Platone svela perché l’amore è l’arma più potente contro la solitudine e il mal di vivere

Solitudine e mal di vivere? Platone svela nel “Simposio” che l’amore va oltre il sesso: essere uniti è l’unica vera via per ritrovare la gioia e la serenità.

Se oggi sentiamo il peso di una solitudine che isola, di una sofferenza intima e di un sottile mal di vivere, la risposta può essere trovata in uno dei più grandi capolavori della letteratura occidentale: il Simposio di Platone.

È qui che il pensiero classico smette di essere teoria e diventa uno strumento caldissimo per decifrare l’animo umano. Duemilaquattrocento anni fa, il filosofo aveva già capito che questo senso di vuoto non è una debolezza di cui vergognarsi, ma una condizione costitutiva della nostra specie.

Attraverso il mito degli androgini e la voce di Aristofane, Platone fa emergere con forza i temi che da sempre muovono l’esistenza: l’illusione dell’autosufficienza e il dolore della nostra originaria incompletezza. Ma non ci lascia nudi di fronte al vuoto. Il testo fa leva su un contrasto potentissimo, indicandoci che l’amore tra due persone va infinitamente oltre l’attrazione fisica, il sesso e l’impulso erotico momentaneo.

L’essere uniti, l’incastro profondo delle anime, è l’unica vera via per ritrovare la gioia, la serenità e la felicità. È il superamento definitivo di ogni isolamento, ed è lo stesso Platone a spiegarcelo con una forza poetica insuperabile:

E sono proprio questi che continuando a vivere insieme per tutta la vita non saprebbero dire cosa vogliono capiti loro gli uni dagli altri: e a nessuno può sembrare che questo sia soltanto la comunione dei piaceri d’amore, come se solo per questo fossero così contenti di stare insieme l’uno con l’altro e con tanta passione. Ma è chiaro che l’anima dell’uno e dell’altro vuole qualche altra cosa che non è in grado di dire, ma fa congetture e manifesta simbolicamente. Perché se ad essi, proprio nel momento che giacciono insieme si accostasse Efesto con i propri strumenti e domandasse: “Cos’è dunque, uomini, che volete che vi succeda l’uno dall’altro?”, e, trovandosi essi in difficoltà, chiedesse ancora: “Forse agognate questo, di congiungervi indissolubilmente l’uno con l’altro in una sola cosa, così da non lasciarvi tra di voi né di giorno né di notte? Perché se bramate questo, sono pronto a fondervi insieme e a comporvi in una sola natura fino al punto che da due diventiate uno solo […]”. Udendo tali cose, lo sappiamo bene, nessuno si trarrebbe indietro, né darebbe a vedere di volere qualche altra cosa, ma riterrebbe di avere ascoltato una buona volta quello che da tempo desiderava, di congiungersi e di fondersi con l’amato e di due divenire uno solo.

Il banchetto che ha cambiato la storia dell’umanità

Per capire la portata di queste riflessioni, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, precisamente ad Atene nel 416 a.C. Il Simposio di Platone non è un polveroso trattato accademico, ma il racconto di una cena (un “simposio”, che in greco significa letteralmente “bere insieme”) a casa del giovane e affascinante poeta tragico Agatone.

I convitati sono la “crema” dell’intellettualità ateniese dell’epoca e sono tutti reduci dai festeggiamenti della sera prima. Appesantiti dai postumi del vino, scelgono di comune accordo di non ubriacarsi e di intrattenersi con un gioco: a turno, muovendosi da sinistra a destra, ognuno dovrà pronunciare un discorso in onore di Eros, il dio dell’Amore.

Questo testo è diventato fondamentale nella storia dell’umanità perché, per la prima volta, l’amore non viene trattato come un semplice impulso biologico o una punizione divina, ma come una forza filosofica, psicologica e spirituale. Attraverso i vari punti di vista dei protagonisti, Platone cerca di rispondere alla domanda che l’essere umano si pone da sempre: perché amiamo?

Intorno ad Agatone si muovono personaggi straordinari, ognuno dei quali rappresenta un pezzo della società e della cultura greca. C’è Fedro, il giovane idealista, che vede nell’amore una spinta morale che rende gli uomini coraggiosi. Troviamo Pausania, l’aristocratico, che distingue tra un amore volgare (legato solo al corpo) e un amore celeste (legato all’anima). È presente Erissimaco, un medico pragmatico, che spiega l’amore come una forza cosmica di equilibrio, simile alla salute del corpo. Non manca Socrate, il maestro di Platone, che parlerà dell’amore como di una scala che ci eleva verso la bellezza assoluta.

