Sei vittima della Gerascofobia? Oscar Wilde svela come vincere la paura di invecchiare

Scopri cos’è la gerascofobia e come evitarne le trappole grazie a “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde che ha previsto la paura di invecchiare.

Siamo una società che ha dichiarato guerra al tempo. Tra filtri social che piallano ogni minima ruga, algoritmi che ci vogliono eternamente giovani e performanti, e la rincorsa spasmodica a trattamenti estetici preventivi, la giovinezza non è più una fase della vita: è diventata un’ossessione totalizzante.

Questa ansia profonda e persistente legata al tempo che passa e al decadimento fisico ha un nome clinico ben preciso: si chiama “gerascofobia“, la paura patologica di invecchiare. E quando questa fobia si unisce a un forte narcisismo e al rifiuto di accettare i cambiamenti legati al naturale passare del tempo del proprio corpo, gli psicologi parlano di una vera e propria “Sindrome di Dorian Gray“.

Eppure non è un male nato con i social. Un grande scrittore come Oscar Wilde lo aveva già messo in scena nel 1890, nel suo unico romanzo, Il ritratto di Dorian Gray, un capolavoro che, letto oggi, non sembra affatto un classico dell’Ottocento, ma un’inquietante e lucidissima profezia sul nostro presente sempre più artificiale, al punto che la scienza, per dare un nome alla sindrome, non ha trovato niente di più preciso del suo protagonista.

Tutto comincia nel secondo capitolo del romanzo di Oscar Wilde, nel giardino dello studio del pittore Basil Hallward, quando il cinico Lord Henry Wotton pronuncia davanti al giovane e ignaro Dorian Gray la frase destinata a cambiargli la vita per sempre, consegnandoci il manifesto della nostra ossessione contemporanea:

Perché lei ha la più meravigliosa giovinezza e la giovinezza è l’unica cosa degna di possedersi.

In queste poche parole si nasconde la chiave del malessere che sembra aver colpito gli umani del nostro tempo. Lord Henry compie davanti ai nostri occhi un’operazione che oggi conosciamo benissimo: trasforma la giovinezza da condizione vissuta a capitale in scadenza.

Dorian, fino a quell’istante, era semplicemente giovane, senza saperlo e senza pensarci. Da quel momento la sua giovinezza diventa un bene da sorvegliare con terrore, un conto alla rovescia da contemplare con angoscia. È esattamente ciò che fa con noi, ogni giorno, la voce collettiva di Lord Henry: la pubblicità che ci ricorda la prima ruga, l’algoritmo che premia i volti levigati, il confronto perenne con immagini perfette.

Tra le pagine del suo capolavoro, però, Oscar Wilde non si limita a mostrare come nasce questa paura. Attraverso il destino del suo protagonista ci rivela dove conduce, e perché l’unico modo di vincerla sia smettere di combatterla.

Cos’è la gerascofobia e chi ha teorizzato la Sindrome di Dorian Gray

Per comprendere come la letteratura abbia anticipato la psicologia di oltre un secolo, è necessario circoscrivere i confini teorici di questo malessere. Il termine “gerascofobia” deriva dal greco antico: gerasko (“invecchiare”, da géras, vecchiaia) e phobos (“paura”). Indica il timore irrazionale, eccessivo e persistente del processo di invecchiamento, e rientra nella famiglia delle fobie specifiche studiate dalla psicologia clinica

Attenzione a non confonderla con la gerontofobia, che è la paura, o l’avversione, nei confronti delle persone anziane. Il gerascofobico non teme gli altri, ma teme soltanto l’avanzare del tempo, dell’età. Ha paura del declino del corpo, della perdita della bellezza e dell’efficienza, della malattia, della dipendenza e, in ultima istanza, della morte che l’invecchiamento inevitabilmente annuncia.

I sintomi sono precisi. Aumento dello stato d’ansia al solo pensiero del tempo che passa. Il controllo compulsivo allo specchio alla ricerca di rughe e capelli bianchi – oppure, all’opposto, la paura totale di esporsi davanti allo specchio, o farsi fotografare. Malessere nel giorno del proprio compleanno, ricorso ossessivo a trattamenti estetici vissuti non come cura di sé, ma come una trincea.

La forma più estrema di questa paura ha un nome che viene direttamente dalla letteratura. Nel 2001 lo psicologo e ricercatore tedesco Burkhard Brosig, insieme ai colleghi Euler, Gieler e Kupfer dell’Università di Giessen, ha descritto in un celebre studio di medicina psicosomatica la “Sindrome di Dorian Gray“.

