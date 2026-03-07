Arte

I Musei gratis da visitare in tutta Italia per la Giornata Internazionale della Donna

Alessandra Pavan

7 Marzo 2026

In occasione dell'8 marzo, tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali.

L’8 marzo 2026 non sarà solo una ricorrenza simbolica, ma un’occasione concreta di riappropriazione degli spazi culturali. Grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, tutte le donne potranno accedere gratuitamente a musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli e giardini storici statali in tutta Italia.

Quest’anno la ricorrenza cade di domenica, trasformando la giornata in un vero e proprio “laboratorio diffuso” che unisce grandi istituzioni e realtà locali in un omaggio corale al femminile. Che si tratti di riscoprire il genio di Leonardo al Cenacolo Vinciano o di seguire i percorsi tematici dedicati alle figure storiche che hanno abitato i palazzi di Napoli e Roma, l’invito è chiaro: abbattere le barriere economiche per permettere a cittadine e turiste di riabitare i luoghi simbolo del nostro patrimonio.

L’iniziativa, promossa per sensibilizzare sul ruolo culturale delle donne, prevede spesso orari regolari e, in alcuni casi, prenotazione obbligatoria. Scopriamo alcune iniziative e occasioni da non perdere.

Musei gratis aperti a Milano

Non solo il Cenacolo: dalle sale della Pinacoteca di Brera ai tesori statali, Milano si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con l’apertura gratuita delle sue istituzioni culturali statali al pubblico femminile. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, trasforma l’8 marzo 2026 – che quest’anno cade di domenica – in un’occasione concreta di riappropriazione degli spazi pubblici, andando oltre la retorica delle celebrazioni simboliche. Il sistema museale statale milanese vede come capofila la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo Vinciano, dove è custodita l’Ultima Cena di Leonardo.

Anche alla Pinacoteca di Brera l’ingresso sarà gratuito per le donne, ma resta fortemente consigliata la prenotazione anticipata per evitare lunghe attese o il rischio di non riuscire a entrare. Il Cenacolo fa parte del Polo museale milanese insieme alla Biblioteca Nazionale Braidense e a Palazzo Citterio, realtà che contribuiscono a rafforzare l’offerta culturale della città.

L’8 marzo 2026 si inserisce inoltre nel calendario di Milano MuseoCity, in programma dal 6 al 15 marzo, ampliando l’orizzonte oltre i soli siti statali. Molti musei civici e fondazioni private si allineeranno infatti all’iniziativa ministeriale, proponendo non solo ingressi ridotti o gratuiti, ma anche percorsi guidati dedicati alle figure femminili che hanno segnato la storia dell’arte o che popolano le collezioni milanesi.

Dal Museo del Novecento alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, la domenica dell’8 marzo si trasforma così in un laboratorio diffuso, un invito a riscoprire come il patrimonio culturale milanese sia intrecciato alle storie di collezioniste, artiste e intellettuali spesso rimaste ai margini dei grandi racconti ufficiali.

In una città dove il costo della vita e dell’intrattenimento continua a crescere, questa iniziativa rappresenta anche una scelta di sostenibilità culturale: abbattere, almeno per un giorno, la barriera economica e permettere a studentesse e residenti di riabitare i luoghi simbolo della città. Il consiglio pratico resta quello della tempestività: consultare fin da subito i siti ufficiali e procedere con la prenotazione per assicurarsi un posto in una giornata che si preannuncia molto partecipata

Le iniziative gratuite presso i musei in tutta Italia

Numerose altre iniziative sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. L’elenco degli appuntamenti è in costante aggiornamento A Napoli, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes organizzano percorsi tematici: al Museo Pignatelli la visita “Storia di una Principessa”, dedicata a Rosina Pignatelli, e al Palazzo Reale l’itinerario “Dal mito alla storia”, incentrato sulle figure femminili nelle collezioni.

A Roma, Castel Sant’Angelo – Direzione musei nazionali della città di Roma propone al Pantheon il percorso “Il Pantheon e le sue donne”, dedicato alla presenza e alla rappresentazione del femminile nel monumento.

A Faenza, Palazzo Milzetti offre una visita guidata sulle figure femminili delle sue decorazioni e, a seguire, il concerto “La Llorona – oltre la leggenda”, interpretato dalla WunderKammer Orchestra – Camerata degli Ammutinati.

Ingresso gratuito anche per le donne al Museo Nazionale d’Abruzzo al Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, al M.A.N di Potenza e al Museo Archeologico di Ercolano.

Per tutte le aperture museali speciali in occasione della Festa della Donna è possibile consultare questo sito in costante aggiornamento.

