Un’opera d’arte di Marc Chagall per trovare l’estate (e la speranza) anche nei momenti più bui

Quando pensiamo all’estate nella storia dell’arte, la mente corre quasi spontaneamente alle spiagge affollate dagli impressionisti, ai riflessi cristallini dell’acqua marina o alla frescura cercata all’ombra di un pergolato. Esiste tuttavia un’estate diversa, che non appartiene alla cronaca visiva della realtà, bensì alla geografia interiore del sogno. È quella dipinta da Marc Chagall nel 1942 nella sua straordinaria opera “Un campo di grano in un pomeriggio d’estate” (conosciuta anche come sfondo scenografico per il celebre balletto Aleko). Si tratta di un probabile studio preparatorio di un’opera di grandi dimensioni (oltre 15 metri) che venne utilizzata come fondale per un balletto messo in scena proprio nel 1942.

“Un campo di grano in un pomeriggio d’estate” di Marc Chagall

In quest’opera, conservata oggi al Philadelphia Museum of Art, Chagall abbandona temporaneamente le sue tonalità fredde e i blu notturni per immergere lo spettatore in un’autentica esplosione cromatica. Il dipinto è dominato da un giallo accecante e totalizzante, un oro liquido che si fonde con vibranti sfumature rosso-arancione, restituendo la sensazione quasi fisica della calura estiva, di quel momento in cui il sole picchia così forte da cancellare i contorni del mondo.

L’estetica del calore: quando la natura si fa emozione

Il quadro ci mostra un immenso campo di grano che sembra ondeggiare sotto il peso della controra. Al centro, un fiume attraversa la composizione, ma non porta la frescura azzurra dell’acqua: è anch’esso dipinto di giallo e rosso, poiché riflette fedelmente l’incendio celeste che sovrasta la scena. Su questo fiume galleggia una barca solitaria con una figura umana a bordo, mentre sullo sfondo emergono dettagli simbolici legati al folklore e alla memoria.

L’approccio di Chagall è straordinariamente simile a quello che utilizziamo quando analizziamo una poesia di Ungaretti o una pagina di prosa lirica: ogni pennellata evoca uno stato d’animo. Il sole, qui, è una presenza spirituale. Il grano è l’oro della terra che accoglie e protegge.

Chagall dipinge questa tela negli Stati Uniti, durante il suo esilio forzato per sfuggire agli orrori della Seconda Guerra Mondiale che stava devastando la sua Europa. Questo dettaglio biografico cambia radicalmente la chiave di lettura dell’opera: quel pomeriggio torrido rappresenta un rifugio mentale, un disperato e meraviglioso atto di resistenza poetica contro il buio della storia.

“Se tutta la vita va inevitabilmente verso la fine, noi dobbiamo, durante la nostra, colorarla con i nostri colori d’amore e di speranza.”

— Marc Chagall

Cosa ci comunica e cosa ci insegna quest’opera

Se leggessimo questo dipinto come leggeremmo una poesia d’amore o una frase filosofica, scopriremmo che Chagall ha steso su tela un insegnamento senza tempo, articolato su tre grandi pilastri emotivi e concettuali. Il primo insegnamento riguarda l’estate come spazio dell’anima: Chagall ci insegna che la bellezza della natura e l’intensità di una stagione non dipendono da dove ci troviamo fisicamente, ma dalla nostra capacità di custodirne la luce. Anche nel momento più buio dell’esilio e della guerra, l’artista riesce a trovare dentro di sé un pomeriggio d’estate assoluto, dimostrando che l’immaginazione è un territorio libero che nessuno può imprigionare o bombardare.

Spesso la nostalgia per le nostra terra d’origine (per Chagall la terra natia dell’Europa orientale) produce malinconia e colori cupi. Qui l’autore ribalta il paradigma: il ricordo della terra d’infanzia si trasforma in un fuoco che scalda, in un grano dorato che nutre lo spirito. Ci insegna a fare della memoria un motore di calore e luce per il presente.

L’uomo sulla barca, immerso in quel mare dorato, è un navigatore del sogno. Chagall ci comunica che esiste una solitudine feconda, tipica dei pomeriggi estivi, in cui l’essere umano si riconnette con l’assoluto, lasciandosi cullare dal flusso della natura e dimenticando le miserie terrene.

Una poesia visiva per riscoprire la nostra luce

Quest’opera ci lascia con una profonda consapevolezza. Esattamente come una grande poesia ci regala la parola esatta per esprimere un dolore o una gioia, il quadro di Chagall ci offre il colore perfetto per descrivere la speranza. “Un campo di grano in un pomeriggio d’estate” è un invito a cercare il nostro “giallo assoluto”, quella riserva di calore umano, di sogni e di ricordi felici a cui attingere quando fuori il mondo si fa freddo o minaccioso.

Chagall ci prende per mano e ci sussurra che l’estate rappresenta una decisione dello sguardo: la scelta consapevole di guardare la vita attraverso la lente della meraviglia, del colore e dell’amore, nonostante tutto.