Dallo studio emerge un quadro clinico in cui si intrecciano i segni di un disturbo da dismorfismo corporeo (la percezione distorta e angosciata dei propri difetti fisici), tratti narcisistici marcati e un arresto della maturazione psicologica, ovvero il rifiuto di crescere e di attraversare le fasi naturali dell’esistenza.

Chi ne soffre, secondo Brosig, ricorre in modo compulsivo a chirurgia estetica, farmaci e cosmetici “fontana della giovinezza”, nel tentativo disperato di congelare il proprio volto in un’istantanea che il tempo non possa toccare. Non si tratta di vanità, ma di una vera incapacità di elaborare il lutto simbolico della giovinezza che passa.

Ed è qui che il ponte con la letteratura si fa straordinariamente solido. Per dare un nome a questa condizione, la scienza non ha trovato nulla di più preciso del protagonista di un romanzo scritto più di centodieci anni prima. Quello che la psicologia contemporanea ha codificato attraverso diagnosi e casi clinici, Oscar Wilde lo aveva già raccontato con la potenza del mito.

Il ritratto di Dorian Gray, il romanzo che scandalizzò l’Inghilterra vittoriana

Il ritratto di Dorian Gray è l’unico romanzo di Oscar Wilde, e la sua storia editoriale è già di per sé un romanzo. Apparve per la prima volta il 20 giugno 1890 sul Lippincott’s Monthly Magazine, e suscitò un’ondata di indignazione tale che lo stesso editore della rivista era intervenuto sul testo prima della pubblicazione, censurando i passaggi giudicati più scabrosi all’insaputa dell’autore.

La stampa vittoriana lo bollò come un libro velenoso e immorale; un grande magazzino londinese arrivò a ritirare dalla vendita le copie della rivista.

Oscar Wilde rispose a suo modo. Nel 1891 ripubblicò il romanzo in volume, ampliato di sei capitoli, e vi antepose una celebre prefazione in forma di aforismi, un vero manifesto dell’estetismo concepito come risposta ai suoi accusatori.

È lì che proclama che non esistono libri morali o immorali, ma solo libri scritti bene o scritti male. La storia, però, avrebbe presentato il conto: pochi anni dopo, nel 1895, le pagine del romanzo furono lette in aula e utilizzate come prova d’accusa nei processi che portarono lo scrittore alla condanna ai lavori forzati, alla rovina e all’esilio. Wilde fu, in un certo senso, condannato per il suo libro: come Dorian, pagò con la vita il proprio ritratto.

La trama affonda le radici nel mito di Faust. Il giovane e bellissimo Dorian Gray posa per il pittore Basil Hallward, che ne realizza un ritratto straordinario, il suo capolavoro. Ma nello studio dell’artista Dorian incontra Lord Henry Wotton, dandy cinico e affascinante, che gli rivela una verità destinata ad avvelenarlo per sempre: la bellezza e la giovinezza sono tutto, e sono destinate a svanire.

Davanti al quadro appena terminato, Dorian formula il desiderio fatale: che sia il ritratto a invecchiare al posto suo, e che lui possa restare per sempre giovane. Per questo, dichiara, darebbe l’anima. Il desiderio, misteriosamente, si avvera: mentre il volto di Dorian rimane intatto attraverso gli anni e le dissolutezze, la tela nascosta in soffitta si copre dei segni del tempo, dei vizi e dei delitti, fino al tragico epilogo in cui creatura e creatore, immagine e anima, presenteranno il conto.

In una lettera, Wilde confessò che nei tre protagonisti aveva nascosto tre versioni di se stesso: Basil è l’uomo che credeva di essere, Lord Henry quello che il mondo vedeva in lui, Dorian quello che avrebbe voluto essere, “in altre epoche, forse”.

Ed è proprio questo a rendere il romanzo così universale. Non è la storia di un mostro, ma l’anatomia di una tentazione che abita chiunque. Paradossalmente, il libro accusato di immoralità è una delle parabole più morali mai concepite, ovvero il racconto spietato del prezzo che si paga quando si baratta l’anima con l’apparenza.

