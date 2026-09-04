La luce di settembre e la fine dell’estate: il segreto dietro “I Covoni” di Claude Monet

Tra la malinconia dorata di fine estate e la luce di settembre: scopri “I Covoni” di Claude Monet tra analisi, emozioni e aneddoti d’arte.

Esiste un momento preciso dell’anno in cui il tempo sembra trattenere il respiro. È il passaggio ai primi giorni di settembre, quella terra di nessuno temporale in cui l’estate non è ancora del tutto tramontata, ma l’autunno comincia a insinuare la sua presenza discreta. È una stagione fatta di malinconia dorata, di bilanci, di nostalgie per la libertà appena vissuta e di una silenziosa predisposizione al rientro alla routine quotidiana.

Per raccontare questa complessa trama di sensazioni, la storia dell’arte ci offre uno specchio straordinario: la celebre serie de I Covoni (Les Meules) realizzata da Claude Monet, e in particolare la tela “I Covoni, fine dell’estate” (1890), conservata presso il Musée d’Orsay di Parigi.

L’analisi dell’opera “I Covoni, fine dell’estate”: la materia trasformata in atmosfera

Nel dipinto “I Covoni, fine dell’estate” (effetto di sole), Monet ritrae due imponenti strutture di grano essiccato che dominano un campo nei pressi della sua casa a Giverny. A prima vista, il soggetto appare di un’umiltà disarmante: semplici ammassi di paglia usati dai contadini della Normandia per conservare il raccolto dopo la mietitura. Eppure, sotto il pennello del maestro impressionista, questi oggetti quotidiani si trasformano in sculture monumentali di pura luce.

La composizione è essenziale ma rigorosamente calibrata. I due covoni occupano il centro e il lato della tela, stagliandosi contro le dolci colline circostanti e la linea dell’orizzonte. Ciò che cattura lo sguardo, tuttavia, non è la struttura fisica del grano, bensì la tavolozza cromatica e la vibrazione dell’aria. Monet applica il colore con pennellate brevi, dense e sovrapposte: toni caldi di ambra, miele e ocra si fondono con le ombre allungate di un viola profondo, intrise di sfumature rosa e azzurre. La luce di fine estate non è più l’accecante solleone di luglio, ma una luce più bassa, obliqua, che accarezza la terra con una dolcezza quasi elegiaca.

Cosa ci trasmette: la malinconia dorata della transizione di settembre

Guardare quest’opera nei primi giorni di settembre significa ritrovare esattamente lo stato d’animo che ci accompagna al rientro dalle vacanze. I covoni sono il simbolo supremo del raccolto: rappresentano ciò che è stato accumulato, l’abbondanza dei mesi caldi, la memoria del sole di cui ci siamo nutriti durante l’estate. Allo stesso tempo, però, le ombre lunghe che si stendono sui campi ci ricordano che le giornate si stanno inesorabilmente accorciando e che la natura si prepara al riposo.

Il quadro trasmette un senso profondo di calma e di accoglienza, venato tuttavia da una sottile e consapevole nostalgia. È la tipica dualità di settembre: da un lato il desiderio di trattenere il calore della bella stagione, dall’altro la consapevolezza dell’inevitabile scorrere del tempo. Monet non dipinge la fine dell’estate come una perdita tragica, bensì come un momento di piena maturità e grazia, una pausa contemplativa prima dell’arrivo del freddo. C’è una straordinaria gratitudine nella sua luce dorata, un invito a metabolizzare la bellezza vissuta per farne scorta emotiva durante i mesi a venire.

Gli aneddoti di creazione: la folle corsa contro la luce a Giverny

Dietro la serenità contemplativa di quest’opera si nasconde un processo creativo frenetico, quasi ossessivo, costellato di aneddoti affascinanti.

Nell’estate del 1890, Monet si posizionò nei campi adiacenti alla sua dimora di Giverny, appartenenti al contadino Singeot. Inizialmente, l’artista si era proposto di realizzare soltanto due tele: una per le giornate soleggiate e una per quelle nuvolose. Tuttavia, posizionando il suo cavalletto di fronte ai covoni proprio con l’arrivo di settembre, Monet fece una scoperta folgorante che avrebbe cambiato per sempre la sua pittura.

Mentre lavorava, si rese conto che la luce di quel particolare periodo dell’anno mutava con una rapidità estrema. L’atmosfera cambiava di minuto in minuto, trasformando radicalmente le tonalità cromatiche sulla paglia. Disperato e affascinato al tempo stesso, Monet gridò alla sua figliastra, Blanche Hoschedé, che lo accompagnava portando le sue attrezzature, di correre a casa a prendergli un’altra tela. Poi un’altra ancora, e un’altra ancora. La povera Blanche dovette fare la spola a piedi tra la casa e il campo portando dozzine di panni ancora vergini.

Monet capì che per catturare l’”istantaneità”, quell’involucro d’aria e luce che avvolge le cose in un preciso momento, non poteva limitarsi a un solo dipinto. Se il sole cambiava posizione anche solo di pochi gradi, il quadro su cui stava lavorando doveva essere messo da parte per aprirne uno nuovo. Questo esperimento portò alla nascita della sua prima grande serie sistematica: tra la fine dell’estate del 1890 e la primavera del 1891 Monet dipinse ben venticinque tele dedicate ai covoni, ritraendoli dall’inizio dell’autunno fino alle nevicate invernali.

Un ulteriore aneddoto riguarda lo straordinario impatto economico e critico di queste opere. Quando il celebre gallerista Paul Durand-Ruel espose quindici di questi dipinti nel maggio del 1891, la mostra fu un trionfo travolgente. Nel giro di pochissimi giorni tutte le tele furono vendute a prezzi record per l’epoca, consacrando definitivamente Monet e garantendogli per la prima volta quella tranquillità finanziaria che cercava da tutta la vita.

Guardare settembre con gli occhi di Monet

“I Covoni, fine dell’estate” è una lezione poetica su come vivere i momenti di passaggio. In un periodo dell’anno in cui siamo spesso sopraffatti dall’ansia della ripartenza o dal rimpianto per i giorni spensierati appena trascorsi, l’opera di Monet ci invita a rallentare e a osservare la luce del presente. Ci ricorda che ogni cambio di stagione porta con sé una sfumatura unica e irripetibile, e che anche quando l’estate volge al termine, ci lascia in eredità un campo denso d’oro da custodire preziosamente dentro di noi.