In mezzo a scienziati, retori e filosofi, c’è però un uomo che rompe gli schemi: Aristofane, il più grande commediografo e autore di satira di Atene. Quando la parola passa ad Aristofane, l’atmosfera cambia completamente. La sua figura è fondamentale perché è l’unico che rifiuta i discorsi astratti e intellettuali per scendere sul piano della carne, delle debolezze e della sofferenza reale delle persone comuni.

Mentre gli altri descrivono l’amore come un dio perfetto, bellissimo e potente, Aristofane ribalta tutto. Attraverso il surreale e indimenticabile mito degli androgini, ci rivela che l’amore non nasce dalla perfezione, ma dalla nostra imperfezione.

Non amiamo perché siamo forti, ma perché siamo fragili. Il suo passaggio è un pilastro della cultura mondiale perché introduce un’idea potentissima: l’amore è un tentativo di guarigione, un soccorritore medico che l’universo ci ha dato per colmare il vuoto della solitudine e rimettere insieme i pezzi della nostra umanità.

Quella perenne sensazione di vuoto e l’illusione dell’autosufficienza

Quante volte, anche in mezzo alle persone che ci stanno accanto, veniamo assaliti da uno strano senso di inadeguatezza e di isolamento? È il “mal di vivere” moderno, ovvero quella sensazione di non essere mai del tutto completi, un’innata nostalgia per qualcosa (o qualcuno) che non sappiamo nemmeno definire a parole.

Oggi la società ci bombarda con un messaggio preciso: per essere felici devi bastare a te stesso, devi essere indipendente, emotivamente autosufficiente e inscalfibile. Eppure, sotto la corazza, avvertiamo un vuoto profondo.

Nel Simposio, Aristofane sgretola questa illusione e ci dice che la solitudine non è una nevrosi passeggera, ma una ferita costitutiva della nostra specie. Il testo antico fa perno su un’intuizione straordinaria: non siamo nati per bastare a noi stessi, perché la nostra stessa natura è, fin dall’origine, una metà che cerca il proprio incastro. Aristofane lo spiega descrivendo il momento esatto in cui questa attrazione si accende:

Ciascuno di noi dunque è come un contrassegno d’uomo, essendo stato tagliato come le sogliole, da uno due; e ciascuno cerca sempre il proprio segno di riconoscimento.

Il problema profondo dell’essere umano è proprio questo: siamo nati da una frattura. Passiamo la vita a cercare questo “segno di riconoscimento” negli altri, e quando due persone si incontrano, l’impatto emotivo è così travolgente che va ben oltre la carne o il semplice istinto.

Ciò che chiamiamo sofferenza o solitudine è in realtà un richiamo dell’anima che il sesso da solo non può calmare. Come abbiamo letto nell’attacco, l’anima desidera ardentemente “qualche altra cosa” che fa fatica a esprimere: una connessione totale che spezzi l’isolamento e ci riconnetta con la nostra parte mancante.

Il mito degli Androgini e il taglio di Zeus

Per comprendere a fondo l’origine di questa sofferenza, Aristofane formula una diagnosi mitologica diventata immortale. Un tempo, racconta il commediografo, la natura umana era speculare e tonda.

L’umanità era divisa in tre generi: il maschio (generato dal sole), la femmina (dalla terra) e l’androgino (dalla luna), una creatura singola che riassumeva in sé le caratteristiche fisiche ed emotive di entrambi i sessi. Questi esseri primordiali erano perfetti, fieri e dotati di una forza spaventosa; camminavano dritti ma, quando volevano correre, facevano perno su otto arti ruotando velocissimi in cerchio.

Erano così pieni di energia e orgoglio da tentare la scalata al cielo per imporsi agli dei. Zeus, per punire la loro tracotanza senza doverli sterminare (scelta che avrebbe privato l’Olimpo dei sacrifici degli uomini), trovò un rimedio drastico:

Ora taglierò ciascuno di essi in due parti eguali, e così diverranno più deboli e insieme più utili per noi.

