Viaggi culturali e overtourism: i 10 errori da evitare per tutelare le città d’arte

Boom di viaggi culturali in estate, ma attenzione: a Venezia, l’introduzione di un ticket d’ingresso e di un numero chiuso per le visite giornaliere è stata una risposta concreta a un sovraffollamento che mette in crisi il tessuto urbano e sociale della città. A Pompei, dopo una stagione record con oltre 4 milioni di visitatori, sono stati imposti limiti agli ingressi per proteggere la sicurezza e il patrimonio archeologico.

Questi episodi raccontano quanto l’overtourism rappresenti oggi una delle sfide più pressanti per il turismo culturale in Italia. I viaggiatori non cercano più evasione ma esperienze autentiche, sostenibili e orientate alla scoperta dei territori. Questa nuova visione dell’esperienza turistica si confronta con sfide problematiche evidenti: incuria, disattenzione e comportamenti irrispettosi che mettono a rischio la bellezza e la fruizione dei principali luoghi storici.

“Oggi il viaggio non è solo spostamento, ma comprensione – spiega Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo – Ogni passo tra le bellezze italiane può diventare un momento di crescita culturale e civile, se vissuto con rispetto. Il turismo culturale non deve consumare, ma custodire: è questa la sfida etica del nostro tempo”.

L’Italia nella mappa globale del turismo culturale

Il turismo culturale sta attraversando, a livello globale, una fase di espansione senza precedenti, imponendosi come uno dei segmenti più rilevanti e dinamici del panorama economico internazionale. Secondo un report pubblicato da Future Market Insights, il settore ha già raggiunto, nel 2025, un valore stimato di 1,2 trilioni di dollari e si prevede che, entro il 2035, lo raddoppierà superando i 2,6 trilioni di dollari, con un tasso annuo di crescita composto dell’8,1%.

Nel contesto globale, l’Italia resta tra le mete più ambite, forte di un patrimonio artistico e paesaggistico straordinario, ma anche tra le più vulnerabili. Questa attrattività si riflette chiaramente nei numeri: secondo il Rapporto Annuale del Turismo Europeo 2025, pubblicato da ETC – European Travel Commission, il nostro Paese ha vissuto una crescita significativa su diversi fronti.

Nel primo semestre del 2025, gli arrivi internazionali sono aumentati del +12,8% rispetto all’anno precedente. Si tratta di milioni di persone in più che hanno scelto l’Italia come meta, attratti dalla sua bellezza e dalla ricchezza culturale dei suoi territori. Le strutture ricettive hanno registrato un +10,4% nelle presenze turistiche, segno che i soggiorni si fanno più lunghi e coinvolgenti.

Viaggiatori del XXI secolo: tra autenticità, benessere e responsabilità

Questa progressione evidenzia un cambiamento profondo nelle motivazioni di viaggio e nelle aspettative dei viaggiatori, sempre più orientati verso esperienze autentiche, trasformative e immersive. Il viaggio, oggi, non è più concepito come semplice evasione, ma come momento di apprendimento, di benessere e di relazione con il mondo.

I nuovi turisti non si limitano alla visita di monumenti e musei, ma cercano una connessione diretta con la cultura locale, il paesaggio e le comunità: vivere un’esperienza significa, integrarsi temporaneamente in un contesto, comprenderne le dinamiche e ascoltarne le storie. Una tendenza che mette in luce una relazione sempre più stretta tra cultura, ecologia e salute mentale, e che spiega il successo crescente di destinazioni dove l’identità territoriale si fonde con pratiche sostenibili e inclusive. Il viaggio torna ad essere un atto formativo e sociale, da vivere con attenzione e responsabilità.

Dal Grand Tour al turismo di massa: una sfida contemporanea

Proprio in questo contesto, riemerge il concetto di Grand Tour, quel lungo viaggio formativo che nel Settecento e nell’Ottocento coinvolgeva i giovani aristocratici europei, desiderosi di conoscere l’Italia e le sue meraviglie. Oggi, quel modello si democratizza: il “Grand Tour” diventa fenomeno di massa, accessibile a tutti, ma proprio per questo più esposto a rischi e contraddizioni.

Le città d’arte e i siti archeologici italiani sono letteralmente presi di mira da parte dei turisti. I monumenti danneggiati, le scalinate invase da picnic improvvisati, i selfie invadenti nei luoghi sacri, i rifiuti abbandonati, i droni non autorizzati, l’acquisto di souvenir anonimi e privi di radici locali: sono solo alcuni esempi di una disattenzione diffusa che compromette la qualità dell’esperienza e la conservazione dei luoghi. Pensiamo a Roma, alla Trinità dei Monti, alla Valle dei Templi, a Siracusa, a Taormina: eccellenze che meritano rispetto, non superficialità.

Scopri il galateo dei musei: 11 regole da seguire per visitare una mostra

Viaggi culturali: i 10 comportamenti da evitare per viaggiare con rispetto

Emerge quindi con forza l’urgenza di ripensare il viaggio come gesto consapevole e responsabile. Non basta parlare di cultura come contenuto da fruire, è necessario promuoverla come comportamento, come pratica etica che si traduce in scelte quotidiane. Per questo motivo, noi di Libreriamo proponiamo una guida essenziale per i viaggiatori di oggi, con l’obiettivo non di punire, ma di sensibilizzare. Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza nella relazione che ciascun visitatore instaura con lo spazio che attraversa.

Raccontare queste dinamiche nel momento in cui il turismo culturale conosce una crescita così imponente significa prendere posizione, orientare le scelte, difendere ciò che rende l’Italia un luogo unico al mondo.

“Viaggiare è un atto culturale. Ogni scelta, ogni gesto, racconta il modo in cui ci relazioniamo alla bellezza e alla storia. Questa guida nasce dall’urgenza di riscoprire il viaggio come esercizio di consapevolezza: non per imporre regole, ma per invitare alla cura. La cultura non si conserva nei musei, ma nei comportamenti quotidiani di chi attraversa il mondo con rispetto” – conclude Saro Trovato.

Ecco quindi il bon ton per la tutela della città d’arte, composto da 10 gesti da evitare assolutamente per tutelare la memoria, il paesaggio e la dignità del patrimonio culturale del Belpaese:

1. Non consumare cibo su scalinate storiche o monumenti

2. Non toccare affreschi, opere d’arte o reperti archeologici

3. Evita selfie invadenti in spazi sacri o di raccoglimento

4. Non abbandonare rifiuti, nemmeno i più piccoli

5. Non utilizzare droni senza autorizzazione

6. Evita l’acquisto di souvenir anonimi, prediligi prodotti locali autentici

7. Non ignorare le regole di visita, come orari, percorsi e divieti

8. Non disturbare con rumori eccessivi o comportamenti invadenti

9. Non trasformare i luoghi d’arte in sfondi per contenuti social, ma in spazi da rispettare

10. Non affrontare il viaggio con superficialità: informati, osserva e ascolta