Come nasce la “gerascofobia” nel romanzo da Oscar Wilde

Leggere il romanzo di Oscar Wilde significa assistere, pagina dopo pagina, a quella che oggi chiameremmo la descrizione clinica di una fobia. Lo scrittore irlandese mette in scena con precisione chirurgica ogni passaggio del meccanismo che vive chi soffre di gerascofobia: l’innesco, l’angoscia, il rifiuto.

L’innesco è proprio il dialogo del giardino. Alla frase di Lord Henry sulla giovinezza come unica cosa degna di essere posseduta, Dorian risponde con il candore di chi è giovane senza saperlo e proprio per questo è felice:

Io non me ne curo, Lord Enrico.

Ed è allora che il dandy affonda, dipingendogli davanti agli occhi il futuro che lo attende:

Sì, lei non se ne cura per nulla, ora; ma un giorno, quando sarà vecchio e grinzoso e brutto, quando il pensiero avrà scavato con le sue linee la sua fronte e la passione avrà disseccate le sue labbra con i suoi orridi fuochi, lei se ne curerà, se ne curerà terribilmente.

È la tecnica di ogni discorso gerascofobico, ieri come oggi. La volontà di proiettare nel presente l’immagine catastrofica del decadimento futuro, fino a rendere impossibile godersi ciò che si è adesso. Subito dopo, Lord Henry compie il secondo passaggio: eleva la bellezza a valore assoluto, superiore persino all’intelligenza.

E la bellezza è una forma del genio, e la più alta, perché non ha bisogno di esplicazione. […] Essa ha il suo divino diritto di sovranità; essa fa principi coloro che la posseggono.

Se la bellezza ha un “divino diritto di sovranità”, perderla non è più un fatto naturale: è una detronizzazione, una caduta sociale ed esistenziale. Ed è in questo punto del discorso che il dandy pronuncia la frase che potrebbe essere il motto non dichiarato di ogni piattaforma social:

Solo la gente sciocca non giudica dalle apparenze. Il vero mistero del mondo è il Visibile: non l’Invisibile.

Poi arriva il colpo decisivo, quello che trasforma il calendario stesso in una minaccia e accende il conto alla rovescia nella mente del ragazzo:

Ogni mese che fugge le avvicina qualcosa di terribile. Il tempo è geloso di lei e muove guerra fra i suoi gigli e le sue rose. Lei diverrà giallastro, con le guance incavate e gli occhi foschi: soffrirà terribilmente.

Riletto oggi, questo sermone non ha bisogno di alcuna attualizzazione. È il racconto perfetto della nostra cultura dell’immagine. C’è persino il manifesto programmatico:

Un nuovo Edonismo: questo il nostro secolo vuole; ne sia lei il simbolo visibile.

Sembra il manifesto scritto per l’epoca della bellezza artificiale in cui siamo immersi, dei “simboli visibili” di professione. La voce di Lord Henry sembra il dominio culturale della società dell’apparenza che viviamo tutti i giorni sui media, sui social, in Tv, nella pubblicità. E il discorso si chiude con il grido che riassume tutta la malattia del nostro tempo:

Giovinezza! Giovinezza! Non vi è altro nel mondo!

Dorian non aveva mai pensato alla vecchiaia, fino a quel momento: era felice, inconsapevole, giovane senza saperlo. Bastano quelle parole a trasformarlo in un uomo in guerra con il proprio futuro.

La prova arriva poche pagine dopo, quando il ragazzo si trova davanti al ritratto appena terminato. È la fotografia perfetta dell’attacco gerascofobico, e insieme l’atto di nascita della sindrome che porterà il suo nome.

Vedendo per la prima volta la propria bellezza, e comprendendo, grazie al veleno di Lord Henry, che è destinata a svanire, Dorian sente una fitta di dolore attraversarlo “come una coltellata”. Da quella ferita nasce il patto:

Com’è triste! – mormorò Dorian Gray con gli occhi ancor fissi sul ritratto. Com’è triste! Io diventerò vecchio e orribile, e spaventoso; ma questa pittura resterà sempre giovane; non sarà mai più vecchia di questa giornata di giugno… Se si potesse far cambio! Se fossi io sempre giovane, e il ritratto invecchiasse! Per questo… per questo io darei tutto! Sì, non v’è cosa al mondo che non darei! Darei l’anima mia!

In queste righe ci sono già tutti i criteri che Burkhard Brosig avrebbe individuato più di un secolo dopo: la dismorfofobia, il narcisismo, il rifiuto del divenire.