Li spaccò a metà, proprio come si taglia un uovo con un filo, e ordinò ad Apollo di voltare il loro viso verso la ferita e di ricucire la pelle sul ventre – creando l’ombelico – affinché la vista di quel taglio rimanesse un eterno monito.

Da quel giorno memorabile, la diversità dei sessi e l’orientamento di ognuno diventano semplicemente la mappa della nostra spaccatura: ognuno di noi, a prescindere da chi ami, non è che una tessera spezzata che vaga nel mondo cercando disperatamente il pezzo mancante con cui combaciare.

La cura inizia quando ammettiamo di aver bisogno dell’altro

La cura richiede però un prezzo psicologico altissimo: accettare la propria vulnerabilità. Per guarire dalla solitudine dobbiamo compiere l’atto più difficile per l’essere umano: smettere di fingere di essere integri, inscalfibili e perennemente forti da soli. Aristofane ingaggia una vera e propria battaglia contro l’illusione dell’autosufficienza. Ci dice che la cura di Eros funziona solo se abbiamo il coraggio di ammettere che da soli siamo incompleti.

Il testo descrive con crudo realismo cosa accadde nell’immediato post-taglio, quando le due metà si incontrarono per la prima volta: non c’era spazio per l’orgoglio o per l’autonomia, ma solo un disperato e vitale bisogno dell’altro:

Quando dunque la forma originaria fu tagliata in due, ciascuna metà, desiderando l’altra sua parte, le andava incontro, e gettandosi le braccia al collo e intrecciandosi l’una all’altra, per il desiderio di fondersi insieme, morivano di fame e di torpore per non volere fare nulla l’una separata dall’altra.

Riconoscere questa attrazione significa accettare che aver bisogno di un’altra persona non è una debolezza o una patologia da cui difendersi, ma la nostra condizione naturale.

C’è un dettaglio fondamentale nel mito che mostra come l’amore sia una forza attiva. Le metà non aspettano passive che la solitudine passi da sola. L’istinto impresso da Zeus dopo la divisione le spinge a muoversi nel mondo, a cercarsi e a riconoscersi tra la folla. Come scrive Aristofane, ciascuno di noi:

Ciascuno cerca sempre il proprio segno di riconoscimento.

Il mal di vivere si cura non chiudendosi nel proprio isolamento, ma avendo il coraggio di protendersi verso l’altro. Diventando parte attiva di questa ricerca del proprio “contrassegno”, l’essere umano segue la spinta di Eros per ritrovare l’antica unità e guarire la propria ferita.

L’unione oltre l’eros come vera via per la gioia

La soluzione finale che Aristofane ci consegna attraverso il mito degli androgini è un manifesto culturale e umano di sconvolgente attualità. In un’epoca come la nostra, profondamente segnata da relazioni liquide, consumismo affettivo e dall’illusione che l’intimità si riduca a un gioco di corpi e di incastri momentanei, Platone ci costringe a guardare più in alto.

Il messaggio centrale del Simposio scavalca i secoli perché ci rivela che l’amore autentico tra due persone va infinitamente oltre l’attrazione fisica, il sesso e la pura dinamica dell’eros. La carne, il desiderio e il piacere fisico sono solo la porta d’ingresso, il punto in cui la scintilla si accende; ma ciò che accade dopo appartiene a una sfera completamente diversa.

Quando due anime si riconoscono, non cercano una semplice “comunione dei piaceri”, ma cercano una casa. Cercano un porto sicuro in cui smettere di difendersi, dove le proprie fragilità non siano più una colpa o un peso, ma la chiave esatta per accogliere e farsi accogliere dall’altro.

Come ci suggerisce l’immagine di Efesto, l’amore è in fondo questo desiderio profondo di indissolubilità: una fusione spirituale che sfida il tempo e cura il nostro perenne esilio interiore. È proprio questo essere uniti la via maestra per trovare la gioia, la serenità e la felicità. Non c’è gioia nella finta forza dell’isolamento, né c’è serenità nel bastarsi a tutti i costi.

La felicità, per Platone, è un processo di ricomposizione: ci viene concessa solo quando abbiamo il coraggio di abbassare le corazze, accettare la nostra antica ferita e permettere a Eros di rimettere insieme i pezzi. Solo curando la solitudine attraverso l’altro possiamo finalmente smettere di vagare nel vuoto e tornare, dopotutto, ad essere interamente umani.