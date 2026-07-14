Un quadro di Gustav Klimt diverso dai soliti per ritrovare l’armonia nel relax estivo

Scopri il “Girasole” di Gustav Klimt: un capolavoro estivo tra natura e femminilità che ci insegna a rallentare, cercare la luce e fiorire a piccoli passi.

Quando pensiamo a Gustav Klimt, la nostra mente viaggia immediatamente verso lussuosi saloni viennesi, sensualità avvolgente e, soprattutto, fiumi di foglia d’oro. Siamo abituati a celebrare il maestro della Secessione attraverso le labbra serrate dei suoi amanti o gli sguardi magnetici delle sue muse aristocratiche. Eppure, esiste un Klimt profondamente diverso, lontano dai pettegolezzi dei caffè di Vienna, dalle commissioni ufficiali e dalle nevrosi della modernità di inizio Novecento. È il Klimt estivo, quello che ogni anno, puntualmente, faceva le valigie per rifugiarsi sulle sponde del lago Attersee, nel Salzkammergut.

“Il girasole” di Gustav Klimt

È proprio in questa oasi di pace, immerso nel verde e nel silenzio specchiato delle acque, che nel 1907 prende vita un’opera straordinaria e carica di magnetismo: “Il girasole” (Der Sonnenblume).

L’opera, che mostra un prato fiorito dominato da imponenti girasoli, è attualmente conservata ed esposta presso la Galleria Belvedere di Vienna. Un dipinto che, oltre a racchiudere l’essenza stessa della stagione estiva, si fa portatore di un messaggio profondo, capace di parlarci ancora oggi con sconvolgente attualità.

Non solo Van Gogh: la firma di Klimt sulla natura

Prima di addentrarci nei dettagli di questo capolavoro, è doveroso fare una piccola ma necessaria precisazione storica, quasi a voler spezzare una lancia a favore del pittore austriaco. Sia chiaro a tutti: Vincent van Gogh non ha il monopolio esclusivo sui girasoli! Sebbene l’immaginario collettivo tenda ad associare immediatamente questo fiore alla vibrante e tormentata follia dei vasi di Arles, Klimt decide di dare la sua personalissima interpretazione del re dei fiori estivi, dimostrando che la maestosità della natura può essere declinata in modi radicalmente opposti ma ugualmente sublimi.

Lungi dal rappresentare la tensione drammatica ed esistenziale del genio olandese, il girasole di Klimt è un inno alla stabilità, all’armonia e alla solenne bellezza della vita nel suo massimo splendore.

La metamorfosi di un fiore: tra natura e femminilità

A prima vista, l’opera si presenta come un fitto e lussureggiante tappeto di vegetazione, un prato costellato di piccoli boccioli colorati che sembra quasi un ricamo prezioso. Da questo mosaico naturale emerge, in tutta la sua statuaria centralità, lui: il girasole. Klimt lo isola, lo innalza e lo trasforma nel protagonista assoluto della tela. Ma l’occhio più attento dei frequentatori di Libreriamo noterà subito una stravagante anomalia.

Il girasole di Klimt non è un semplice elemento botanico. La sua conformazione, lo sviluppo delle foglie lungo lo stelo che si allarga verso il basso e la curvatura della corolla richiamano in modo inequivocabile la silhouette di una figura umana. Più precisamente, una figura femminile. Molti critici d’arte vi hanno letto un omaggio speculare a Emilie Flöge, la stilista e compagna di vita dell’artista.

L’andamento delle foglie ricorda lo straordinario abito geometrico che la stessa Emilie indossa nel celeberrimo quadro Il bacio, dipinto nello stesso periodo. La natura si antropomorfizza, la donna diventa fiore e il fiore diventa donna, uniti in un abbraccio cosmico dove non esiste più distinzione tra l’essere umano e l’universo circostante.

Cosa ci insegna e ci trasmette quest’opera oggi

Al di là del suo indubbio valore storico e stilistico, perché dovremmo riscoprire “Il girasole” proprio in questo preciso periodo dell’anno? Questo quadro custodisce una vera e propria guida emotiva per vivere l’estate in modo consapevole.

In primo luogo, l’opera ci trasmette l’insegnamento fondamentale dell’eliotropismo, ovvero la capacità innata del girasole di orientarsi costantemente verso il sole. In un mondo dominato da ritmi frenetici, ansie e “ombre” quotidiane, Klimt ci invita a compiere la medesima rivoluzione personale: sfruttare i mesi caldi per volgere attivamente lo sguardo verso ciò che ci dona luce, calore ed energia pulita. È un monito a ricaricare le nostre riserve spirituali, cercando la solarità nelle relazioni, nelle passioni e nel tempo ritrovato.

Inoltre, la tecnica stessa utilizzata da Klimt – quel puntinismo minuzioso che accosta frammenti di colore come tessere di un mosaico – ci insegna l’importanza della pazienza e della lentezza. Per il pittore, dipingere la natura era un atto terapeutico e meditativo.

L’estate dovrebbe essere un tempo sospeso in cui rallentare il passo, disconnettersi dal rumore di fondo e permettere a noi stessi di fiorire, un piccolo passo alla volta, rispettando i nostri tempi biologici. Infine, la monumentalità concessa a un singolo fiore di campo ci ricorda di trovare la meraviglia nell’ordinario. Non serve cercare l’esotico a tutti i costi; la vera epifania della bellezza può nascondersi in un prato, nel calore della luce pomeridiana o nella perfezione geometrica di un fiore estivo.

Un manifesto di rinascita per la nostra estate

“Il girasole” di Gustav Klimt è una celebrazione della vita che trionfa, un’esplosione di verde e oro che scaccia via il grigiore. Guardare questo quadro nel cuore dell’estate significa fare spazio alla bellezza incontaminata, ricordandoci che, proprio come quel maestoso fiore sull’Attersee, anche noi siamo programmati per cercare la luce e splendere con tutta l’energia di cui siamo capaci.