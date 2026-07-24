Tutte le opere di Botero da scoprire in Sicilia: dalle sculture tra i templi alle tele a palazzo

Due eventi, un unico progetto per celebrare l’artista colombiano Fernando Botero. Ad Agrigento la mostra “Fernando Botero. L’incanto del Mito” dal 23 luglio negli spazi di Villa Aurea e nel Parco Archeologico della Valle dei Templi unisce tele, opere su carta e sculture all’aperto, fondendo l’arte con il paesaggio storico. A Palermo la seconda esposizione…

Due eventi, un unico progetto per celebrare l’artista colombiano Fernando Botero. Ad Agrigento la mostra “Fernando Botero. L’incanto del Mito” dal 23 luglio negli spazi di Villa Aurea e nel Parco Archeologico della Valle dei Templi unisce tele, opere su carta e sculture all’aperto, fondendo l’arte con il paesaggio storico. A Palermo la seconda esposizione “Fernando Botero. Il peso dei sogni” (dal 24 luglio) al Palazzo Riso (Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia) si concentra sulla produzione pittorica e grafica dell’artista, esplorando il tema della persistenza della forma e della memoria. Entrambe le mostre sono curate da Fernando Botero Quintana e Nicola Barbatelli.

Le opere di Botero da ammirare in Sicilia: il dialogo tra sogno, classicità e Valle dei Templi

Il titolo della mostra in programma a Palazzo Belmonte Riso – Il peso dei sogni – individua uno degli aspetti più profondi della ricerca dell’artista colombiano. Nella tradizione occidentale il sogno è spesso associato all’effimero e all’immateriale; Botero compie un’operazione opposta, conferendo all’immaginazione corpo, volume e presenza.

Quella che è una delle qualità più profonde dell’universo boteriano è rappresentata nelle opere ad olio e acquerelli del percorso palermitano dalla centralità della figura umana, dalla monumentalità e ieraticità del corpo, soprattutto femminile (tra le altre, Donna con ventaglio e Donna con reggiseno), dalle nature morte, dal circo (L’equilibrista), dalla corrida (Picador), dalla festa popolare (Carnevale), dall’intimità domestica (Ragazza con gatto) e dal rapporto costante tra pittura e scultura. Insieme alle opere su carta e su tela, spicca inoltre il Serpente, grande emblematica scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all’interno della produzione plastica e voluminosa dell’artista.

L’espansione delle forme, che tanta parte della critica ha identificato come il tratto distintivo del suo linguaggio, non costituisce infatti un semplice stilema, ma uno strumento attraverso il quale l’artista restituisce gravità alle immagini, permanenza alla memoria e consistenza al desiderio Le sue figure femminili, i musicisti, i personaggi del circo, gli animali, le nature morte e i soggetti mitologici appartengono a un repertorio che attraversa l’intera produzione dell’artista fino a trasformarsi in una personale mitologia.

Ogni opera appare sospesa tra esperienza vissuta e invenzione poetica, tra ricordo e fantasia, dando vita a un universo nel quale il tempo sembra rallentare e le immagini acquistano la forza delle cose destinate a durare. In un’epoca dominata dalla velocità della comunicazione e dalla frammentazione dello sguardo, Botero riafferma la centralità della forma come luogo della presenza e della memoria.

Questa concezione trova una particolare risonanza nel dialogo con Agrigento e con la Valle dei Templi. All’interno della mostra “Fernando Botero. L’incanto del Mito”, opere come Leda e il Cigno, Maternità, Donna a cavallo, Donna seduta, Uomo su donna e le diverse versioni di Donna sdraiata diventano presenze plastiche capaci di misurarsi con la memoria classica e con l’idea mediterranea di forma, equilibrio e durata.

Non si tratta semplicemente di collocare opere contemporanee all’interno di uno scenario archeologico di straordinaria suggestione, ma di mettere in relazione due differenti idee della monumentalità.

Le architetture dell’antica Akragas continuano ancora oggi a rappresentare una delle più alte espressioni della civiltà mediterranea, incarnando una concezione della bellezza fondata sull’ordine, sull’equilibrio e sulla permanenza. Esse testimoniano una cultura che affidava all’arte il compito di rendere visibile ciò che era destinato a sopravvivere al tempo. È proprio su questo terreno che la ricerca di Botero rivela una sorprendente affinità con il mondo classico.

Attraverso la dilatazione dei volumi, le sue figure vengono sottratte alla dimensione dell’episodio per assumere una presenza monumentale che non dipende dalle dimensioni fisiche delle opere, ma dall’intensità con cui esse occupano lo spazio e il tempo. Il corpo diviene così il centro della sua riflessione artistica: luogo della memoria, dell’identità e dell’esperienza umana, capace di trasformare l’immaginazione in una realtà concreta e durevole.

Perché visitare Botero in Sicilia: uno spazio doppio per una duplice prospettiva

Il percorso espositivo, articolato tra la Valle dei Templi e la Villa Aurea, rende visibile questa duplice prospettiva. Nel paesaggio archeologico le sculture instaurano un confronto diretto con la tradizione classica, misurandosi con una delle sue più alte espressioni senza ricorrere alla citazione o all’omaggio formale.

Negli spazi della Villa Aurea il dialogo assume invece una dimensione più raccolta, consentendo al visitatore di cogliere la complessità dell’universo boteriano attraverso i temi della maternità, del mito, della figura umana e della relazione tra uomo e donna, tutti ricondotti a una costruzione plastica di straordinaria compattezza. In questo contesto, Agrigento non rappresenta soltanto la sede della mostra, ma il luogo nel quale la riflessione di Botero trova una delle sue più autentiche possibilità di lettura.

La Valle dei Templi continua infatti a testimoniare una concezione della forma come custode della memoria, mentre le opere dell’artista colombiano riaffermano, con linguaggio contemporaneo, la medesima fiducia nella capacità dell’arte di attraversare il tempo.

La classicità e Botero finiscono così per incontrarsi non nella ripetizione dei modelli antichi né nella semplice evocazione del passato, ma nella convinzione condivisa che la forma possa ancora custodire l’esperienza dell’uomo e trasmetterla oltre il proprio tempo. È in questa continuità ideale tra immaginazione e permanenza, tra sogno e monumentalità, che risiede il significato più profondo dell’intero progetto espositivo.