale. Interrogato sul perché non consideri l’atto di Molly un crimine imperdonabile, la sua mente risponde de-mitizzando la pretesa di esclusività:

Considerando che ogni corpo umano è un involucro temporaneo di sostanza organica… e che l’atto in questione non era che un contatto passeggero tra epidermidi, non più unico né irripetibile della pressione di una mano o dell’intreccio di due sguardi.

Sostituendo la clava della vendetta omerica con lo scudo dell’intelletto e della compassione, Bloom dimostra che la vera forza non sta nel sottomettere chi ci ha tradito, ma nel dominare l’impulso distruttivo del proprio orgoglio. Ridicolizzando la violenza come un retaggio arcaico, egli trasforma quella che il mondo giudicherebbe come una debolezza in un atto supremo di libertà psicologica.

La lezione universale di Joyce su come sopravvivere al tradimento

Grazie alla profonda de-mitizzazione dell’offesa compiuta nella propria mente, Leopold Bloom compie il gesto più coraggioso, scandaloso e intimo di tutto il romanzo: si spoglia, infila le gambe sotto le coperte ancora tiepide dell’impronta lasciata dall’amante e si corica accanto a Molly. Non lo fa da sconfitto, ma da uomo che ha conquistato la propria pace interiore.

Interrogato dalla voce narrante di Itaca sulla posizione assunta nel letto accanto alla sposa, il testo registra con lirica precisione la sua quiete ritrovata:

Come si corcò l’uomo/compratore, il viaggiatore? Con la testa ai piedi del letto, le ginocchia sollevate, le mani intrecciate sotto la nuca… In quale punto riposava il viaggiatore? Nel grembo della terra, il lettore di mappe, l’esploratore.

Inclinando il capo verso le natiche della moglie e depositandovi un bacio di silenziosa e devota accettazione, Bloom non ratifica una resa, ma sancisce il trionfo della compassione sull’orgoglio. Questa scelta di non spezzare il legame e di non cedere al rancore crea lo spazio emotivo necessario per il capitolo conclusivo dell’opera, l’Episodio 18 (Penelope).

Mentre Leopold dorme al suo fianco, il flusso di coscienza sbrigliato di Molly ripercorre la giornata, gli amanti passati e le delusioni presenti. Eppure, proprio attraverso il confronto con la vanità superficiale di Blazes Boylan, Molly riconosce che nessun altro uomo possiede la statura umana e la sensibilità di suo marito.

L’esplosione sensoriale dei suoi ricordi giovanili a Gibilterra converge inevitabilmente verso la figura di Leopold, culminando nell’iconica affermazione che sigilla il romanzo:

…e allora gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì e allora mi chiese se volevo sì dire sì mio fiore di montagna e io prima gli ho messo le braccia intorno sì e me l’ho tirato giù su di me che mi sentiva il petto tutto profumo sì e il suo cuore batteva come impazzito e sì dissi sì voglio Sì.

Quel celebre Sì finale non è soltanto un’estatica celebrazione della vita e del desiderio, ma rappresenta la conferma tangibile che la “cura” di Bloom ha funzionato. Rifiutando la violenza, il rinfaccio e la rabbia egoica, Bloom non ha salvato soltanto se stesso dalla distruzione dell’odio, ma ha preservato la possibilità dell’amore, dimostrando una verità psicologica di straordinaria modernità.

L’insegnamento che l’’Ulisse di James Joyce offre a chiunque si trovi ad affrontare la devastazione di un cuore spezzato è radicale: il tradimento dell’altro non definisce il nostro valore, né deve trasformarsi in una condanna alla misantropia. Sopravvivere al dolore dell’infedeltà non significa dimenticare o subire passivamente, ma compiere l’atto supremo di maturità emotiva che consiste nel ridimensionare l’Ego, comprendere la complessità delle fragilità umane e liberarsi dalla prigione del risentimento.

Solo disarmando la rabbia è possibile riappropriarsi della propria vita e, come Leopold Bloom, tornare finalmente a riposare in pace con se stessi e con il mondo.