La tradizione dei presepi di Natale in mostra

La tradizione, l’autenticità e la bellezza del presepe in ceramica tornano protagoniste a Grottaglie (TA), famosa Città della Ceramiche pugliese, con due iniziative di rilievo nazionale: la 46esima “Mostra del Presepe – La sacra famiglia“, in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio al Castello Episcopio, e – novità di quest’anno – l’inaugurazione de “I Presepi”, collezione museale civica nazionale dei presepi in ceramica italiani dal 1980 ad oggi.

Una grande esposizione permanente di oltre 200 presepi che troverà spazio a Palazzo De Felice, struttura comunale che sarà riaperta al pubblico per l’occasione. Le iniziative sono promosse e organizzate dal Comune di Grottaglie – Assessorato e Settore Cultura e Valorizzazione della Ceramica.

La Mostra del Presepe

La Mostra del Presepe, alla sua 46esima edizione, sarà inaugurata il 6 dicembre (Castello episcopio, largo Immacolata, dalle ore 19). Agli interventi istituzionali del sindaco Ciro D’Alò, dell’assessore comunale alla Cultura, Valorizzazione della Ceramica e Turismo Raffaella Capriglia e della responsabile del Settore Daniela De Vincentis, seguiranno l’intervento di Elena Agosti, a cui è stata affidata la curatela della rassegna, di Pino Codispoti, vicepresidente CoopCulture e dei membri della giuria.

Successivamente, si terrà la premiazione delle opere vincitrici del Concorso nazionale collegato alla mostra, indicate a seguito delle valutazioni della stessa giuria. Saranno due i riconoscimenti da assegnare: il premio “Il presepe nella tradizione” (del valore di 3500 euro, sezione riservata agli artisti) e il premio “Borsa di Studio 2025”, dedicato ai Licei Artistici italiani con indirizzo ceramico, del valore di 1.000 euro.

Quest’anno, la giuria è composta dal primo cittadino (presidente), dalla curatrice Agosti, esperta di ceramica, storica dell’arte e direttrice del Museo di Villa Lattes ad Istrana (Treviso), dall’architetto Valter Luca De Bartolomeis (dirigente del Liceo artistico statale di Napoli e dell’Istituto ad indirizzo raro Caselli), da Anna Rita Fasano, presidente dell’associazione Pandora Artiste Ceramiste e da Luciana Delle Donne, Ceo founder di Officina Creativa – Made in carcere.

Il concorso collegato alla mostra del presepe ha registrato quest’anno una buona partecipazione: le opere candidate sono infatti in numero superiore al doppio rispetto a quello della scorsa edizione; realizzate da artisti di varie località italiane a vocazione ceramica, saranno esposte per il periodo delle festività natalizie nel salone e nelle due sale adiacenti del Castello episcopio, visitabili negli orari di apertura dello stesso sito (per informazioni: Infopoint Castello episcopio).

La segreteria organizzativa e l’allestimento sono stati curati in collaborazione con CoopCulture, quale gestore dei servizi turistici, museali e culturali della Città di Grottaglie; patrocini: Comune di Grottaglie, Regione Puglia, POP Pottery of Puglia, AiCC Associazione italiana Città della Ceramica. Collabora alle visite guidate – che saranno curate dagli operatori museali e turistici di CoopCulture – anche la Pro Loco Grottaglie.

La serata sarà allietata da alcuni canti gospel a tema natalizio eseguiti dal Falànto Chorus (che si esibirà, a conclusione della inaugurazione della mostra, anche in un concerto nella Chiesa Madre Parrocchia Collegiata Maria SS. Annunziata) e si concluderà con un momento conviviale. L’Amministrazione Comunale di Grottaglie organizza dal 1980 la Mostra del Presepe, una rassegna espositiva che ha avviato un processo di valorizzazione e divulgazione della tradizione presepistica locale e nazionale, evidenziando il genio e la creatività degli artisti provenienti dai maggiori centri ceramici italiani.

I presepi in ceramica italiani dal 1980 ad oggi

Il percorso alla scoperta dell’arte presepiale prosegue il 12 dicembre: alle ore 19, nel Palazzo De Felice (piazza Santa Lucia) sarà inaugurata “I presepi” – collezione museale civica nazionale, i presepi in ceramica italiani dal 1980 ad oggi. Si tratta di un’esposizione di presepi imponente – per il numero, oltre 200 e per la qualità delle opere – prevalentemente in ceramica, patrimonio artistico e culturale del Comune di Grottaglie che sarà permanente.

La rappresentazione della Natività è elaborata attraverso forme sinuose e stilizzate, modellate plasticamente e animate da effetti cromatici, tutti elementi che si ritrovano nella realizzazione di presepi semplici o complessi, monoblocco o a figure mobili, decorati su piatti o modellati su pannelli. Sono i presepi premiati nelle varie edizioni della Mostra del Presepe, ma anche altre opere acquisite al patrimonio comunale tramite donazioni.

Le opere raccontano la storia della Mostra del Presepe di Grottaglie e, al contempo, la storia dell’arte presepiale italiana negli ultimi cinquant’anni: mezzo secolo di tradizione e sperimentazione artistica sul tema del presepe e della sacra famiglia, declinate negli stili ceramici storicamente e simbolicamente riconosciuti delle Città della Ceramica italiane e collegati al presepe: dall’arte campana e Napoli, a Faenza, a Caltagirone e Ragusa, alla tradizione veneta e, non ultima, alla ceramica di Grottaglie, che ha avuto grandi nomi di maestri presepisti.

I visitatori, sui due piani dello storico palazzo, potranno scoprire, attraverso un percorso tra le varie epoche e stili, cosa è stata e cosa sta diventando l’arte del presepe in ceramica in Italia: una forma espressiva che, alla tradizione iconografica della natività, unisce oggi i valori laici e cristiani, universali e contemporanei del dialogo, della solidarietà, della comunità e della pace. La serata sarà allietata dalla musica della street band della Banda Città di Grottaglie, che si esibirà in piazza Santa Lucia con brani natalizi.