Dorian non desidera vivere più a lungo, desidera non cambiare mai. Ed è precisamente questa la differenza tra il sano desiderio di benessere e la patologia: non si vuole stare bene nel tempo, si vuole uscire dal tempo.

Poche righe più avanti, infatti, il ragazzo arriva a dichiarare:

Quando io m’accorgerò d’invecchiare, mi ucciderò.

La paura della vecchiaia, paradossalmente, è diventata più forte della paura della morte.

Cosa ci dice davvero Oscar Wilde sulla “gerascofobia”

Ma è nella metafora centrale del romanzo che si nasconde la lezione più attuale. Il ritratto che invecchia al posto di Dorian non è soltanto un espediente fantastico: è la coscienza resa visibile.

È lo stesso Wilde a suggerircelo fin dal primo capitolo, per bocca del pittore Basil Hallward, che a Lord Henry confessa il vero motivo per cui non esporrà mai il quadro:

Ogni ritratto dipinto con commozione d’animo è un ritratto dell’artista e non del modello. Il modello non ne è che lo spunto, l’occasione; non è lui che il pittore rivela sopra la tela colorata; ma piuttosto se stesso. Ora la ragione perché io non esporrò questo ritratto è ch’io ho terrore d’aver rivelato in esso il secreto dell’anima mia.

Il quadro, ci avverte Oscar Wilde fin dalle prime pagine, non mostra mai soltanto un volto: mostra un’anima. E infatti ogni crudeltà, ogni menzogna, ogni vita spezzata dal protagonista si imprimerà sulla tela, mentre il suo volto pubblico resterà immacolato. Dorian stesso, nel secondo capitolo, intuisce immediatamente questa fusione totale con la propria immagine — “È parte di me, lo sento”, dice del ritratto — e subito dopo rivela il sentimento che lo divorerà per tutta la vita:

Sono geloso di tutto ciò la cui bellezza non muore. Sono geloso del ritratto che hai dipinto. Perché dovrebbe conservare quello che io devo perdere? Ogni attimo che passa toglie qualcosa a me e dà qualcosa al ritratto. […] Un giorno mi deriderà… mi deriderà orribilmente!

È una delle frasi più profonde del romanzo. Dorian è geloso della propria immagine. Esattamente come noi, che scorriamo le nostre vecchie foto provando invidia per una versione di noi stessi che non invecchia mai.

Dorian vive così la scissione che oggi conosciamo fin troppo bene: da una parte l’immagine perfetta da mostrare al mondo, dall’altra la verità nascosta che nessuno deve vedere. Il suo ritratto chiuso a chiave in soffitta è l’esatto rovescio del nostro modo di proporci attraverso le foto sempre più artificiali. Noi esibiamo l’immagine ritoccata e nascondiamo il volto reale, lui esibiva il volto e nascondeva l’immagine. Il meccanismo è identico, e identica è la condanna: più la facciata resta perfetta, più ciò che sta dietro si deteriora.

Lo scrittore di Dublino, però, non si limita alla diagnosi, ma pronuncia anche la sentenza, e il ritratto mantiene la promessa di “deriderlo orribilmente”.

Nel finale del romanzo, Dorian, ormai esausto della propria maschera, tenta di distruggere il quadro pugnalandolo. Ma uccidere il ritratto significa uccidere la propria verità, e quindi se stesso: i domestici troveranno a terra un uomo vecchio, avvizzito e irriconoscibile, mentre sulla parete il dipinto risplende di nuovo in tutta la sua giovinezza.

È questa la risposta che Wilde consegna a un’epoca sempre più gerascofobica come la nostra: non si può vivere al posto della propria immagine. Chi consegna l’anima al proprio “ritratto” non ferma il tempo. Si limita semplicemente a spostare altrove il proprio invecchiamento, trasformandolo in qualcosa di mostruoso perché negato, nascosto, mai elaborato.

La vera profezia del romanzo non riguarda dunque la magia di un quadro, ma una legge psicologica che la “gerascofobia” e la “Sindrome di Dorian Gray” confermano ogni giorno negli studi dei terapeuti: il tempo che rifiutiamo di vivere sul volto, finiamo per pagarlo con l’anima.

La paura di invecchiare, ci dice Wilde da oltre un secolo, non protegge la giovinezza, ma la consuma in anticipo, rubandoci l’unico tempo in cui siamo davvero giovani, ovvero il nostro presente. Accettare di invecchiare non è una sconfitta: è l’unico modo per restare, fino alla fine, i veri proprietari del nostro ritratto.